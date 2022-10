La chute de Quartararo a "complètement changé" la course de Bagnaia

C'est en réalisant une course intelligente en Australie que Pecco Bagnaia a franchi ce qui pourrait être l'avant-dernier pas le menant vers le titre. Le pilote italien est allé chercher le podium dans une épreuve pourtant très disputée, et il a su s'adapter à la situation et accepter une troisième place déjà très précieuse alors que son principal adversaire est parti à la faute.

Cette course à l'issue si positive pour lui a pourtant bien mal démarré puisqu'alors qu'il occupait la troisième place sur la grille, il n'était plus que sixième dans le premier virage. "J'ai eu un problème pour engager le holeshot device avant au départ", a-t-il expliqué auprès du site officiel du MotoGP, faisant ainsi écho au souci également rencontré par Johann Zarco ce dimanche. "C'est quelque chose auquel il faut être préparé parce que ça peut arriver", a-t-il souligné. "C'est un peu plus dangereux sans, parce que la moto tend à partir en wheelie et devient plus difficile à contrôler. Le holeshot device avant nous aide beaucoup à être plus prudent au départ et permet de mieux s'élancer."

"Mais j'étais totalement concentré alors je n'y ai pas pensé. J'ai juste essayé de faire le maximum et dès le premier tour, j'étais de retour à la troisième place. J'ai passé beaucoup de pilotes dans les deux ou trois premiers virages", a poursuivi le pilote Ducati. "J'ai perdu des places mais je me suis dit que j'allais prendre des risques dans ce premier tour pour remonter dans le top 3 et ensuite gérer les pneus. La stratégie était bonne."

Elle était bonne, en effet, car sans se laisser décontenancer par cet incident, Bagnaia a rapidement récupéré le terrain perdu pour d'abord s'installer derrière le binôme Martín-Márquez qui donnait le rythme dans les premiers tours. S'en est suivie une rapide bagarre contre Jack Miller, puis le #63 a subi la remontée du futur vainqueur Álex Rins et ce n'est qu'à la mi-course, lorsque Martín a marqué le pas, qu'il a fait son retour dans le trio de tête.

"J'ai retenu la leçon"

Passé aux commandes dans le 15e tour, quatre tours après la chute de Fabio Quartararo, le pilote Ducati a mené la quasi-totalité de la seconde partie de la course, cependant lorsque la concurrence s'est faite plus menaçante il a choisi de prendre un peu de recul bien qu'il se soit vu "proche de la victoire".

"Je savais que Fabio était dehors car je l'avais vu sur mon panneau. Dans le dernier tour, quand [Rins et Márquez] m'ont passé, je me suis juste dit que j'attaquerais si j'avais une possibilité mais je ne voulais pas prendre le moindre risque. Je ne voulais pas tomber, je voulais juste finir. J'ai fait beaucoup d'erreurs cette année alors il était très important de terminer et de marquer des points. Je pense que j'ai retenu la leçon", a assuré celui qui a encaissé cinq abandons sur chute durant la première moitié du championnat avant d'opérer un changement radical.

"Il était très facile de commettre une erreur aujourd'hui. Je perdais beaucoup de temps dans le virage 6 parce qu'à chaque tour je sentais que l'avant se dérobait. Il était donc très important d'être intelligent aujourd'hui. Et puis ils avaient plus de potentiel dans les derniers tours, ils étaient plus compétitifs, alors j'ai juste essayé des rester proche d'eux tout en sachant qu'il y avait un gros groupe derrière moi."

"Je suis très content de ce résultat", a voulu retenir Bagnaia à l'heure de dresser le bilan d'une course durant laquelle, dit-il, "il fallait tout gérer". "Ça n'était pas facile aujourd'hui. J'ai juste essayé de gérer les pneus à la perfection. Mon objectif était de gagner la course aujourd'hui mais quand j'ai vu sur mon panneau que Fabio était dehors, je me suis dit que gagner serait parfait mais que si je ne le faisais pas ça n'était pas grave. [Il fallait] finir la course et ensuite voir ce qui se passerait dans les derniers tours."

Le seul élément qui fait véritablement tiquer le nouveau leader du championnat, c'est l'état de son pneu avant à l'arrivée, "complètement détruit" sur le flanc gauche, qui l'a surpris bien qu'il ait réussi à maintenir un rythme suffisamment solide pour résister aux autres pilotes qui composaient le groupe de tête et n'étaient pas en reste en termes d'attaques.

"Je voudrais comprendre pourquoi mon pneu avant était complètement détruit dans les six derniers tours, car je ne m'y attendais pas. J'ai regardé le pneu avant des deux pilotes de tête et il était propre, alors j'ai peut-être trop forcé, je ne sais pas", s'est-il interrogé. "Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi marqué parce que notre moto est normalement assez bonne à l'avant. Aujourd'hui j'ai peut-être trop utilisé l'avant et trop forcé dessus pour prendre plus soin de l'arrière, ça peut arriver."

"Je suis content de ce résultat", a assuré le pilote italien, qui jouit désormais d'une avance de 14 points au championnat et disposera d'une première balle de match à la prochaine manche. "Je suis plus content pour le championnat que pour la course parce que mon objectif était de gagner. Ma course a complètement changé quand j'ai vu sur mon panneau que Fabio était dehors mais c'est en tout cas un bon résultat."