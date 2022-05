Une chute "douloureuse mentalement" pour Joan Mir

Joan Mir avait la possibilité de décrocher son premier podium au Grand Prix de France, jusqu'à ce qu'une chute vienne mettre fin à ses espoirs. Après avoir pris l'avantage sur Fabio Quartararo au départ, le Champion du monde 2020 a bénéficié de l'abandon d'Álex Rins et occupait la quatrième place derrière les pilotes Ducati officiels et Enea Bastianini quand il est parti à la faute à son tour au virage du raccordement. Mir était en difficulté au freinage et il est frustré d'avoir mal géré la situation.

"La chute était douloureuse mentalement", a admis l'Espagnol. "Après des EL3 difficiles, j'ai dû passer par la Q1 alors que je ne m'y attendais pas. J'espérais mieux samedi. On a un peu modifié la moto, j'ai pu retrouver la vitesse pour me qualifier plus ou moins bien. Après, le départ a été bon, dans ces conditions j'ai choisi le pneu medium à l'avant, avec lequel j'étais lourdement tombé en EL2."

"Je me suis immédiatement bien senti avec ce pneu, il était bon pour nous, j'ai pu faire des chronos vraiment constants. J'ai fait une erreur, je suis sorti large, et je suis immédiatement revenu sur les leaders. À chaque fois que je me rapprochais des Ducati, c'était difficile de freiner. Il fallait gérer la situation, je ne l'ai pas bien fait donc je suis parti à faute, un peu à cause de plusieurs éléments."

"Il y a eu ça, il y a aussi que j'essayais de freiner trop fort, trop tard, et après je devais freiner un peu plus longtemps que d'habitude, et quand j'ai relâché les freins, j'ai perdu l'avant."

Mir estime que ses difficultés au freinage ont été provoquées par les trois Ducati qui le devançaient : "Je pense que c'est [causé par] l'aéro. On sent moins d'air quand on est derrière eux. [...] C'est pire que derrière les autres motos au niveau de la sensibilité."

Mir pense que le podium était dans ses cordes

Le pilote Suzuki avait néanmoins la capacité de se mesurer au trio de tête, devenu duo quand Pecco Bagnaia est tombé, et c'est surtout pour cette raison que la chute a été difficile à accepter : "C'était différent de Jerez. Ici, j'arrivais à me rapprocher parce que je revenais [sur les leaders]. Je suis content parce qu'à un moment de la course, j'étais le plus fort. Avant ma chute, je revenais sur le groupe de tête, donc c'est important. Je ne sais pas à quelle position nous aurions fini mais je pense qu'on aurait pu se battre pour le podium [dimanche]."

Joan Mir n'a pas caché une certaine morosité entre ce potentiel podium perdu par sa faute et le départ annoncé de Suzuki en fin de saison : "C'est un peu l'association de plusieurs choses. On n'a probablement pas la chance dont on a besoin, on a eu quelques résultats blancs [...]. Et il y a aussi ce qu'il se passe chez Suzuki et le fait qu'on était parmi les plus forts [dimanche]. Ce sont plusieurs choses qui font que c'est un peu douloureux."

Suzuki a quitté Le Mans sur un zéro pointé, Álex Rins ayant également abandonné. "C'est sûr que ce n'est pas facile pour les gars", a précisé Mir, néanmoins satisfait de l'attitude de ses mécaniciens depuis que Suzuki a annoncé son retrait : "Ce qui est important, c'est qu'on donne tout. Je suis certain qu'on fait un bon travail."

"Les gars sont vraiment professionnels parce qu'on ne sent pas vraiment de différence, même après cette bombe", a-t-il conclu.