La chicane sera une "alternative sûre" pour ralentir les motos

C'est un Red Bull Ring transformé qui accueille le MotoGP ce week-end. Depuis plusieurs saisons, les pilotes se plaignaient régulièrement de la sécurité entre le très rapide virage 2 et le freinage lent du virage 3, des craintes confirmées au cours du Grand Prix d'Autriche 2020 par le spectaculaire accrochage entre Johann Zarco et Franco Morbidelli, dont les motos avaient frôlé Maverick Viñales et Valentino Rossi.

Afin de ralentir les pilotes, virage 2 a été remplacé par une chicane lente, faite de deux courbes très serrées. Cette portion, présente sur le tracé depuis mars mais que la F1 n'a pas empruntée, devrait améliorer la sécurité. "Je suis un peu triste qu’elle ne porte pas mon nom !", a ironisé Johann Zarco, très critiqué pour sa responsabilité dans l'accident de l'été 2020 : "Après les propos que j’ai subis il y a deux ans, cela aurait été bien d'y donner mon nom. Ça aidera à ralentir un peu le plateau."

Fabio Quartararo a jugé la nouvelle section "encore plus dangereuse" mais Jack Miller n'est pas de cet avis. "Je pense que c'est un progrès", a estimé le pilote Ducati, pour qui ces changements s'imposaient afin de garantir la présence de Spielberg au calendrier : "Ça devrait rendre la course plus sûre et nous permettre de revenir ici pour plusieurs années".

"Ça devenait dangereux et le circuit a proposé une alternative sûre", a ajouté Miller. "Quand on change une piste, on enlève toujours du fun, c'est comme quand ils ont changé le tracé à Barcelone [dans le dernier secteur], mais il n'y a plus de problème dans cette portion et on peut continuer à venir sur ces circuits fantastiques."

Miller considère en effet que l'ancien tracé de Spielberg procurait plus de sensations, tout en estimant qu'il était préférable d'y renoncer : "Ça va nous manquer, c'est sûr. Avec le Mugello, c'était l'un des secteurs où on serrait le plus les fesses. [...] Dans les premiers tours, il fallait 'entrer dans la zone' et on savait qu'il y avait un mur à l'intérieur vers lequel on se rapprochait. Ça va nous manquer parce que c'était fun mais [de l'autre côté], ça nous ne manquera pas d'être dans l'aspiration, sans rien contrôler, avec du guidonnage en essayant de freiner. Je pense que ça sera mieux."

"Techniquement, c'est dommage de perdre ce genre de zone sur la piste mais pour moi, c'est mieux parce que je n'étais pas le plus fort à cet endroit", a renchérit Zarco. "C'était assez dur de doubler un pilote parce qu'on arrivait avec énormément de vitesse."

Si le tracé retenu ne fait pas parfaitement l'unanimité, c'est également parce que certains pilotes proposaient des changements plus radicaux mais vite jugés trop coûteux ou complexes, notamment en raison de l'important relief du circuit. Johann Zarco sent que les responsables du circuit ont cherché le meilleur compromis possible.

"On se demandait quels changements étaient possibles et on avait différentes idées", a précisé le Français. "On n'était pas d'accord à 100% pour avoir cette chicane mais les autres possibilités auxquelles on pensait demandaient peut-être trop de travail. Elles auraient peut-être offert un meilleur tracé et auraient peut-être été plus fun pour le pilotage."

"On réfléchissait à d'autres options mais je pense que pour des raisons de coût et pour ne pas trop toucher à la montagne, la chicane était la solution la plus facile", a-t-il précisé.

La nouvelle chicane du Red Bull Ring

Un pneu gauche plus facile à faire chauffer

Cette chicane permettra d'ajouter un quatrième virage sur la gauche au cœur d'un tracé essentiellement fait de courbes sur la droite. Pour les pilotes, il est assez difficile de maintenir en température le flanc gauche du pneu avant au Red Bull Ring, d'autant plus que seule la gomme arrière sera asymétrique – et donc plus tendre sur le côté gauche – ce week-end.

Il sera un peu plus facile de faire chauffer le pneu cette année, malgré la lenteur de la chicane. "Tout le temps passé sur le côté du pneu fera une différence", a résumé Miller, appuyé par Zarco : "Ça sera mieux parce qu'on gardera plus de température dans le pneu arrière. Quand on aura le dur à l'avant, ça permettra d'être un peu plus détendu."

"Peut-être que [c'était perturbant] dans les deux premiers tours [auparavant]. Après, c'était suffisamment chaud parce que le freinage du virage 2 aidait à faire monter la température."