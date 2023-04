Compte à rebours avant un GP de France annonciateur de surprises

Les organisateurs du Grand Prix de France MotoGP tenaient ce mardi à Paris leur traditionnelle conférence de presse de présentation. À moins d'un mois de l'événement, les choses se précisent pour cette édition 2023, que le promoteur peut déjà pressentir comme un succès populaire.

Cette édition sera celle de chiffres marquants puisqu'il s'agira du 30e Grand Prix de France que Claude Michy et PHA organisent, et du 1000e Grand Prix depuis la création du Championnat du monde en 1949. Autant de raisons de marquer le coup avec un week-end que le promoteur espère encore plus réussi que ces dernières années, lui qui est pourtant habitué à tutoyer les sommets avec ses chiffres de fréquentation.

Plus gros événement de sports mécaniques en France, le GP de France est aussi l'une des plus grandes réussites de la saison MotoGP : en 2022, il a été le plus fréquenté du championnat le dimanche, avec 110 003 spectateurs réunis sur le circuit Bugatti, et très proche du GP d'Allemagne en termes d'affluence totale sur le week-end avec 225 000 entrées payantes. Deux chiffres qui étaient des records pour l'épreuve française et qui serviront de référence cette année alors que les 16 tribunes sont d'ores et déjà remplies.

Désigné meilleur Grand Prix de la saison 2022 par l'IRTA, l'association des équipes, le Grand Prix de France a su, aux yeux de Sébastien Poirier, président de la FFM, "mettre le public au cœur de son dispositif" et il entend confirmer son statut de référence en ce sens. Comptant cette année encore sur ses "ambassadeurs" que sont Fabio Quartararo et Johann Zarco auprès du public MotoGP, Claude Michy apparaît confiant avant ce premier Grand Prix de France enrichi de la course sprint.

Outre les trois catégories classiques que sont le MotoGP, le Moto2 et le Moto3, cette manche coïncidera aussi avec le début de la saison de MotoE, qui entre dans une nouvelle ère avec désormais des motos conçues par Ducati. La Red Bull Rookies Cup fera également son retour au Mans en tant qu'épreuve support.

Fabio Quartararo et Johann Zarco aux côtés de Claude Michy, promoteur du Grand Prix de France MotoGP Photo de: Lukasz Swidererk

Des travaux menés au Mans cette année vont permettre "d'améliorer l'expérience spectateur", promet Pierre Fillon, président de l'ACO. Les entrées nord et sud se sont refait une beauté, un nouveau flux de spectateurs sera mis en place et l'espace Dunlop a lui aussi été réaménagé.

Les premières animations annoncées

Claude Michy trépigne d'impatience avant cette édition anniversaire et il promet "des surprises", mais garde malicieusement le secret pour le moment. "Depuis de nombreuses années, nous faisons déjà les [visites de la] pitlane qui permettent au public de faire des selfies et de rencontrer les pilotes", rappelle-t-il. "Il y a également la Fan Zone, les concerts, le show mécanique, avec toujours un peu de surprises sur des choses nouvelles. Et puis, nous avons une ou deux belles surprises pour le 1000e, mais ça, on le garde pour les spectateurs."

En dépit des surprises attendues et des nouveautés qu'a déjà apportées le nouveau programme des week-ends, le promoteur promet que le Grand Prix de France ne compte pas déroger à ce qui a fait son succès. Le public retrouvera donc les rendez-vous auxquels il est attaché.

Dès le jeudi 11 mai, une visite de la voie des stands sera permise de 17h à 18h30, accessible aux spectateurs munis d'un billet trois jours. Le vendredi, à l'issue de la première journée d'essais, le public rencontrera les pilotes à la Fan Zone, de 16h45 à 19h. Ce rendez-vous très attendu est également maintenu pour le samedi, malgré la tenue de la course sprint ; il est alors prévu de 17h05 à 18h20.

Le samedi 13 mai au soir, les festivités vont monter d'un cran avec le traditionnel show mécanique. Le programme annoncé est des plus attractifs puisqu'il sera possible d'applaudir notamment Tom Pagès, star du freestyle, ou Luc Ackermann, vainqueur des X-Games en 2021, aux côtés d'autres freestylers et stunters. Pour la première fois, une démonstration de slackline sera également organisée avec des funambulistes de l'extrême qui prendront de la hauteur… en passant d'une tribune à l'autre, au-dessus de la ligne droite des stands !

Le dimanche matin, à 10h, les pilotes réaliseront la parade devenue incontournable à 10h, juste après la fin du warm-up MotoGP et avant le coup d'envoi des courses. Des concerts seront également donnés vendredi et samedi soir, à la Fan Zone. Et une grande exposition retraçant la carrière de Giacomo Agostini sera proposée du jeudi au dimanche au Garden n°1.

Le Grand Prix de France MotoGP sera à suivre sur les antennes de Canal+ et également diffusé en clair sur C8. Le diffuseur prépare lui aussi des animations spéciales, avec en particulier une bodycam que portera le préparateur physique de Johann Zarco durant tout le week-end… À suivre !