La Clinica Mobile propose son aide dans la lutte contre le coronavirus

Michele Zasa, directeur de la Clinica Mobile, travaille en ce moment sur un front bien différent de celui qui aurait dû l'occuper en ce début de printemps, sachant que la saison MotoGP devait commencer début mars et qu'à cette date deux Grands Prix auraient dû avoir lieu. Le médecin s'implique en effet auprès du Samu de Parme alors que l'épidémie de coronavirus provoque en Italie des conséquences dramatiques.

Anesthésiste-réanimateur de formation, passé par l'Afrique puis par des services d'urgence, notamment sur le circuit d'Imola, celui qui a pris le témoin du Dr Costa sur les compétitions de moto il y a quelques années, a mis sa structure à disposition des autorités afin d'apporter toute l'aide médicale possible. "Nous avons trois cliniques mobiles, une à Parme, une à Turin et une en Espagne, que nous pouvons mette à disposition de la Protection civile ou de toute structure qui pourrait en avoir besoin pour un hôpital de campagne", explique-t-il auprès de La Gazzetta dello Sport.

Le circuit du Mugello a également mis à disposition de la région (la Toscane) son matériel, et notamment des respirateurs et du matériel de réanimation, dans une volonté d'entraide qui a touché jusqu'aux équipes de Formule 1 : plusieurs d'entre elles, et notamment Ferrari, apportent leur soutien aux autorités sanitaires afin d'aider à produire des respirateurs.

Une situation de guerre

En première ligne, le Dr Zasa a aussi souhaité lancer un cri d'alarme face aux trop nombreuses personnes qui continuent à ne pas respecter le confinement strict auquel les autorités ont appelé. "J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie de médecin, mais ici nous sommes au-delà de ça. Nous n'avons pas encore atteint le pic, mais la situation est très grave. Nous sommes en guerre, et je voudrais réussir à le faire comprendre", déclare le médecin.

Soumis comme le reste des équipes médicales à "un stress permanent et très élevé", alors qu'il participe à "une situation d'urgence absolue" à laquelle il a fallu se préparer en très peu de temps, celui qui est habituellement le médecin des pilotes s'inquiète de la pratique du sport et des effets collatéraux qu'elle peut avoir, mais aussi du manque de prise de conscience qu'elle traduit. "Le véritable problème maintenant c'est de voir tellement de jeunes personnes qui commencent à aller mal. Si seulement les gens voyaient la tragédie humaine que nous vivons quand nous devons aller prendre quelqu'un chez lui et que nous l'emmenons en l'arrachant à ses proches… Et pourtant dans les rues on voit beaucoup de gens assis sur des bancs ou bien en train de se promener ou de courir. L'Italie est devenue un pays de joggers !"

"Il y a des moments où j'aurais envie de prendre les gens pour les emmener dans les maisons quand on va chercher les corps", déclare-t-il, furieux. "Nous combattons une armée invisible, mais beaucoup de personnes s'en fichent et risquent juste d'augmenter le nombre de personnes contaminées. Et nous, personnel médical, sommes déjà à bout de forces. C'est la Troisième Guerre mondiale, les gens doivent commencer à le comprendre."