Course - Di Giannantonio triomphe, Bagnaia se rapproche du titre

En difficulté samedi pendant que Jorge Martín se montrait dominateur, Pecco Bagnaia a totalement renversé la vapeur ce dimanche et fait une très bonne opération. Longtemps leader, il a finalement pris la deuxième place mais arrivera en grand favori pour décrocher le titre à Valence, dans une semaine, Martín n'ayant pris que la dixième place. La victoire est revenue à Fabio Di Giannantonio, impressionnant alors qu'il n'a actuellement pas de place pour la saison 2024.

Après une course sprint marquée par une dégradation rapide des pneus, les choix de gommes étaient attendus pour cette épreuve principale. Les pilotes ont majoritairement opté pour le dur, à l'avant comme à l'arrière. Seuls Luca Marini, Iker Lecuona et les pilotes Yamaha ont préféré le medium à l'avant.

Marini était en pole mais les regards étaient surtout tournés vers les prétendants au titre, tous deux en deuxième ligne. Bagnaia a pris un très bon envol alors que Martín a eu eu de très gros mouvements sur sa moto. L'Italien est sorti du premier virage en tête devant Marini et les pilotes Gresini, Di Giannantonio et Álex Márquez. Jorge Martín n'était que huitième, derrière Marc Márquez, Brad Binder et Johann Zarco. Fabio Quartararo a bouclé le premier tour au 11e rang. Di Giannantonio a perdu une place de plus dans le deuxième tour, au profit de son coéquipier.

Dans la troisième boucle, Bagnaia a commencé à creuser un petit écart tandis que derrière, Zarco a commis une erreur qui a permis à Martín et Maverick Viñales de le dépasser. Martín a ainsi hérité de la septième place, mais à une seconde de Márquez.

Les positions ont évolué au sein du groupe de quatre pilotes qui essayait de tenir le rythme imposé par Bagnaia. Di Giannantonio a pris l'avantage sur son coéquipier, Álex Márquez, tandis que le frère de ce dernier, Marc, a été distancé et doublé par Martín à l'entame du cinquième tour. Très en forme, Di Giannantonio a pris l'avantage sur Marini, par la suite doublé par Álex Márquez et Binder, qui s'est ensuite emparé de la troisième place.

La dégringolade de Martín

Après six tours, Bagnaia comptait six dixièmes d'avance sur Di Giannantonio, suivi par Binder, Álex Márquez et Marini. Martín n'a pas pu suivre le rythme des cinq premiers et a perdu de plus en plus de terrain. À mi-course, le pilote Pramac a été doublé par Viñales, qui s'était débarrassé de Márquez, et par le pilote Honda.

Márquez a multiplié les erreurs et a perdu plusieurs positions mais le calvaire n'était pas fini pour Martín, ensuite doublé par Quartararo, qui avait gagné plusieurs positions, puis Miller. Martín n'était plus que neuvième, devant Zarco, et semblait tellement en difficulté que le Français, pourtant prêt à jouer le jeu de son équipe, a tenté un dépassement, sans le réussir.

En tête, Bagnaia a stabilisé l'écart avec Di Giannantonio autour des deux dixièmes, tandis que les autres poursuivants ont perdu le contact, permettant à Viñales de recoller. Voyant la menace grandir, Marini a pris l'avantage sur Márquez puis Binder dans ce groupe. Pendant ce temps, Martín perdait une place de plus, au profit d'Enea Bastianini.

Viñales s'est défait de Márquez puis Binder, ensuite dépassé par le pilote Gresini. Marini avait pris une seconde d'avance sur Viñales, et les deux leaders étaient plus de cinq secondes devant le représentant de VR46.

L'attaque parfaite de Di Giannantonio sur Bagnaia

Di Giannantonio s'est fait de plus en plus pressant sur Bagnaia et a pris l'avantage à trois tours de l'arrivée, après une belle manœuvre.

Le Champion du monde a voulu répliquer au premier freinage mais a dû ouvrir sa trajectoire, perdant définitivement le contact avec son compatriote, qui avait alors la victoire assurée.

Alors que son avenir en MotoGP est plus que compromis, sa place ayant été attribuée à Marc Márquez pour la saison 2024, Di Giannantonio a signé un premier succès inattendu en MotoGP, même s'il était très en forme depuis le début de la tournée outre-mer.

Deuxième à l'arrivée, Bagnaia a néanmoins fait une très belle opération au championnat et porté son avance sur Martín, seulement dixième de l'épreuve, à 21 points. Marini a complété le podium, conservant 0"080 devant Viñales sous le drapeau à damier.

Binder a pris la cinquième place devant Álex Márquez, Quartararo et Bastianini, qui a doublé Miller en fin d'épreuve. Marc Márquez a pris la 11e place devant Zarco. Ce dernier a touché l'Espagnol dans le dernier tour mais a pu conserver sa position devant Marco Bezzecchi, Joan Mir et Augusto Fernández.

Touché par une fissure sur la tête de la fibula de sa jambe gauche après sa chute en course sprint, Aleix Espargaró est rentré à son garage avant la mi-course. Iker Lecuona, nouveau aligné à la place d'Álex Rins, a de son côté abandonné en tout début d'épreuve, en raison d'un souci technique sur sa Honda.

GP du Qatar MotoGP - Course