Comment Valentino Rossi a décidé d'arrêter après sa chute à Assen en 2021

Le 27 juin 2021, Valentino Rossi est encore la star du MotoGP quand il prend le départ du Grand Prix des Pays-Bas. Il se trouve sur une piste qu'il aime particulièrement et, lui l'indéboulonnable, que rien ne semble convaincre d'arrêter sa carrière, y cherche une énième raison de poursuivre encore l'aventure.

Il dispute sa 26e saison en Grand Prix. Il a passé l'essentiel de sa vie dans ce paddock et a franchi depuis deux ans déjà le cap des 40 ans sans sourciller. Il n'en est pas moins conscient que ses performances se sont érodées, mais bien qu'il ait dû quitter l'équipe officielle Yamaha pour faire place à la jeune génération, il s'obstine et tente inlassablement de retrouver le sommet avec l'équipe satellite Petronas SRT. Mais les résultats ne sont pas là : lorsqu'arrive la dernière manche avant la pause estivale, il n'est que 19e au championnat, avec pour meilleur classement sa dixième place au GP d'Italie. Très loin de ses attentes.

Et c'est à ce moment-là qu'il va prendre la décision d'arrêter. Attentif aux signes qui pourraient le pousser dans une direction plutôt que l'autre, ce grand superstitieux en reçoit deux coup sur coup qui finissent de faire pencher la balance.

"C'est après Assen que j'ai véritablement décidé d'arrêter, parce qu'il y avait la pause. En réalité, je voulais continuer à courir mais je me suis surtout dit que je voulais voir si j'étais encore compétitif. Je ne pouvais pas venir là pour faire 12e, quoi", expliquait Valentino Rossi il y a quelques mois, dans le podcast vidéo BSMT, soulignant que si la décision a mûri pendant la pause, c'est bien dans un bac à gravier d'Assen qu'elle a pris forme.

"Assen était une course très importante car c'est une de mes pistes préférées. J'y ai gagné dix fois, donc ça a toujours été un peu chez moi. Et avant que je parte, je suis allé déjeuner avec Franci [Francesca Sofia Novello, sa compagne] et elle m'a fait 'hmm je n'ai pas envie de café, c'est bizarre parce que j'ai toujours aimé ça… Je vais peut-être faire un test dans les prochains jours'. J'ai dit OK... et puis je suis parti pour Assen !"

"Une fois là-bas, je n'ai plus pensé à son test. À Assen, j'ai été bon, je n'étais pas mal pendant les essais mais en course je suis mal parti et je suis tombé, dans un virage très rapide en plus. J'étais en bagarre avec Bastianini, j'ai pris un gros choc et j'ai détruit la moto. Et quand j'étais dans le gravier… On se dit, bon, s'il faut un signe quelconque pour décider si on arrête ou pas… Mais imaginez l'état d'esprit, quand on s'imagine arrêter quelque chose qu'on a fait pendant 25 ans."

"Et puis je suis rentré à la maison, je lui ai dit 'descends, on va dîner' et elle m'a fait 'non, non, toi, monte', alors je me suis dit qu'elle avait quelque chose à me dire ! Donc tout est arrivé en même temps, j'ai découvert que j'allais être papa le jour-même où j'avais peut-être décidé d'arrêter de courir."

Début août, à la reprise, Valentino Rossi annonce une décision désormais ferme et définitive, et mi-novembre il dispute une dernière course, qu'il a même envisagé de sauter. Il raccroche son casque dans une grande fête, sans regrets.

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi a raccroché à la fin de la saison 2021.

Puisque ça n'en était pas fini des signes du destin, la petite Giulietta est née le jour-même où débutait le premier Grand Prix de la saison MotoGP de ce championnat 2022 auquel Valentino Rossi n'allait pas participer. "Vale a regardé la première course avec Giulietta dans les bras", raconte sa compagne, Francesca Sofia Novello, dans le podcast Mamma Dilettante.

Aujourd'hui, Giulietta grandit avec un papa qui reste pilote, mais qui profite d'un calendrier moins dense avec son engagement en Endurance auto. Et peut-être sera-t-elle celle qui le ramènera vers le paddock à en croire sa passion déjà bien affirmée pour les motos. Car haute comme trois pommes, elle faisait déjà la joie des réseaux sociaux tout autant que la fierté du #46 en s'élançant, intrépide, sur une toute petite moto !

"C'est incroyable, elle a ça dans l'ADN", témoigne sa mère. "Évidemment, à la maison il y a des motos, des casques. Et puis, tous les samedis elle va au Ranch. Elle regarde les essais, elle regarde les pilotes, elle va au debrief et elle reste assise là, elle regarde, elle écoute. Personne ne lui a appris ça, c'est quelque chose qu'elle a." Et Francesca Sofia Novello d'ajouter : "Certes, dans l'imaginaire collectif, ce sont les garçons qui [courent] à moto, mais elle sera peut-être celle qui deviendra la première Championne du monde MotoGP de l'Histoire, qui sait !"