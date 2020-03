Coronavirus : le GP d'Argentine reporté à son tour

À chaque jour, ou presque, son annonce sur le calendrier MotoGP. Après l'annulation de la course de Losail pour la catégorie reine le 1er mars, le report du GP de Thaïlande annoncé le lendemain puis celui du GP des Amériques officialisé hier, c'est désormais ce qui devait être la quatrième manche de la saison qui est impactée par l'épidémie mondiale de coronavirus et ses vastes effets collatéraux.

Les organisateurs du GP d'Argentine avaient beau se montrer confiants il y a encore quelques jours, la situation de leur épreuve s'est rapidement dégradée. Le report de la manche féminine du Championnat du monde Motocross dans le pays, rendu public hier, était un signe annonciateur de ce qui attendait le MotoGP, et aujourd'hui c'est donc sans surprise que le Grand Prix prévu à Termas de Río Hondo subit le même sort.

Le Grand Prix argentin devait avoir lieu du 17 au 19 avril, soit un mois et demi après le coup d'envoi initialement prévu du championnat. Il est à présent reporté en fin de saison, une semaine après la manche d'Austin, et doit donc se tenir du 20 au 22 novembre. En conséquence, et en l'absence pour le moment d'annonce pour une épreuve de substitution à celle de Losail comme cela a pourtant été évoqué, le championnat MotoGP ne débuterait que le 3 mai à Jerez. Le GP de France, au programme du 15 au 17 mai, serait en l'état la deuxième manche de la saison pour la catégorie reine.

Avec les changements annoncés depuis hier, le calendrier comporte deux séries de trois courses organisées en l'espace de trois semaines : l'habituel triptyque Japon-Australie-Malaisie, puis un nouveau formé par les Grands Prix des Amériques, d'Argentine et de Valence. Car le dernier rendez-vous du championnat est en effet encore repoussé d'une semaine, désormais programmé du 27 au 29 novembre, une période particulièrement tardive qui fait par ailleurs craindre des problèmes météorologiques.

En outre, il est précisé que les dates des essais d'intersaison censés se dérouler après le dernier Grand Prix de la saison (à Jerez pour le MotoGP et à Valence pour le Moto2 et le Moto3) seraient décidées "une fois la saison entamée".

Très actifs ces derniers jours, le PDG de Dorna Sports et le président de la Fédération internationale de motocyclisme ont tous deux fait savoir que tout serait mis en oeuvre afin qu'un maximum de courses soit maintenu, et ce même si cela implique de nombreux reports de dates, voire l'organisation de Grands Prix composés de deux courses ou à huis clos. Pour l'heure, ces options ne sont pas activées et la saison compte toujours 19 manches.

