Course - Bagnaia s'impose, Quartararo reste dans la course au titre

Le titre mondial pouvait revenir à Pecco Bagnaia dès ce dimanche à Sepang et l'homme fort des dernières courses a rempli sa mission en remportant la course devant Enea Bastianini, mais Fabio Quartararo a repoussé l'attribution du titre au GP de Valence en prenant une troisième place lui permettant de conserver une infime chance.

Jorge Martín était en pole devant Enea Bastianini et Marc Márquez, tandis que les principaux prétendants à la couronne mondiale étaient distancés, avec Bagnaia neuvième, Aleix Espargaró dixième et Quartararo 12e. Johann Zarco n'occupait que la 17e position après ses plus mauvaises qualifications sur une Ducati. Côté pneus, aucune surprise n'était à noter puisque tous les pilotes ont opté pour le medium à l'avant et le tendre à l'arrière.

À l'extinction des feux, Martín a conservé la tête et Bagnaia a pris un excellent envol qui lui a permis de remonter immédiatement au deuxième rang, devant Bastianini et Márquez. Quartararo a aussi gagné des places et il était cinquième à la fin du premier tour, après que Franco Morbidelli l'ait laissé passé. Aleix Espargaró occupait quant à lui la neuvième place. Le pilote Aprilia a rapidement dégringolé dans la hiérarchie, jusqu'au 15e rang.

Martín a creusé un petit écart en tête tandis que Bastianini est resté dans la roue de Bagnaia, sans prendre le risque d'attaquer son futur coéquipier dans l'équipe officielle. Márquez était au contact et Quartararo décroché mais comme il le craignait, l'Espagnol a perdu du terrain sur les leaders et le pilote Yamaha l'a rattrapé. Quartararo a pris l'avantage au cinquième tour, mais accusait déjà 2"5 de retard sur Bastianini.

Martin à la faute, Bastianini attaque Bagnaia

Jorge Martín comptait plus d'une seconde d'avance mais au septième tour, le Madrilène est tombé à haute vitesse, laissant la tête de la course à un Bagnaia toujours suivi de près par Bastianini. Quartararo était désormais troisième tandis que Márquez devait céder face à Marco Bezzecchi, Morbidelli ne faisant plus écran après avoir dû respecter ses deux long-laps pour avoir gêné des pilotes en EL3. Álex Márquez a lui fait un passage dans ce chemin plus long, pour son accrochage avec Jack Miller en Australie.

Devant, Bastianini donnait l'impression de protéger Bagnaia mais au 11e tour, après le cap de la mi-course, il a doublé le #63 pour la première place. Ce dépassement favorisait les chances de Quartararo mais le Français voyait Bezzecchi se rapprocher, le retard du pilote VR46 passant de plus d'une seconde à quatre dixièmes en quelques tours.

Bagnaia reprend le pouvoir et s'impose

Après avoir temporisé, Bagnaia s'est fait plus menaçant sur Bastianini et au 14e tour, il a repris la tête à la faveur d'une attaque au dernier virage. Pour être sacré dès ce dimanche, le pilote Ducati devait compter sur un dépassement de Bezzecchi sur Quartararo mais tour après tour, le Niçois a augmenté son avance et même réduit l'écart avec le duo de tête, sans pour autant revenir au contact.

Bastianini est resté dans la roue de Bagnaia jusqu'à l'arrivée, et même s'il a été menaçant dans le dernier tour, il n'a pas tenté de nouvelle attaque. Bagnaia a ainsi remporté la course devant son compatriote et Quartararo, désormais relégué à 23 points au championnat. Seul une victoire d'El Diablo combinée à un mauvais résultat de son rival à Valence lui permettrait de conserver la couronne mondiale. Bastianini est quant à lui exclu de la course au titre mais assuré de finir meilleur indépendant.

Álex Rins a pris la cinquième place de l'épreuve devant Jack Miller, qui a pu remonter dans le classement après sa chute en qualifications. Marc Márquez a vu l'arrivée au septième rang devant Brad Binder et Johann Zarco, une nouvelle fois auteur d'un très mauvais départ qui l'avait relégué en 24e position. S'en est suivi une course faite de nombreux dépassements pour intégrer le top 10.

Malgré sa double pénalité, Morbidelli a pris la dixième place mais a ensuite été pénalisé pour avoir percuté Aleix Espargaró, qui a ainsi récupéré la position devant l'Italien. Ce nouveau résultat modeste met néanmoins fin aux chances de titre du pilote Aprilia. Son coéquipier Maverick Viñales a perdu des positions, au point de sortir des points, en fin d'épreuve.

Un temps bien placé, Joan Mir a dégringolé jusqu'à la neuvième place, avant de partir à la faute en fin d'épreuve. Il a pu remonter sur sa moto mais a vu l'arrivée hors des points. Darryn Binder et Fabio di Giannantonio ont chuté après un accrochage à mi-course. Tetsuta Nagashima, une nouvelle fois aligné à la place de Takaaki Nakagami, a lui aussi abandonné après être tombé. Luca Marini est de son côté rentré au garage à la fin du premier tour et a ainsi connu le premier abandon de sa carrière en MotoGP.

GP de Malaisie - MotoGP - Course