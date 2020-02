Jorge Lorenzo a finalement décidé d'accepter l'offre de Yamaha de se remettre en selle en tant que pilote d'essai après l'annonce de sa retraite il y a quelques mois. Mais entre-temps, des rumeurs de plus en plus pressantes circulent selon lesquelles il aimerait se remettre sur les rails cette saison en tant que joker avec la M1, dont il semble être déjà retombé amoureux.

Mais le père du champion majorquin, Chicho Lorenzo, ne semble pas être d'accord avec cette dernière idée. Dans les premières années, il a formé Jorge, le transformant en champion pour le MotoGP. Le père de l'ancien pilote Honda a formé pendant quelque temps avec son école de nombreux jeunes talents espagnols, dont l'actuel pilote de Suzuki, Joan Mir.

Quand avez-vous su que Jorge allait arrêter de courir ?

Le jour où il a annoncé sa retraite, c'est le jour même où il m'a dit qu'il ne voulait plus se s'engager en course.

Vous pensez que c'était le bon choix ?

Oui, je le crois. Je pense qu'il y a un temps pour débuter et un temps pour s'arrêter et je pense que le temps de mettre fin à sa carrière sportive était arrivé.

Qu'est-ce qui a le plus influencé sa décision ?

Je pense que c'était un peu de tout. Le fait qu'il ne comprenne pas la Honda, mais aussi toute la pression subie.

Comment était la vie dans la fosse avec Marquez ?

Je ne sais pas. C'est une question personnelle. Je ne peux pas en parler parce que je ne sais pas. Toutes les équipes ont besoin d'une bonne cohabitation pour obtenir un bon résultat.

On parle souvent de la retraite éventuelle de Rossi. Pensez-vous qu'il est temps pour lui de se retirer lui aussi ?

Rossi est un cas unique dans l'histoire, non seulement du motocyclisme, mais aussi de l'histoire du sport en général. Je connais peu d'athlètes qui, à 40 ans, ont un niveau de compétitivité aussi élevé. Cela dépendra du chemin qu'il veut prendre, mais il est certain qu'à 40 ans, il y a très peu d'athlètes aussi compétitifs que lui.

Diapo Liste Jorge Lorenzo, Yamaha Factory Racing 1 / 24 Photo de: Yamaha MotoGP Jorge Lorenzo, Yamaha Factory Racing 2 / 24 Photo de: Repsol Media Jorge Lorenzo, Yamaha Factory Racing 3 / 24 Photo de: Bridgestone Corporation Jorge Lorenzo, Fiat Yamaha Team 4 / 24 Photo de: Hazrin Yeob Men Shah Jorge Lorenzo e Valentino Rossi 5 / 24 Photo de: Yamaha Motor Racing Jorge Lorenzo 6 / 24 Photo de: Hazrin Yeob Men Shah Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 7 / 24 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 8 / 24 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 9 / 24 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 10 / 24 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 11 / 24 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 12 / 24 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 13 / 24 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 14 / 24 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing, Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 15 / 24 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Repsol Honda Team 16 / 24 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Race winner Valentino Rossi and second place Jorge Lorenzo 17 / 24 Photo de: Yamaha Motor Racing Podium: race winner Valentino Rossi, Fiat Yamaha Team with second place Jorge Lorenzo, Fiat Yamaha T 18 / 24 Photo de: Yamaha Motor Racing Podio: il vincitore Valentino Rossi, Fiat Yamaha Team, e il secondo classificato Jorge Lorenzo, Fiat Yamaha Team, 19 / 24 Photo de: Bridgestone Corporation Jorge Lorenzo, Ducati Team 20 / 24 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Ducati Team 21 / 24 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Ducati Team 22 / 24 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Ducati Team 23 / 24 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Lorenzo, Ducati Team 24 / 24 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Pensez-vous que l'on puisse voir Jorge sur la piste cette année encore dans des courses en tant que "Wild Card" ?

J'espère que non, c'est la seule chose que je veux dire. Je pense qu'il peut faire un bon travail en tant que pilote d'essai. Je pense que puisque Yamaha, à mon avis, n'a pas trouvé le moyen de faire une moto compétitive, avec l'aide de Jorge, cela pourra aider. J'espère que Jorge ne tombera pas dans la tentation de faire une course en tant que Wild Card, aussi en raison du fait qu'il faut être très compétitif pour penser à faire un peu plus de course.

Vous qui êtes le père d'un champion, comment vous comportez-vous avec les parents de ceux à qui vous enseignez les bases ?

J'ai beaucoup d'expérience, j'ai commencé à travailler avec Jorge dès l'âge de 2 ans pour l'amener au niveau qu'il a atteint. Mais au-delà de l'aspect sportif, l'important est aussi les relations que vous entretenez avec toutes les personnes ou le personnel que vous rencontrez dans ce sport. C'est un sport très compliqué et très compétitif. Dans d'autres disciplines, il y a un joueur contre un autre joueur, alors qu'ici c'est un coureur contre tous, s'il y a 30 coureurs sur la ligne, cela signifie que vous devez vous battre contre 29 personnes.

L'un des gros problèmes est que ce sport est également très cher et j'ai vu de nombreuses familles se ruiner pour soutenir leurs enfants. C'est un sport très compliqué et j'essaie de faire attention, si possible, à toujours prendre la bonne mesure dans la gestion économique d'une famille pour que leur enfant continue à pratiquer ce sport. J'essaie de les aider dans tous les domaines, pas seulement sur le plan sportif en leur donnant les meilleurs conseils pour leur propre bien.

Il y a aussi des filles dans votre école. Pensez-vous que le moment est venu de voir une femme en MotoGP ?

Je crois que dans tous les sports, il y a des catégories de femmes et d'hommes. Le MotoGP a déjà 70 ans et durant tout ce temps, seules six femmes ont couru une saison entière dans certaines catégories. Elles restent très peu nombreuses et aucune d'entre elles n'a obtenu de grands résultats. Taru Rinne, qui je pense est la plus forte de toutes, a évolué au plus haut niveau et il me semble qu'elle a obtenu une 7ème place comme meilleur résultat. Ana Carrasco a aussi fait de belles choses, mais nous avons vu que c'est très compliqué pour elle. Je pense que les femmes peuvent avoir leur propre classement avec leur propre championnat et nous y travaillons depuis 2013. Cette année, au Mexique, nous allons organiser une course unique, la première Coupe du monde féminine. Ce sera la course la plus importante au monde pour les femmes dans ce sport.

Comment évaluez-vous la première année de Joan Mir en MotoGP ?

Je pense que Mir est un pilote talentueux, que j'ai repéré depuis qu'il m'a rejoint à l'époque à l'école de Majorque. Il a un talent extraordinaire. L'année où il est devenu champion en Moto3, il a fait quelque chose de vraiment exceptionnel. C'est un champion en devenir, mais il est maintenant important qu'il ne se conforme pas aux autres et qu'il soit très ambitieux. Il n'a pas à penser aux résultats, mais il doit se fixer l'objectif de devenir champion du monde comme le fait Marc Marquez, qui a une ambition extraordinaire et travaille pour obtenir le meilleur résultat.

Selon vous, quelle est la recette pour devenir un champion ?

Pour moi, le plus important est le caractère et l'ambition. Fenati s'est imposé lors de sa deuxième course, Vinales lors de sa quatrième, tandis que Marc Marquez a remporté son premier succès en MotoGP lors de sa troisième année. Il y a des pilotes qui ont du talent mais qui ne peuvent pas obtenir de résultats et puis il y a des pilotes qui ont moins de talent, mais beaucoup de caractère et beaucoup de travail et ils obtiennent de grands résultats et, en cela, Marc fait la différence.