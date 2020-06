25 ans en GP et seulement 7 coéquipiers pour Rossi

Valentino Rossi a fait ses débuts mondiaux en 1996, dans la catégorie 125cc, avec un fort soutien de la part de Nastro Azzurro et AGV. Aprilia avait alors préparé une structure qui lui était dédiée et Rossi a couru pendant quatre ans en petites cylindrées sans avoir de coéquipier. La seule fois qu'un pilote a partagé son stand, ce fut lorsque Marcellino Lucchi a couru à Imola en tant que wild-card en 1998.

2002 - Tohru Ukawa (Repsol Honda)

Après avoir remporté les titres 125cc et 250cc, Rossi est passé en 500cc en 2000, toujours sponsorisé par Nastro Azzurro et avec une structure distincte de l'équipe officielle n'alignant que lui. Ce n'est qu'en 2002 qu'il a rejoint le team factory du HRC et, pour la première fois, il a alors partagé son stand à plein temps avec un autre pilote, Tohru Ukawa.