"Pas d'autre choix" que d'annuler le sprint MotoGP à cause du vent

Il n'y a pas eu beaucoup d'hésitations, ni même de tentative de faire rouler les pilotes de la catégorie reine pour prendre la mesure des conditions : une demi-heure avant l'heure prévue pour son départ, la course sprint MotoGP de Phillip Island a été tout bonnement annulée, et le Grand Prix d'Australie s'est arrêté là.

Lire aussi : MotoGP La course sprint MotoGP est annulée

Il était 12h30 heure locale et la première moitié de la journée avait déjà largement confirmé que les prévisions météo étaient justes. Malgré le soleil et les conditions clémentes qui régnaient sur place lorsque le paddock a investi le circuit, situé sur une île au large de Melbourne, c'est la pluie, le froid et surtout beaucoup de vent qui ont fini par prendre le dessus.

Les officiels du championnat avaient suivi les recommandations des autorités locales et décidé de modifier le programme du week-end, en avançant la course principale MotoGP à la journée de samedi, puis en anticipant les séances de dimanche et en ajoutant un warm-up aux catégories Moto2 et Moto3 pour que les pilotes puissent s'essayer au roulage sur le mouillé avant leur course. Mais seule une partie de ce programme a finalement pu se tenir, jusqu'à l'interruption de l'épreuve Moto2 au bout de dix tours, face à des conditions devenues trop dangereuses.

Une demi-heure plus tard, la décision d'en rester là tombait, à la suite d'une rapide réunion entre les représentants des instances dirigeantes, les officiels de sécurité et les directeurs des équipes MotoGP. Plus tôt dans la journée, les pilotes avaient aussi été consultés après les dix minutes de warm-up.

Carlos Ezpeleta, directeur sportif du championnat pour Dorna Sports, a justifié la décision prise en expliquant que tout ce qui était possible avait été fait. "Nous savions que les conditions ne seraient pas les plus favorables aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle nous avons eu le Grand Prix hier. Ça n'est pas une décision facile, c'est certain", explique-t-il auprès du site officiel du MotoGP.

"Ce matin, le retour des pilotes MotoGP n'était pas négatif, plus positif que celui des autres catégories en fait. La course Moto3 a pu aller au bout, malgré des conditions difficiles, mais nous avons ensuite dû stopper le Moto2 à cause des rafales de vent. Or les prévisions annoncent que ça ne va pas aller en s'améliorant, et même plutôt empirer pendant le reste de la journée."

"Nous avons parlé aux équipes et le feedback était plus ou moins celui-là. Ça n'était pas le cas de toutes les équipes, mais disons qu'il y avait plus ou moins un consensus entre eux", ajoute-t-il au sujet de l'annulation du sprint.

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Les pilotes MotoGP ont roulé dix minutes sur piste mouillée, pendant le warm-up de dimanche matin.

Lors des courses Moto3 puis Moto2, qui se sont tenues respectivement à 10h et 11h15 sur place, 25 chutes ont été comptabilisées, dont plusieurs dès le tour de mise en grille. Ça a été le cas du pilote Moto3 Diogo Moreira, qui s'est relevé avec un trauma facial, mais aussi du leader du championnat Moto2 Pedro Acosta, qui a néanmoins pu prendre le départ de son épreuve par la suite. La catégorie intermédiaire n'a toutefois pas été au-delà de dix tours de course et seule la moitié des points a été attribuée.

"Juste pour être clair, la pluie n'a jamais été un souci, c'est le vent", explique Mike Webb, directeur de course. "Et nous savons par nos expériences passées ici qu'avec le vent, particulièrement quand il souffle dans une direction particulière, les virages 1, 7 et 8 sont très éprouvants. Nous en avons fait l'expérience en 2019, où les qualifications MotoGP ont été stoppées pour cette raison."

"Au début de la journée, le vent se trouvait à un niveau inférieur à celui de 2019 et c'était acceptable, mais il y a ensuite eu un coup de vent qui a poussé à stopper la course Moto2 au drapeau rouge. Tout au long de la journée, nous avons monitoré quelle était la constance du vent et quelles étaient les rafales, or leur force a peu à peu augmenté au fil du temps. Après avoir stoppé une course au drapeau rouge à cause du vent, il n'y a pas de possibilité d'en démarrer une autre, à moins que cela s'améliore, or ça n'a pas été le cas donc il n'y avait pas d'autre choix."

Malgré des conditions devenues exécrables, 19 787 spectateurs s'étaient réunis sur le circuit de Phillip Island ce dimanche, contre 32 450 samedi. "Il est toujours difficile de devoir prendre une décision comme celle-ci. Je crois qu'il est très important de remercier tous les fans, qui ont enduré ces conditions avec le froid, la pluie et le vent", salue Carlos Ezpeleta, heureux que la course la plus longue ait pu avoir lieu avant cette dégradation des conditions.

"Avec le recul, c'était la bonne décision", soutient-il au sujet du changement de programme. "Nous avons été en mesure de boucler la partie la plus importante du programme du week-end. Les fans ont pu assister à une course fantastique hier. Aujourd'hui c'était plus difficile, les conditions ont été assez rudes, mais cela fait partie de Phillip Island. C'est un super circuit, avec de supers fans, mais parfois on y rencontre ces conditions."