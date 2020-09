Le MotoGP teste un système de communication radio

Stefan Bradl, habituellement pilote d’essais de Honda et actuellement titulaire en raison de la blessure de Marc Márquez, a fait un tour avec des écouteurs et une radio connectée, afin de tester un système destiné à informer les pilotes des décisions de la direction de course. Ce dispositif a été proposé par des pilotes suite aux diverses interruptions de course survenues durant les deux manches disputées au Red Bull Ring.

Le système a pour but d'envoyer des messages pré-enregistrés aux pilotes, afin de les informer plus clairement qu’avec le système de drapeaux. Carmelo Ezpeleta, patron de la Dorna, a jugé l’essai "plutôt positif" et il n’exclut pas qu’à terme, les pilotes puissent communiquer avec leur équipe par radio.

"Cette année, nous avons discuté de la visibilité des drapeaux jaunes, et des drapeaux dans leur ensemble, et suite aux incidents en Autriche, nous avons discuté avec les pilotes au sein de la Commission Sécurité, et ils ont demandé de tester à nouveau la radio", déclare Ezpeleta. "Nous avons déjà testé le système avec plusieurs pilotes et ils l'avaient jugé un peu perturbant. Mais ces dernières années, de gros progrès ont été faits dans la technologie et les essais se sont plutôt bien déroulés."

"Ce n’est qu’un test préliminaire pour voir ce qui doit être amélioré. Au début, ce ne sera utilisé que par la direction de course, afin de communiquer des informations pré-enregistrées, au sujet des drapeaux, des pénalités, ce genre de choses. Peut-être qu’à l’avenir, si les équipes et les pilotes sont d’accord, nous pourrons ouvrir les communications aux équipes et, si c’est possible, des pilotes vers les équipes."

Álex Rins salue l’idée : "Je trouve cela très bien", précise le pilote Suzuki. "La proposition a été faite aux pilotes au dernier Grand Prix et nous allons analyser les essais lors de la prochaine Commission Sécurité. Évidemment, cela peut être utile, je ne sais pas si les écouteurs ont gêné Bradl. Mais sans le moindre doute, cela peut améliorer la sécurité."