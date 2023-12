Les concessions sont une "opportunité incroyable" pour Honda

Le nouveau système de concessions du MotoGP va offrir de grandes libertés à Yamaha et à Honda, au moins pour la première moitié du championnat 2024. Ce système sera calculé sur les points inscrits et recalculé deux fois par an. Après leur saison 2023 décevante, les marques japonaises pourront effectuer des tests avec leurs titulaires, utiliser plus de moteurs, les faire évoluer pendant l'année et utiliser une version de carénage supplémentaire.

Chez Honda, on compte sur ces largesses techniques pour combler plus rapidement le retard sur les constructeurs européens. "C'est sûr que ça va aider tous ceux qui ont des concessions", a expliqué Alberto Puig, team manager de l'équipe Honda officielle, au site du championnat. "Nous l'avons vu par le passé, quand elles ont permis de soutenir des nouveaux constructeurs. Maintenant, c'est notre tour d'en bénéficier. Ça va assurément nous aider."

"Bien sûr, ce n'est pas 'Ah, j'ai des concessions, je vais immédiatement avoir une bonne moto', mais le temps qu'il faudra pour rattraper la performance sera plus court."

LCR devrait contribuer à la charge de travail ajoutée par les concessions techniques en prenant part à des tests, ce qui réjouit Lucio Cecchinello. "Nous avons clairement été ravis de voir les concessions qui vont nous être accordées", a confié le patron de l'équipe satellite. "Beaucoup de personnes m'ont dit que je ne devais pas être content, parce qu'on va avoir plus de travail à faire, probablement plus de tests et de jours au circuit au lieu d'être à la maison, mais avec mon équipe, notre commentaire a été que Dieu merci, on a cette opportunité !"

"Nous voulons vraiment combler notre retard et c'est une opportunité incroyable, et juste aussi. C'est extrêmement important pour Honda ainsi que pour LCR. Le HRC a clairement [besoin] du soutien de LCR en tant que plateforme de développement."

La première occasion sera le Shakedown Test de Sepang au début du mois de février, avant celui réunissant tous les pilotes. Ce test est habituellement réservé aux débutants et aux pilotes d'essais mais Cecchinello prévoit d'y prendre part.

"Nous n'avons pas encore réservé nos vols pour Sepang, car nous savions qu'il existait une possibilité pour le HRC de nous demander, ou que nous-mêmes demandions, de participer aux journées de test du Shakedown avant le test officiel de Sepang. S'ils nous appellent, nous serons plus qu'heureux d'y être."

Takaaki Nakagami s'inquiète un peu de cette charge de travail supplémentaire, mais il est prêt à faire sa part. "Je n'ai pas encore compris tous les détails mais ils m'ont dit qu'il y avait une chance que le test de Sepang ne soit pas limité à trois jours", a précisé le Japonais. "Pour moi, trois jours c'est déjà suffisant ! [rires] C'est [le circuit] le plus dur, alors trois jours c'est déjà bien pour moi. Mais s'ils me poussent à faire le Shakedown – peut-être pas trois jours, mais un ou deux – je serai plus qu'heureux de rouler pour piloter la nouvelle moto et faire du développement. Ça aiderait clairement l'équipe, et moi aussi, et on a vraiment besoin de faire plus de kilomètres.”

Profiter de ces tests supplémentaires sera difficile pendant la saison avec un calendrier 2024 très intense et Nakagami compte surtout sur la possibilité d'utiliser plus de moteurs, ce qui permettra de les solliciter plus intensément : "Clairement, on devrait utiliser cette règle, ça aiderait beaucoup. On pourrait utiliser plus de couple, ne pas avoir de limites, et c'est vraiment très bien."

Avec Fabien Gaillard et Léna Buffa