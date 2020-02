Confiant, Viñales a besoin de "plus de tours"

Troisième de la feuille des temps, Maverick Viñales a encore connu une bonne journée d'essais au cours de cette pré-saison 2020. Le pilote Yamaha, que beaucoup présentent comme le favori numéro 1 à deux semaines du Grand Prix du Qatar, s'est notamment concentré sur des relais de course ce dimanche, afin de prendre une décision quant au pneu arrière qui pourrait orner sa YZR-M1 en course.

Viñales a notamment effectué un relais d'une dizaine de tours une fois le soleil couché, pour répliquer au mieux les conditions de course du 8 mars prochain. Muni du pneu soft, le numéro 12 n'est pas encore certain quant au choix qu'il effectuera, mais il se retire du travail pour le premier week-end de course de la saison.

"J'avais le soft à ce moment-là, pour essayer de comprendre comment il fonctionne et quel pourrait être son comportement en course. Nous essayons de couvrir toutes les éventualités que nous pourrons rencontrer dans le week-end, comme ça nous pourrons juste se concentrer sur le pilotage pendant le week-end. Je pilote bien, je pense que nous récoltons beaucoup d'informations sur la moto, et les choses que nous faisons nous emmènent dans une bonne direction, je suis assez confiant et heureux", a-t-il expliqué au site officiel du MotoGP, avant de poursuivre auprès de Sky Italia.

"On a essayé de comprendre quel pouvait être le pneu de course. C'est très difficile, car on aura sûrement un climat différent la semaine prochaine pour la course. Il est donc important de voir que les trois pneus fonctionnent tous, je suis assez content et on a fait à mon avis un travail très positif."

Si Maverick Viñales est apparu détendu et confiant à l'issue de chacune des journées d'essais à Sepang comme à Losail, il ne se considère pas comme prêt à 100%. Le vainqueur du Grand Prix du Qatar 2017 souhaite donc continuer d'enchaîner les tours, et il aura une dernière occasion de le faire ce lundi.

"Nous nous sommes beaucoup concentrés sur le rythme, nous avons fait des pas en avant mais il reste des choses à améliorer. Ma confiance est très bonne mais il me faut plus de tours en piste", déclare-t-il. Mais sur quel plan doit-il encore s'améliorer ? "Sur la confiance", répond-il simplement.

Avec Léna Buffa