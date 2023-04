Course - Bezzecchi fête sa 1re victoire, Zarco fait le show !

Une première journée sèche, une deuxième humide… et la pluie s'est invitée, plus franche cette fois, pour le troisième jour de ce Grand Prix d'Argentine. Plus question d'hésiter entre pneus slicks ou rainurés à l'heure de prendre place sur la grille de départ pour la course principale de cette deuxième manche de la saison MotoGP : les 17 pilotes avaient devant eux une piste cette fois bien mouillée et c'est un tout nouveau scénario qui les attendait.

Qualifié en pole position pour la première fois de sa carrière dans la catégorie reine, Álex Márquez s'est fait griller la politesse par Franco Morbidelli à l'extinction des feux, mais le pilote Yamaha a élargi et Marco Bezzecchi s'est infiltré dans le premier virage. Déjà très en vue hier, c'est lui qui a bouclé le premier tour en tête ! Plus personne n'allait le revoir...

Brad Binder, lui, n'a pas vu la fin de tour, puisqu'il est parti à la faute dans le virage 5 après un incident avec Maverick Viñales et Raúl Fernández, que les commissaires ont rapidement étudié avant de statuer qu'aucune sanction ne se justifiait.

Le vainqueur de la course sprint n'est pas le seul à avoir connu de premiers instants compliqués, puisque Fabio Quartararo s'est fait repousser en queue de peloton quelques secondes plus tard. Le Français a été victime d'un contact avec Takaaki Nakagami qui l'a poussé vers l'extérieur du virage 7. Là aussi, les commissaires ont immédiatement annoncé se pencher sur les faits, mais rapidement écarté toute faute.

Johann Zarco, au contraire, était bien mieux loti qu'hier puisqu'il occupait la cinquième position à la fin du premier tour. Bientôt, le pilote Pramac s'est lancé dans une grosse bagarre contre Aleix Espargaró, Fabio Di Giannantonio et Álex Rins. Devant eux, Marco Bezzecchi s'échappait déjà, poursuivi par Álex Márquez, Pecco Bagnaia et Franco Morbidelli.

Au bout de quatre tours, deux secondes séparaient la Yamaha #21, quatrième, du groupe suivant dans lequel la lutte s'intensifiait déjà. Un groupe rejoint par Jack Miller, qui n'a pas tardé à avaler ses adversaires les uns après les autres. Seizième sur la grille, l'Australien était 12e à la fin du premier tour, neuvième une boucle plus tard et, dans le sixième des 25 tours, il chipait la septième place à Zarco. Cela n'allait être que temporaire, car le Français a vite récupéré son bien, mais en l'absence de son coéquipier, reparti bon dernier après sa chute, l'Australien semblait bien décidé à faire briller KTM à son tour !

Bezzecchi seul au monde

Après le premier tiers de la course, l'avance de Bezzecchi en tête a passé le cap des deux secondes. L'écart était passé à quatre secondes après le 14e tour, et on imaginait mal ce qui pourrait se mettre en travers de sa route alors que sa première victoire MotoGP gagnait de plus en plus de certitude. Après 25 tours d'une course admirablement menée et dominée, le jeune pilote italien a validé son premier succès et offert par la même occasion une première victoire MotoGP au team VR46 !

Trois pilotes étaient lancés en chasse du pilote italien pendant la majeure partie de la course : Álex Márquez et Pecco Bagnaia sur Ducati et Franco Morbidelli au guidon de la Yamaha. Les trois hommes n'étaient cependant pas en position de l'attaquer et, bien longtemps, ils n'ont pas non plus pu batailler entre eux. Le champion en titre a pourtant haussé le ton, jusqu'à se rapprocher de Márquez et le déposséder de la deuxième place. Mais à huit tours de l'arrivée, surprise ! Bagnaia est parti à la faute et a d'un coup vu s'envoler les gros points qui auraient conforté sa place de leader du championnat.

Le podium était-il donc promis à Álex Márquez et Franco Morbidelli ? Pas vraiment... Car un certain Johann Zarco n'avait pas l'intention d'en rester là !

Zarco a mis le turbo

Derrière les hommes du podium, c'est Fabio Di Giannantonio qui a longtemps mené le groupe de poursuivants, mais il avait fort à faire pour résister à Álex Rins. Zarco a, lui, sorti les crocs pour se défaire de Jack Miller et Jorge Martín, qu'il a très vite laissés se battre en duel pour la huitième place. Lorsque la course est entrée dans sa seconde moitié, Di Giannantonio a perdu de sa superbe et dégringolé en dernière position de son groupe, dont le meneur était désormais Rins, provisoirement valeureux cinquième pour son deuxième Grand Prix au guidon de la Honda.

Une cinquième place que l'Espagnol n'a toutefois conservée que quelques minutes, car Zarco l'en a dépossédé à la fin du 14e tour. Six secondes séparaient le Français de la quatrième position après ce dépassement, et c'est une autre course qui commençait à présent pour lui. Et il a cravaché, Zarco, au point de ne plus avoir que trois secondes de retard sur Morbidelli à six tours de l'arrivée, avec cette fois non plus la quatrième place mais le podium en vue puisque Bagnaia était tombé entre-temps !

À trois tours de l'arrivée, il restait moins d'une seconde entre Morbidelli et Zarco. Quelle différence avec la course sprint, où le Français avait déploré un manque de sensations ! Clairement sur un autre rythme que son adversaire dans ces derniers tours, il n'a fait qu'une bouchée de Morbidelli pour faire son entrée dans le trio de tête à deux tours du drapeau à damier.

Et devant lui ? Álex Márquez n'avait que quelques dixièmes de marge et pouvait trembler à son tour. Et à juste titre, car le Français a terminé son festival en s'emparant de la deuxième place dans le dernier tour. Quelle efficacité !

La belle remontée de Quartararo

S'il a un temps figuré dans le second groupe, Aleix Espargaró en est sorti au bout de quelques tours et s'est retrouvé dans la bagarre suivante, opposé entre autres à son coéquipier Maverick Viñales, à Luca Marini, à Fabio Quartararo, qui remontait tant bien que mal après sa mésaventure du départ, et au rookie Augusto Fernández, surprenant durant cette première partie de course. Le vainqueur 2022 a continué à s'effondrer au classement au fil des tours, alors que Quartararo n'a eu de cesse de grimper dans la hiérarchie.

Plus rapide que les hommes de tête, à l'exception d'un Zarco lancé tel une fusée, le pilote Yamaha a abandonné ses rivaux directs pour s'en aller rejoindre le groupe qui les devançait, en prenant au passage la septième place à un Rins en perdition en cette fin de course. Il allait s'y maintenir jusqu'à l'arrivée, devancé sous le drapeau à damier par Martín et Miller.

Marini a validé la huitième place devant Rins et Di Giannantonio, tandis qu'Augusto Fernández a rapporté à Tech3 une belle 11e place devant Nakagami et toutes les Aprilia.

Rappelons qu'ils n'étaient que 17 au départ de cette course, Joan Mir ne se sentant pas bien après son accident d'hier. Quatre forfaits avaient précédemment été enregistrés à la suite des chutes du Grand Prix du Portugal, pour Pol Espargaró qui se remet doucement de nombreuses blessures, et pour trois autres pilotes qui espèrent faire leur retour dès la prochaine manche : Marc Márquez, Miguel Oliveira et Enea Bastianini. Pour tous ceux qui le pourront, rendez-vous dans deux semaines à Austin !

GP d'Argentine MotoGP