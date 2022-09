Course - Bagnaia complète son carré d'as !

Invaincu depuis le Grand Prix des Pays-Bas, Pecco Bagnaia a réussi la prouesse de remporter une quatrième course consécutive en s'imposant cette fois à domicile, à Misano, au terme d'une épreuve d'une incroyable intensité.

Dès l'extinction des feux, cette course a livré un grand nombre de chutes d'un bout à l'autre du peloton. La première d'entre elles a concerné Johann Zarco qui, après avoir manqué son départ et fortement rétrogradé, a subi une touchette qui l'a fait tomber et emmener avec lui Pol Espargaró et Michele Pirro. Le Français et l'Espagnol se sont relevés seuls, en revanche le pilote d'essais Ducati, engagé avec une wild-card, a dû être évacué sur une civière ; de bonnes nouvelles sont ensuite parvenues à son sujet. Étudié par les commissaires, l'accrochage a été rapidement classé sans suite.

C'est Jack Miller qui partait de la pole position, et ce pour la deuxième fois de sa carrière, quatre ans après l'épisode rocambolesque du GP d'Argentine. L'Australien a bien maintenu sa première place à l'extinction des feux devant Bastianini et Bagnaia, mais dès le deuxième tour il est lui aussi parti à la faute dans le virage 4.

Quelques instants plus tard, c'est Marco Bezzecchi, alors quatrième, qui partait au tapis dans le virage 10. Au tour suivant, à nouveau dans le virage 4, une nouvelle chute concernait cette fois Fabio Di Giannantonio et Franco Morbidelli, respectivement 11e et 12e. Miller, Bezzecchi et Di Giannantonio ont réussi à reprendre la piste, mais tout espoir de bien figurer s'était bien entendu envolé pour eux.

Après ce début de course très mouvementé, Pecco Bagnaia et Enea Bastianini s'étaient positionnés à l'avant et ils tenaient bon. Le pilote Gresini a brièvement hérité des commandes après l'abandon de Miller, mais son futur coéquipier n'a pas tardé à l'en déposséder. En quelques minutes, Bagnaia avait déjà effacé le désavantage de sa pénalité, sanctionné de trois places sur la grille de départ alors qu'il avait été l'auteur du deuxième temps des qualifications.

Durant ce mano a mano, les deux Italiens, futurs coéquipiers dans l'équipe d'usine Ducati, étaient suivis comme leur ombre par Maverick Viñales et Luca Marini. Ce quatuor avait créé un léger écart sur Fabio Quartararo puis Aleix Espargaró, tous deux partis de la troisième ligne après des qualifications compliquées, et qui n'allaient jamais réussir à se mêler à la lutte.

Bagnaia sous pression constante

Si Bagnaia était très attendu, il n'a pas eu la vie facile une fois passé en tête. Il lui a d'abord fallu composer avec Viñales, qui a bien vite affirmé ses intentions au prix d'une superbe attaque sur Bastianini pour se porter à la deuxième place. Puis à partir du sixième tour, c'est sur le leader qu'il a commencé à exercer sa pression.

Les tours suivants allaient offrir une certaine stabilité, Bagnaia et Viñales haussant le rythme conjointement pour très légèrement se détacher de leurs poursuivants, restés dans leur roue jusqu'alors. Dans le 16e tour, alors qu'il fallait répliquer, une erreur de Bastianini a brièvement permis à Marini de se porter à la troisième place. Mais cette apparition du pilote VR46 dans le trio de tête serait brève car Bastianini allait très vite reprendre sa place et Marini allait ensuite se laisser détacher dans le dernier tiers de la course.

À l'inverse, Bastianini a haussé le ton dans cette phase, jusqu'à réussir à dépasser Viñales dans le 20e tour. Celui qui a maintes fois prouvé sa capacité à sortir du lot grâce à sa gestion pneumatique a rappelé les deux podiums décrochés l'an dernier sur cette piste alors qu'il était parti bien loin. Aujourd'hui l'enjeu était tout autre et c'est la victoire que Bastianini visait, ainsi qu'un rapprochement au championnat après avoir perdu de précieux points pendant l'été.

Son changement de rythme était indéniable et la course a dès lors changé de visage. Ces derniers tours ont offert un superbe duel entre les deux futurs coéquipiers. Seuls à pouvoir atteindre la fenêtre des 1'31, ils ont roulé de concert, sur un pied d'égalité alors que tous les pilotes (à la seule exception de Kazuki Watanabe, qui finirait à un tour des premiers) avait fait le même choix de pneus.

Malgré la pression constante qu'il a exercée, Bastianini n'a pas trouvé l'ouverture, quelques petites erreurs l'ayant privé des rares chances qui auraient pu se présenter. La Ducati du team Gresini, superbement décorée en hommage à Fausto Gresini aujourd'hui, a tout tenté jusque dans la dernière ligne droite et c'est à la photo finish que cela s'est joué avec finalement une avance de 34 millièmes en faveur de Bagnaia !

Auteur de sa sixième victoire de la saison, la dixième en vingt courses, le Turinois entre dans l'Histoire en devenant le premier pilote Ducati à gagner quatre fois de suite et le premier Italien à y parvenir depuis Valentino Rossi en 2008.

Maverick Viñales a validé la troisième place après une course solide et incisive, qui confirme si besoin était le retour au premier plan du pilote espagnol, un an après son arrivée chez Aprilia. Luca Marini doit une nouvelle fois se contenter de la médaille en chocolat, mais lui aussi a une nouvelle fois prouvé sa capacité à franchir l'étape suivante.

Fabio Quartararo s'est rapproché en toute fin de course, mais ce fut insuffisant pour permettre au Français de faire mieux que la cinquième place qui a été sienne durant la majeure partie de l'épreuve. Aleix Espargaró a quant à lui validé la sixième position, ce qui lui permet de poursuivre sa moisson de points mais en perdant à nouveau de précieuses unités sur le vainqueur du jour.

Les adieux d'Andrea Dovizioso

Distancé par les six premiers, Jorge Martín s'est rapidement retrouvé en lutte contre Álex Rins, devant le binôme KTM Oliveira-Binder. Mais le pilote Pramac n'a pas tenu et, après avoir vu la Suzuki prendre l'avantage, il s'est fait détacher. Également passé par Brad Binder, il a rallié l'arrivée en neuvième position. Oliveira a quant à lui été privé de la dixième place sur le fil par Álex Márquez, au guidon de la première Honda.

Ce Grand Prix a marqué la fin de la carrière d'Andrea Dovizioso, dont c'était la 346e course dans le championnat. Après 21 ans au niveau mondial, l'Italien, sacré en 125cc il y a 18 ans et trois fois vice-Champion du monde dans la catégorie reine, a décidé de raccrocher après cette manche à domicile. Il l'a fait avec la 12e place finale, un rang qu'il a occupé durant la grande majorité de l'épreuve.

GP de Saint-Marin - MotoGP - Course