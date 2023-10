Course - Bagnaia s'impose en champion, Martín à la faute !

Avec une chaleur persistante dépassant les 30°C dans l'air, cette course entraînait beaucoup de questions quant à la gestion pneumatique. Michelin avait apporté un élément de réponse clair en conseillant fortement l'utilisation du pneu arrière medium. Mais, surprise, sur la grille de départ, Pol Espargaró ainsi que trois pilotes Aprilia (Aleix Espargaró, Miguel Oliveira et Raúl Fernández) ont fait le pari de prendre la gomme tendre, celle qui a pourtant coûté la victoire du sprint à Maverick Viñales hier malgré une distance moitié moins longue.

Au départ, Jorge Martín a bondi de la sixième place sur la grille pour signer le holeshot alors que Luca Marini a semblé bouchonner les pilotes dans son sillage. Viñales et Quartararo en ont profité aussi pour passer la Ducati VR46, et le pilote Aprilia a réussi à s'installer dans la roue du leader. Bagnaia a quant à lui bouclé le premier tour en sixième position après une grosse attaque l'opposant notamment à Márquez dans un groupe de poursuivants alors très incisif.

En pole pour la première fois, Marini devait réaliser une pénalité long-lap aujourd'hui, conséquence de l'accident dont il a été jugé responsable en Inde. Il n'avait pas eu le temps de s'en acquitter lorsqu'il est tombé. Alors quatrième, il était à l'attaque sur Quartararo dans le virage 10 quand il a subi un contact avec Binder, qui tentait lui-même d'éviter le Français. Marini a brièvement rejoint la course par la suite et pu réaliser ce long-lap avant d'abandonner au stand. Quant à Binder, il a rapidement été jugé responsable de cet accrochage par les commissaires, qui lui ont infligé à son tour une pénalité.

Pecco Bagnaia en revanche a bien tiré son épingle du jeu dans ce groupe et bientôt, c'est lui qui allait en prendre la tête, suivi par Aleix Espargaró, Fabio Quartararo ayant momentanément reculé à la sixième place derrière Brad Binder. Le Sud-Africain s'est acquitté de son long-lap dans le sixième tour, ce qui l'a fait descendre à la dixième position.

Mais les écarts se sont peu à peu creusés. Martín a semé Viñales, lui-même comptant une avance intéressante sur le duo Bagnaia-Espargaró. Quartararo avait perdu le contact sur eux, sans néanmoins être inquiété par le peloton, plus compact, derrière lui.

Marc Márquez a quitté cette meute dans le huitième tour, piégé par le virage 13. Déjà tombé samedi dès le début de la course sprint, l'Espagnol occupait alors la dixième place, après s'être battu contre Marco Bezzecchi, Jack Miller ou encore Brad Binder. Puis c'est Miguel Oliveira qui a perdu gros en devant quitter la piste dans le 11e tour. Cela faisait suite à un contact avec Binder, qui y a laissé un aileron et s'est à nouveau attiré l'intérêt des commissaires de course. Quelques instants plus tard, il serait à nouveau pénalisé.

La victoire sur un plateau pour Bagnaia

Jorge Martín avait trois secondes d'avance sur Maverick Viñales quand… Coup de théâtre ! L'Espagnol est tombé à la mi-course, piégé par le virage 11, qui a fait tant de dégâts tout au long du week-end. Celui qui, pour la première fois de sa carrière, avait pris la tête du championnat samedi, la laissait déjà à Pecco Bagnaia, à nouveau leader virtuel à cet instant.

Car le champion en titre, qui partait 13e, avait décidément construit une course solide et voilà qu'il occupait la deuxième place. En quête d'une victoire avec Aprilia depuis deux ans, Viñales a conservé les commandes jusqu'à huit tours de l'arrivée avant d'être avalé par la Ducati #1, qui allait désormais tenter de filer vers la victoire.

La chute de Martín, le rythme désormais plus lent de Viñales et un bouleversement de la hiérarchie parmi les poursuivants au gré de l'usure pneumatique ont vu réémerger Fabio Quartararo en outsider. Le Français s'est installé dans la roue de Viñales et, plus encore qu'un podium, c'est la victoire qu'il a pu flairer quand les deux hommes ont recollé à Bagnaia.

C'est à trois que les leaders ont bouclé le 27e et dernier tour, laissant le suspense entier jusqu'à la sortie du dernier virage. Bagnaia a tenu bon et c'est bien lui qui a passé l'arrivée en vainqueur, tant moral que mathématique, capable de reprendre crânement les rênes du championnat après un week-end pourtant très mal embarqué. "Incroyable !" sera seulement capable de lâcher Gigi Dall'Igna.

Chute pour Zarco dans le peloton

Le pari du pneu arrière tendre n'a clairement pas porté ses fruits pour Aleix Espargaró, qui a passé la seconde moitié de la course à dégringoler dans le classement, de toute évidence passé en mode survie pour rallier l'arrivée. À l'inverse, Fabio Di Giannantonio a saisi sa chance et réalisé d'importants dépassements pour aller chercher son meilleur résultat, quatrième sous le drapeau à damier. Quelques jours après avoir officiellement perdu son guidon pour 2024, l'Italien a terminé en larmes.

Marco Bezzecchi s'est montré absolument héroïque, une semaine après avoir été opéré pour une clavicule cassée. Capable de signer son meilleur temps de la course dans les derniers tours, il a chipé la cinquième place à Brad Binder alors que l'arrivée était en vue.

Malgré ses deux pénalités, le Sud-Africain a validé la sixième place et passé la ligne d'arrivée devant Jack Miller, puis Enea Bastianini et Álex Rins, tous deux de retour de blessure.

Johann Zarco manque à l'appel. Le Français, qui avait reculé dès le début de la course, était 14e − dernier alors − quand il est tombé dans le 16e tour. Les deux pilotes Pramac ont chuté, et il en va de même chez Tech3 et chez Repsol Honda, puisque Joan Mir est tombé après Marc Márquez. Sept pilotes n'ont pas vu l'arrivée. Franco Morbidelli est quant à lui rentré au stand dès le troisième tour, avant de finalement reprendre la piste.

GP d'Indonésie MotoGP