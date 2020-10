Quartararo et Mir n'attendent pas d'aide de leur équipier

Fabio Quartararo et Joan Mir occupent les deux premières places du championnat, séparés de huit points, avant le sprint de la fin de la saison, qui verra les pilotes disputer six courses en sept week-ends. Leurs équipiers, Franco Morbidelli et Álex Rins, ont déclaré qu'ils n'ont pas l'intention de se muer en porteurs d'eaux puisqu'ils ont encore mathématiquement une chance de titre.

Lire aussi : Morbidelli et Rins pas prêts à aider leur coéquipier pour le titre

Quartararo comprend la position de Morbidelli et il estime en effet qu'il est trop tôt pour que le team SRT impose des consignes. "Mon coéquipier doit se battre pour la victoire", a jugé le vainqueur du Grand Prix de Catalogne en conférence de presse ce jeudi. "On n'en est pas à la dernière course. Au dernier moment, à la dernière course, si on a besoin de jouer quelque chose alors clairement il y aura des consignes d'équipe. Si c'était l'inverse et que Franco se battait pour le championnat à la dernière course, il est clair que je l'aiderais, mais pour le moment il n'y aura pas de consignes avant le dernier moment dans la saison, et je pense que c'est la meilleure façon de se battre pour le titre."

Joan Mir est exactement du même avis, refusant lui aussi qu'Álex Rins se mette à son service pour le moment. "Je pense qu’il n’y a rien à dire parce qu’Álex a encore des chances de victoire. Je pense que si, dans les trois dernières courses, ou à la dernière course, un pilote n’a plus la possibilité de gagner et que l’autre oui, il y aura des consignes."

De son côté, Rins acceptera de jouer le rôle de numéro deux si cela devient nécessaire : "Si je ne peux pas gagner le titre, évidemment que j’essaierai d’aider Joan. Je l’ai déjà fait chez Honda en Moto3, avec Álex Márquez. Si on veut placer l’équipe au sommet et qu’on ne peut plus jouer le championnat, il faut évidemment aider son équipier."

Quartararo et Mir, deux équipiers devenus rivaux

S'ils sont aujourd'hui rivaux pour le titre, Quartararo et Mir ont par le passé été équipiers, dans le team Leopard en 2016. "On est clairement en bien meilleure position aujourd'hui qu'à l'époque, parce que, wow, cette année-là avait été un désastre absolu pour moi, moins pour Joan", se souvient Quartararo. "C'est génial qu'on ait continué à bien s'entendre depuis et qu'aujourd'hui on soit premier et deuxième au championnat. L'année dernière on était rookies tous les deux et maintenant on est en lutte pour le titre, c'est cool comme histoire."

Mir disputait sa première saison en Moto3 cette saison-là. "Je me souviens très bien de cette année", déclare le pilote Suzuki. "Ce n’était pas facile en début d’année. C’était ma première saison en championnat du monde. Nous étions tous les deux en grande difficulté en début de saison. Après, c’était un peu mieux et au final, la saison n’était pas si mauvaise. Maintenant, c’est bien que nous soyons tous les deux en lice pour le championnat."

Ce que Quartararo et Mir ont appris l'un de l'autre en 2016 a peu de valeur aujourd'hui, après plusieurs saisons qui les ont transformés : "C'est totalement différent !" assure Quartararo. "Je pense qu'on a tous les deux pas mal changé. À l'époque, on était des gamins, maintenant on est un peu plus âgés. Je pense que ça ne change rien et que cette année ne signifie pas qu'on se connaisse très bien. On ne peut pas comparer, alors je ne pense pas que ça puisse aider."

Avec Léna Buffa