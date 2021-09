Course - Bagnaia résiste à Márquez et s'offre son premier succès !

Pecco Bagnaia a mené de bout en bout et il a résisté à sept attaques de Marc Márquez dans les trois derniers tours pour conquérir sa première victoire dans la catégorie reine. Les Français ont été en difficulté : Fabio Quartararo a vu l'arrivée au huitième rang et Johann Zarco n'a pas marqué le moindre point.

Après un warm-up retardé par le brouillard, le soleil était présent sur le MotorLand Aragón à l'heure du départ. Sans surprise, les pilotes ont opté pour le pneu dur à l'avant le tendre à l'arrière, le seul offrant suffisamment de grip mais aussi un niveau d'endurance surprenant depuis le début du week-end. Johann Zarco a été l'unique pilote à faire un choix différent, préférant une gomme medium à l'avant.

Pecco Bagnaia et Jack Miller, qui occupaient les deux premières places sur la grille, ont pris de bons envols mais Marc Márquez a fait encore mieux depuis la deuxième ligne. Miller a attaqué Bagnaia au premier virage et il a été gêné, permettant à Márquez de prendre l'avantage. Derrière eux, Fabio Quartararo a été doublé par Aleix Espargaró, Joan Mir puis Jorge Martín dans les premiers virages, et il n'était plus que septième à la fin du premier tour. Zarco n'occupait qu'une lointaine 13e place.

Très vite, Álex Márquez et Jake Dixon ont été éliminés avec des chutes, tandis que Bagnaia et Marc Márquez ont creusé un petit écart sur Miller. Quartararo n'a pas pu rester dans la roue de Martín et il a au contraire dû résister aux attaques de Brad Binder. Le Sud- Africain n'a pas pu prendre l'avantage et il a finalement été doublé par Iker Lecuona. Le pilote Tech3 a dépassé Quartararo quelques tours plus tard, en abordant le dernier virage. Binder a fini par trouver l'ouverture sur le leader du championnat, qui n'occupait plus que la neuvième place après ce dépassement.

Bagnaia et Márquez sans concurrence, Miller à la faute

Tout après tour, Bagnaia et Márquez ont continué à augmenter leur avance sur Miller, relégué à plus d'une seconde de Márquez au neuvième tour. En approchant de la mi-course, l'écart dépassait les deux secondes et l'Australien a dû ouvrir sa trajectoire au dernier virage, passant dans le dégagement et permettant à Aleix Espargaró et Mir de le doubler. Le pilote Suzuki a pris l'avantage sur son compatriote dès la boucle suivante.

À distance des hommes de tête, Quartararo devait maintenant contenir les attaques d'Enea Bastianini et Takaaki Nakagami. Plusieurs dépassements entre ces deux derniers ont permis au Niçois de se donner un peu d'air. Quartararo a même gagné une place grâce à un passage hors piste de Lecuona, revenu sur le circuit à la dixième place, entre Bastianini et Nakagami, qui l'a ensuite dépassé. Quartararo a de son côté perdu une nouvelle position quand Bastianini lui a pris la huitième place.

Bagnaia contient les attaques de Márquez

En tête, Márquez a continué à suivre Bagnaia comme une ombre, sans tenter un dépassement. C'est dans le 21e des 23 tours qu'il a porté sa première attaque, dans les enchaînements de virages du début du tracé, mais Bagnaia a pu répliquer. Márquez a encore tenté sa chance au virage 15, encore une fois sans succès.

Dans l'avant-dernier tour, le sextuple Champion du monde a encore tenté deux attaques, auxquelles Bagnaia a pu répondre aisément. Dans le dernier tour, Márquez a essayé un dépassement au premier virage mais le pilote Ducati a encore pu creuser la trajectoire. Le scénario a été le même au virage 5. En approchant du virage 7, le pilote Honda a tenté une septième attaque mais il a dû passer dans le dégagement, permettant à Bagnaia de repasser devant avec l'avance suffisante pour décrocher son premier succès en MotoGP.

L'Italien a devancé un Marc Márquez qui n'avait jamais pu jouer la victoire sans conditions pluvieuses depuis son retour. Joan Mir a complété le podium. Aleix Espargaró a pris la quatrième place devant Jack Miller et Enea Bastianini, auteur de plusieurs dépassements en fin de course, sur un Jorge Martín en perdition puisqu'il a aussi été doublé par Brad Binder, septième à l'arrivée.

Fabio Quartararo a dû se contenter de la huitième place devant Martín, passé de la sixième à la neuvième position dans les derniers tours. Takaaki Nakagami a complété le top 10. Vainqueur il y a un an, Álex Rins n'a pris que la 12e place, devant Pol Espargaró. Le choix de pneus de Johann Zarco n'a pas été le bon puisqu'il est sorti des points pour se classer au 17e rang, devant Maverick Viñales, qui disputait sa première course au guidon de l'Aprilia, et Valentino Rossi.

Au championnat, Quartararo reste un solide leader mais son avance sur Bagnaia passe de 65 à 53 points. Mir prend la troisième place à Zarco, avec 57 points de retard sur le pilote Yamaha.

GP d'Aragón - Course