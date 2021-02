Confinement strict pour le paddock du MotoGP au Qatar

Le MotoGP s'apprête à passer un mois au Qatar, avec l'intégralité des tests puis deux Grands Prix sur le circuit de Losail. Le paddock sera assemblé le 4 mars, à la veille du Shakedown réservé aux pilotes d'essais et aux débutants, et les équipes quitteront le circuit à l'issue de la deuxième course, prévue le 4 avril. Un protocole sanitaire strict sera imposé pour limiter au maximum toute exposition au COVID-19.

Le Qatar a accepté d'assouplir certaines de ses mesures, les membres du paddock étant exemptés de la semaine d'isolement imposée à toute personne qui arrive dans le pays, mais ils devront toutefois recevoir une lettre autorisant à voyager vers l'émirat puis présenter un test PCR négatif effectué moins de 72 heures avant l'embarquement pour Doha, puis obtenir un nouveau résultat négatif une fois arrivé dans le pays, avec l'obligation de rester dans une chambre d'hôtel le temps de l'analyse, qui pourra prendre jusqu'à 24 heures. La Dorna sera en charge d'informer chaque personne concernée.

Durant le mois passé au Qatar, le MotoGP fonctionnera dans un système de bulle à l'image de ce qui se fait actuellement pour l'Open d'Australie en tennis ou du fonctionnement de la NBA à Disney World à Orlando l'an passé, avec des mesures sanitaires très contraignantes puisque les personnes travaillant pour les équipes, dont les pilotes, n'auront accès qu'au paddock et à leur hôtel. Seulement quatre établissements seront autorisés : le Ritz Carlton et l'Inter Continental pour les personnes arrivant le 2 mars, le Grand Sheraton pour ceux qui rejoindront le Qatar à partir du 17 mars, et le Grand Hyatt pour les membres arrivant le 22 mars. Toutes les personnes devront quitter le pays le 5 avril, au lendemain du Grand Prix de Doha.

Des tests PCR seront effectués de manière aléatoire durant la présence au Qatar du personnel travaillant en MotoGP et un dernier test sera imposé avant de quitter le pays. Pour les déplacements entre les hôtels et le circuit, la location de véhicules ne sera pas permise et ce sera à l'organisation de passer des accords avec des sociétés de transport locales, pour des transferts en bus. L'accès à des supermarchés ou des boutiques sera prohibé, chaque demande devant être faite sur le circuit puis confiée à l'organisation, et il sera également interdit de se rendre dans des restaurants. L'accès aux piscines et salles de sport sera cependant autorisé.

En MotoGP, les tests se concluront le 12 mars alors que les premiers essais du Grand Prix du Qatar, le premier de l'année, sont prévus le 26 mars. Les pilotes seront fortement incités à rester dans le pays durant cette période mais ils auront la possibilité de regagner l'Europe s'ils le désirent, avec cependant l'obligation de respecter à nouveau tous les protocoles imposés au moment de leur retour sur le sol qatari. La situation sera différente pour les personnes travaillant en Moto2 et en Moto3, les essais de ces catégories étant prévus du 19 au 21 mars. Tout le personnel devra rester sur place entre les tests et les week-ends de course, en arrivant dans le pays le 17 mars pour le quitter le 5 avril.

Related video