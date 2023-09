Course - La revanche de Bezzecchi, la faute de Bagnaia !

Un peu plus de 58 000 spectateurs ont fait le déplacement vers le circuit de Buddh ce dimanche pour assister au premier Grand Prix d'Inde MotoGP. Les thermomètres témoignaient d'une chaleur extrême au moment où les vingt pilotes ont pris place sur la grille de départ, avec 33°C dans l'air. Il y avait en réalité plus de 40°C ressentis compte tenu d'un taux d'humidité très élevé. C'est ce qui a poussé les pilotes à demander la réduction de la course à 21 tours au lieu de 24.

Pour autant, et malgré des réservoirs plus lourds et dix tours de plus à boucler qu'hier pour le sprint, quasiment tous les pilotes ont choisi le pneu arrière tendre, le même que pour le sprint. "La gomme tendre n'est pas conçue pour cela", a pourtant précisé Piero Taramasso avant le départ, prévoyant une dégradation dont la gestion serait décisive pour la victoire. Quasiment tous, oui, car Jorge Martín a pris la décision de basculer sur la gomme medium à la dernière minute.

Marco Bezzecchi a repris sa place en pole position, lui qui avait été heurté au départ hier lors de la course sprint. Cette fois, le pilote italien a passé sans encombre le premier virage mais il a une nouvelle fois été débordé par Jorge Martín et Pecco Bagnaia à l'extinction des feux.

Vainqueur hier, le pilote Pramac s'est cette fois manqué dans le troisième virage, permettant à Bagnaia de prendre la tête et à Bezzecchi d'en profiter aussi. Capable d'afficher hier un rythme extrêmement impressionnant, le pilote VR46 n'a pas voulu perdre de temps et à la fin du premier tour, il dépossédait le #1 de la tête pour filer sans demander son reste.

Une fois n'est pas coutume, derrière les trois Ducati de tête on trouvait trois motos japonaises durant ces premiers instants de la course. Comme cela a été le cas depuis le début du week-end, Marc Márquez, Fabio Quartararo et Joan Mir sont en effet parvenus à mieux se défendre sur cette piste et ils ont tous trois capitalisé sur leur position de départ dans les premiers tours.

Martín avait, certes, perdu gros au début de la course, mais il a repris la deuxième place à Bagnaia dès le cinquième tour. Un dépassement réalisé en forçant quelque peu le passage au virage 4 après un freinage bien plus retardé que celui de son adversaire, en délicatesse sur ce point depuis le début du week-end.

Marc Márquez était au contact à cet instant, toujours quatrième, mais il est tombé à l'entrée du sixième tour, piégé alors qu'il était à la corde du virage 1. Le pilote Honda est reparti immédiatement après cette lente glissade mais a perdu 12 places dans l'incident, ce qui l'a forcé à remonter graduellement.

Bagnaia perd très gros !

Hier, c'était Bezzecchi qui réalisait une remontée fantastique, mais cette fois le pilote VR46 a livré son chef d'œuvre sans être inquiété. Souvent pointé une demi-seconde plus rapide que ses poursuivants dans la première moitié de la course, il a fait passer son avance au-dessus des trois secondes dès le septième tour. Au 13e tour, la marge était de plus de cinq secondes, Bezzecchi se trouvant loin, très loin, du duel qui opposait alors Martín et Bagnaia.

Les deux hommes ne se sont pas quittés d'une semelle pendant près d'une demi-heure et, malgré ses difficultés au freinage, Bagnaia a vraiment tenté de résister à son adversaire, avec en jeu de précieux points pour le championnat. Le champion en titre venait de reprendre la deuxième place à Martín… lorsqu'il est tombé dans le 13e tour ! S'agira-t-il d'un tournant dans le championnat ? Toujours est-il que le classement a d'un coup changé de physionomie !

Martín n'était pour autant pas tranquille, car il lui a fallu gérer un autre élément de distraction lorsque la fermeture éclair de sa combinaison s'est abaissée. Pas de quoi le gêner plus que ça finalement, puisqu'il l'a promptement remontée en plein virage. L'incident a toutefois permis à Quartararo de se rapprocher et le public en a été quitte pour un duel inattendu entre les deux hommes. En se manquant dans le virage 5 du dernier tour, l'Espagnol a ouvert la porte à Quartararo, qui a saisi sa chance !

Le pilote Pramac a eu très, très chaud, mais il est parvenu à repasser la Yamaha pour récupérer ces vingt points. Quartararo a eu beau tout tenter, il lui a manqué deux dixièmes pour gravir une place de plus sur le podium, le deuxième qu'il fête cette saison. La lutte aura été si intense que c'est un Jorge Martín à bout physiquement qui a rejoint la pitlane, incapable de se rendre au parc fermé avant de se faire copieusement arroser d'eau par son team.

Marco Bezzecchi, lui, ne s'est pas fait prier pour se rendre dans ce parc fermé et célébrer avec son équipe son quatrième succès de la saison, le troisième dans une course du dimanche. Une revanche parfaite après la malchance d'hier et un succès amplement mérité au vu de la copie absolument parfaite qu'il a livrée aujourd'hui.

Zarco 6e, Márquez 9e

Si Quartararo a réussi à se détacher des Honda officielles avec lesquelles il était en lutte dans les premiers instants et que Márquez est parti à la faute, Joan Mir n'a pas démérité en se battant pour la quatrième place. Il a fini par être repris par Brad Binder, qui avait quelque peu manqué ses qualifications mais a pu faire parler sa vitesse cet après-midi pour finalement arracher les 13 points au pilote espagnol.

Johann Zarco s'était installé à la septième place au départ, passé par Fabio Quartararo au lancement de la course. Mais le pilote Pramac allait bientôt perdre des places en se faisant avaler par le groupe formé par Brad Binder, Aleix Espargaró et Franco Morbidelli. Il a regagné une position dans le 11e tour, lorsque le pilote Aprilia a été victime d'un problème technique alors qu'il était septième. C'était la fin d'un week-end noir pour Espargaró, qui avait déjà abandonné lors de la course sprint, sur chute. Zarco, lui, a validé la sixième place à l'arrivée, devant Morbidelli.

Le départ s'était parfaitement bien passé aux avant-postes, mais plusieurs pilotes ont perdu gros à l'arrière, à commencer par Jack Miller, parti au large. Un contact entre Aleix Espargaró et Brad Binder a aussi coûté beaucoup de places à Maverick Viñales, qui en a été la victime indirecte. Contraint à une longue remontée, le pilote espagnol a fait son retour dans les points au cinquième tour et finalement réussi à décrocher la huitième place. Marc Márquez a lui aussi livré une très belle remontée, jusqu'à obtenir la neuvième position.

À noter qu'Augusto Fernández a abandonné en rentrant au stand dans le septième tour, de même que Fabio Di Giannantonio dans l'avant-dernier tour. Rappelons également que deux pilotes manquaient à l'appel par rapport à hier, Álex Márquez et Luca Marini s'étant tous deux blessés. Ils ont rejoint Álex Rins et Enea Bastianini sur la liste des forfaits.

GP d'Inde MotoGP - Course