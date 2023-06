Course - Bagnaia impérial au Mugello, Zarco encore sur le podium

À l'image de samedi en course sprint, les Ducati n'ont eu aucune concurrence ce dimanche au Mugello. Pecco Bagnaia s'est offert un nouveau succès sur ses terres et comme au Mans, les pilotes Pramac ont complété le podium avec Jorge Martín devant Johann Zarco.

C'est sous un franc soleil que s'est disputé ce Grand Prix d'Italie, et la température de l'asphalte a même dépassé les 40°C pour la première fois du week-end, laissant présager d'une course difficile pour la gestion des pneus. Tous les pilotes ont opté pour le medium à l'avant sauf Marc Márquez, qui a pris le risque du tendre. Les choix ont oscillé entre medium et tendre à l'arrière. Bagnaia, auteur de la pole, Marc Márquez et Jack Miller ont été les rares leaders à opter pour le soft.

Quatrième sur la grille, Miller a réalisé le holeshot et a viré devant Bagnaia, qui a vite repris le commandement. Marini a également voulu attaquer le pilote KTM, en vain, ce qui a permis à Martín de passer devant lui. Le Madrilène a réussi à prendre la deuxième place à Miller. À la fin du premier tour, Marc Márquez occupait la cinquième place devant son frère Álex, Brad Binder, Marco Bezzecchi, Aleix Espargaró et Zarco, qui avait perdu plusieurs places au départ. Enea Bastianini était 11e, deux positions avant Fabio Quartararo.

À l'entame du troisième tour, Álex Márquez a freiné très tard et a eu un contact avec Miller. Les deux hommes ont perdu du temps dans la manœuvre, permettant à Luca Marini de remonter au troisième rang devant Marc Márquez. Devant eux, Bagnaia avait déjà une demi-seconde d'avance sur Martín et 1,5 seconde sur Marini, suis de près par les frères Márquez. Zarco a commencé à remonter dans le groupe et s'est successivement défait d'Espargaró, Bezzecchi puis Miller.

Les frères Márquez à la faute

Alors qu'il occupait la quatrième place, Marc Márquez a ouvert sa trajectoire au dernier virage et a fini par perdre le contrôle de sa moto. L'Espagnol a connu son troisième abandon en autant de départs cette année.

En tête, l'écart a fluctué entre Bagnaia et Martín mais ce dernier a peiné à revenir à moins d'une demi-seconde. À mi-course, Marini était près de deux secondes derrière le pilote Pramac, et restait sous la menace d'Álex Márquez, Zarco et Binder, néanmoins légèrement décroché. Après une attaque infructueuse au tour précédent, Márquez a chipé la troisième place à Marini au premier virage mais quelques boucles plus tard, le pilote Gresini a chuté à son tour, permettant à Zarco de remonter au quatrième rang.

Zarco prend l'avantage sur Marini

À six tours du but, Bagnaia avait près de 1,5 seconde d'avance sur Martín et le dernier véritable enjeu était la troisième marche du podium. Zarco a pris l'avantage sur Marini dans le dernier virage et le pilote VR46 a repris l'avantage au freinage suivant... mais le Français a été en mesure de répliquer immédiatement. Zarco a ensuite pu creuser l'écart pour s'assurer son second podium consécutif.

Pecco Bagnaia a aisément remporté sa course à domicile pour la deuxième année de rang, devant Martín et Zarco. Marini est venu assurer un quadruplé à Ducati dans son Grand Prix national. Binder a vu l'arrivée au cinquième rang devant Espargaró, Miller et Bezzecchi, bien moins en forme que samedi pendant le sprint, ce qui permet à Bagnaia de quitter le Mugello avec 21 points d'avance. Enea Bastianini a terminé sa première course de l'année en neuvième position, devant Franco Morbidelli.

Fabio Quartararo n'a jamais été un candidat au top 10 et a pris une lointaine 11e place, devant Maverick Viñales. Loin de la lutte pour les premières places, Miguel Oliveira est tombé dans l'Arrabbiata 2, visiblement sans gravité.

Lire aussi : Álex Rins va être opéré en deux temps pour ses fractures

GP d'Italie MotoGP