Espargaró rate la 1ere victoire KTM "à cause d'un gars qui ruine tout"

Victime d'une chute à 12 tours de l'arrivée après un contact avec Johann Zarco (avec qui il se frotte décidément souvent cette saison) alors qu'il négociait pour la seconde fois en quelques courbes une trajectoire très large permettant au Français de tenir sa ligne à l'intérieur, Pol Espargaró avait du mal à décolérer au moment de sa rencontre avec la presse, dans les minutes suivant l'arrivée du Grand Prix de République Tchèque.

Le pilier du projet KTM, en partance pour Repsol Honda l'an prochain, estime qu'il aurait dû être le vainqueur de cette course et que l'injustice d'une position de départ liée à une pénalité collectée samedi a contribué à le faire se trouver sur le chemin d'un Johann Zarco finalement pénalisé d'un long-lap pour sa manœuvre de défense…

Pol, sur la base des performances de KTM, qui signe son premier succès, il s'agit d'un bon week-end, même s'il s'est mal terminé pour toi...

Oui, je pense que ça a encore été un bon week-end. Mais entre ce qui s'est passé hier en qualifications et ce qui s'est passé aujourd'hui en course, je pense que ça a été vraiment injuste en ce qui me concerne. Mais c'est la course, il faut faire avec. Le départ a été bon, je suis resté derrière Brad en attendant que les gars abîment les pneus et je gérais avec l'électronique pour être fort en fin de course. Il semblait que tout le monde était très lent avec des 1'59" et je pensais être capable de tourner en une 1'58"5 à la fin et donc j'essayais d'être détendu pour la dernière partie de la course. Mais voilà, ça s'est produit et je n'ai pas pu réellement montrer mon potentiel et remporter la première course de KTM...

Je suis heureux pour Brad. Il le mérite, c'est un bon gars et il est rapide. Mon travail des quatre dernières années paye mais je suis vraiment déçu car je pense que je la tenais aujourd'hui et que j'aurais pu le faire, mais quelqu'un d'autre l'a pris de mes mains… Cela aurait fait la différence si j'étais parti d'une autre ligne…

Quel est ton point de vue sur la chute avec Zarco ?

Comme vous l'avez vu, il aurait pu éviter le contact et il n'a pas voulu. Il a donné un coup d'accélérateur et il m'a retiré de la ligne. Et il a juste eu une pénalité long-lap : c'est une blague ! Et il prend quand même un podium alors qu'il m'a retiré de la course. Il n'aurait pas été devant moi sur le podium, mais c'est comme ça. Je ne veux pas trop en parler car je suis un petit peu chaud donc c'est mieux de ne pas trop en discuter !

Cette KTM a incroyablement bien évolué...

Au sujet de la moto, je suis heureux d'avoir enfin la machine pour nous battre devant mais je ne sais pas si ça se répétera sur les prochaines courses. Ce genre de chose peut n'arriver qu'une fois par an et je la tenais, mais n'ai pas pu en profiter car on m'a sorti… Espérons que là-bas aussi [en Autriche], la moto sera suffisamment régulière et que l'on pourra se battre pour la victoire. Mais je sens que j'ai perdu une grande opportunité aujourd'hui : il m'a sorti et c'est simplement injuste.

Comment est-ce que les choses avec Brad peuvent changer les choses chez KTM ?

Cela ne va pas changer grand-chose : on a quatre motos, le même matériel. Les quatre pilotes ont la même moto et on partage les données. On a tous les mêmes pneus, le même moteur, les mêmes spécificités. Cette victoire ne va pas changer les choses. Brad est maintenant un petit peu plus devant au championnat et tout le monde ici en est content, donc c'est tout.

J'aurais dû l'emporter. Pol Espargaró

Est-ce que tu retiens du positif sachant que l'on arrive sur les pistes où KTM a toujours été fort dans le passé désormais ?

Oui, c'est sûr qu'il est toujours difficile de retirer quelque chose de positif d'une journée comme aujourd'hui mais le positif est que c'était bien ici et que j'avais le sentiment de pouvoir remporter la course. J'aurais pu l'emporter assez bien. Mais c'est comme ça.

C'est sûr, le point positif est que l'on peut se battre pour la victoire mais on ne sait pas si on sera encore là pour ça sur la prochaine. On reprendra à zéro, comme à Jerez, et on fera les choses course après course. Dans ce championnat, on ne sait pas. Il est difficile de retirer quelque chose de positif de celle-ci : combien de fois nous sommes-nous retrouvés dans cette position ces dernières années ?

Cet accident n'est pas de ma faute, c'est vraiment super frustrant car je me suis tellement battu ces dernières années pour arriver à ce point auquel nous sommes aujourd'hui, et un jour, un gars arrive et ruine tout. Alors c'est très difficile de retirer quelque chose de positif de cette course !