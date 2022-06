Chute de Bastianini : Une erreur "pesante pour le moral"

Enea Bastianini est arrivé à son Grand Prix à domicile, au Mugello, avec seulement huit points de retard au championnat sur Fabio Quartararo, et pouvait compter sur la puissance de sa Ducati pour être performant sur le tracé toscan. Dans le coup tout au long du week-end, il est néanmoins passé à côté de ses qualifications, comme bon nombre de favoris, qui se sont vus doublés par de jeunes pilotes moins expérimentés, à commencer par Fabio Di Giannantonio, rookie et coéquipier de Bastianini qui a créé la surprise en décrochant la pole position.

Si tous comptaient sur leur baisse de rythme pour les doubler en course, la situation s'est révélée plus complexe que prévue, et Bastianini a finalement dû batailler pour remonter après un mauvais départ. En lutte avec Aleix Espargaró et Johann Zarco pour revenir sur le quatuor de tête, il est finalement parti à la faute un peu après la mi-course.

"J'étais confiant dès le départ. Je savais que Pecco [Bagnaia] avait un excellent rythme et il a réussi à être devant avant moi donc je ne pense pas que la victoire était à ma portée, mais le podium oui. Je pensais que la remontée serait un peu plus simple mais ça n'a pas été le cas, surtout dans les premiers tours. J'ai été beaucoup gêné, j'ai beaucoup perdu sur ceux de devant et ensuite ça a été difficile de revenir", a-t-il expliqué. "Excepté la chute, je suis content de la course car mon rythme était bon, j'étais compétitif."

"Le pneu tendre était le bon choix car j'étais rapide. J'arrivais à bien prendre les virages, à bien freiner. Je pense que j'en avais sous le coude mais au Mugello, ce n'est jamais facile quand on a quelqu'un devant soi avec la vitesse qu'on a. J'ai exagéré au freinage, j'ai freiné comme s'il n'y avait personne devant, mais avec les ailerons ça devient compliqué."

Enea Bastianini

Après sa chute survenue à Portimão, c'est la deuxième fois cette saison que l'Italien commet une erreur en course, et celle-ci lui coûte 20 points au championnat puisque Quartararo a fini en deuxième position. Mais aux yeux du pilote Gresini, c'est surtout le fait d'avoir manqué l'opportunité de faire une bonne course qui compte le plus.

"C'est plus pesant pour le moral que pour le championnat parce que je savais que je pouvais bien faire", a-t-il ajouté. "Le MotoGP est comme ça mais j'ai l'expérience pour comprendre et aujourd'hui j'ai commis une erreur."

S'il reste positif, Bastianini, ne peut que constater son nombre élevé de chutes depuis Le Mans et espère trouver des solutions avec son équipe. "J'ai beaucoup chuté lors deux deux derniers [week-ends]. Parfois, je perds l'avant en entrée de virage et je ne sais pas pourquoi. On doit comprendre", a-t-il déclaré au site officiel du MotoGP.

Direction désormais le GP de Catalogne, où il tentera de faire oublier sa chute, sur un tracé où il sait être rapide, même s'il attend les premiers tours de piste pour confirmer cette sensation : "On va voir car chaque année est différente".

