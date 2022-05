Course - Bagnaia s'impose à domicile devant Quartararo

Ce Grand Prix d'Italie s'annonçait plus incertain que jamais avec deux rookies aux avant-postes aux côtés de Luca Marini, les favoris étant relégués à partir de la seconde ligne. Finalement, s'ils n'ont pas démérité, la hiérarchie s'est rétablie avec la victoire de Pecco Bagnaia devant les deux leaders du championnat, Fabio Quartararo et Aleix Espargaró.

Avec 22 degrés dans l'air et 33 degrés en piste ainsi qu'une pluie absente, les conditions étaient plutôt idéales pour ce Grand Prix d'Italie, et le plateau MotoGP avait opté en majorité pour la gomme medium à l'avant et à l'arrière, même si une poignée de pilotes avait choisi le dur à l'avant et le tendre à l'arrière.

À l'extinction des feux, Fabio Di Giannantonio est parvenu à se maintenir en tête, devant Luca Marini et Marco Bezzecchi. Le trio devançait Fabio Quartararo, Aleix Espargaró et Johann Zarco. Marc Márquez, dont c'est peut-être le dernier Grand Prix cette saison, était pour sa part 10e.

Dans les premières boucles, le duo VR46 a doublé Di Giannantonio, tandis qu'Espargaró a passé Quartararo. À l'arrière du peloton, Darryn Binder a tout de suite effectué sa pénalité de long-lap, reçue suite à sa chute survenue sous drapeau jaune en EL3.

Bezzecchi, un rookie solide

Si beaucoup pensaient que les jeunes pilotes de la première ligne ne tiendraient pas longtemps le rythme, les représentants VR46 ont contredit les pronostics. Marco Bezzecchi est même celui qui a le plus surpris. En tête pour la première fois de sa courte carrière en MotoGP, il a conservé sa première place durant les neuf premiers tours, avant que Pecco Bagnaia n'enclenche sa stratégie de course et ne s'empare du leadership après être remonté un à un sur ses adversaires.

Il a alors commencé à creuser l'écart, comme il le souhaitait. Derrière, Fabio Quartararo, auteur d'un très bon départ, est lui aussi remonté et s'est installé en seconde position après avoir bataillé avec Aleix Espargaró en début d'épreuve puis avec les pilotes VR46. À la mi-course, il comptait une seconde de retard sur Bagnaia et disposait de quelques dixièmes d'avance sur Bezzecchi.

Un peu bousculé par ses aînés et par son coéquipier, le rookie a dépassé à nouveau et était alors virtuellement sur son premier podium en MotoGP, avec Aleix Espargaró dans sa roue. La course s'annonçait néanmoins compliquée pour l'Italien puisque le pilote Aprilia n'avait pas caché sa volonté de gagner. À six tours de l'arrivée, il a doublé Bezzecchi pour s'emparer du podium.

Des favoris à la faute

Si la situation était sous-contrôle pour Bagnaia, Quartararo et Espargaró, il n'en a pas été de même pour d'autres tops pilotes de la catégorie. Pol Espargaró, tout d'abord, en difficulté chez Honda, a été le premier à partir à la faute dans le cinquième tour en chutant à haute vitesse.

Trois tours plus tard, Joan Mir, qui connaissait un week-end extrêmement compliqué, est tombé à son tour. Qualifié en 17e position, il ne parvenait pas à véritablement remonter. Son coéquipier, Álex Rins, qualifié encore plus loin (au 21e rang, ndlr), était pour sa part déjà bien revenu puisqu'il occupait la 13e place. Au tour suivant, il est lui aussi parti à la faute, offrant un zéro pointé à Suzuki.

Cinq tours plus tard, tandis qu'il revenait sur les hommes de tête avec Aleix Espargaró et Johann Zarco, Enea Bastianini a commis une erreur et a lui aussi fini dans le bac à gravier, ce qui lui coûte cher au championnat.

L'expérience parle

Devant, Pecco Bagnaia a continué de maintenir son écart sur Fabio Quartararo, qui donnait tout pour le combler. Il était toutefois à l'abri d'une quelconque attaque d'Aleix Espargaró, ce dernier évoluant à plus de 1"5 derrière lui. À quelques tours de l'arrivée, le podium était alors scellé.

Juste derrière le trio de tête, Marco Bezzecchi était toujours à une solide quatrième place, devant Johann Zarco, très discret tout au long de la course mais pourtant bel et bien là. Dans l'avant-dernier tour, le Français a repris sa place qualificative en s'emparant de la quatrième position face à Bezzecchi.

Luca Marini a vu l'arrivée au sixième rang, devant Brad Binder, remonté en septième position dès les premiers tours alors qu'il s'était élancé depuis la 16e place. Takaaki Nakagami a terminé premier pilote Honda, devant Miguel Oliveira et Marc Márquez, qui a conclu au dixième rang.

Le poleman Fabio Di Giannantonio a réalisé son meilleur résultat en MotoGP en finissant 11e. Jack Miller a conclu le Grand Prix à une surprenante 15e place.

Grâce à sa victoire, Pecco Bagnaia remonte de la septième à la quatrième place au championnat et compte désormais 41 points de retard sur Fabio Quartararo.

GP d'Italie - MotoGP - Course