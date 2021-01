Vers des chronos plus rapides avec le nouveau virage 10 de Barcelone

Le virage 10 du circuit de Barcelone évolue cette année. Proposant à l'origine une longue courbe sur la gauche, cette partie du circuit a déjà été profondément modifiée en 2004 pour augmenter le dégagement, avec un virage avancé et plus resserré, que le MotoGP a adopté en 2016 à la suite du décès de Luis Salom, conséquence d'une chute à l'avant-dernier virage du circuit.

Lire aussi : Le virage 10 du Circuit de Barcelone va être modifié

Les travaux sont en cours pour redessiner une nouvelle fois cette courbe. Interrogé par le site officiel du MotoGP, Josep Lluis Santamaria, directeur général du circuit, a évoqué un "nouveau virage" qui créera une section "intermédiaire" entre le virage 10 historique et l'enchaînement inauguré en 2004.

Le nouveau virage 10 aura un angle plus ouvert et les pilotes pourront conserver plus de vitesse, ce qui devrait permettre d'établir de nouveaux records. "Nous nous attendons à ce que les temps au tour soient réduits, parce que le point de freinage va changer et qu'il y aura une vitesse élevée", a confirmé Santamaria.

Même s'il devient plus rapide, ce virage remodelé a pour but de réduire le danger grâce au nouvel angle imposé. "C'est avant tout pour des questions de sécurité. Nous ne pouvons pas déplacer la première ligne de protection et en collaboration avec la FIM, nous avons décidé de modifier la configuration de la piste. Maintenant, nous avons une situation intermédiaire entre le [virage] historique et le précédent. C'est pour améliorer la sécurité dans cette courbe."

Les travaux ont débuté au début du mois de janvier et devraient se conclure dans les prochains jours, avec la pose de la troisième et dernière couche de bitume. "Le drainage est le même que sur l'ancien circuit et nous l'adaptons pour le nouveau virage", a précisé Santamaria.

Le Grand Prix de Catalogne, organisé au mois de septembre en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, est prévu le 29 avril cette année. Le nouveau tracé de Montmeló sera également emprunté par les autres catégories visitant le circuit catalan, comme la Formule 1 et le WorldSBK.