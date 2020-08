Course - Dovizioso sort vainqueur d'une course chaotique

Le Grand Prix d'Autriche MotoGP s'est conclu par une victoire d'Andrea Dovizioso, après une course qui a toutefois due être stoppée au bout de huit tours à la suite d'un accrochage terrifiant entre Franco Morbidelli et Johann Zarco, dont les deux pilotes sont toutefois, et heureusement, sortis sans gravement se blesser.

La première partie de la course avait permis à Pol Espargaró de se porter en tête, en quête de sa première victoire en MotoGP. Il lui a pour cela fallu déposséder Jack Miller des commandes, alors que l'Australien avait signé le holeshot. Le poleman, Maverick Viñales, a également été passé par Andrea Dovizioso dans le troisième virage, puis ce sont Pol Espargaró et Joan Mir qui ont à leur tour dépassé le pilote Yamaha, qui en quelques secondes avait perdu tout l'avantage apporté par sa pole position.

Le départ n'a pas été des plus simples non plus pour Fabio Quartararo, parti au large et descendu de cinq places, ou encore Johann Zarco, rétrogradé à la 11e place dans le premier tour. Quant à Álex Rins, en deux tours il avait glissé en dehors du top 10.

Durant les tours suivants, Pol Espargaró a multiplié les attaques sur Dovizioso, qui a défendu sa deuxième place. Il a fini par arriver à ses fins et, dans la foulée, c'est Joan Mir qui prenait lui aussi l'avantage sur Dovizioso, compliquant encore un peu plus la tâche du (futur ex) pilote Ducati.

Dans le clan KTM, Miguel Oliveira s'est une nouvelle fois mis en évidence en effectuant plusieurs dépassements jusqu'à remonter à la cinquième place dans une manœuvre qui a vu Quartararo se faire prendre en sandwich entre la KTM du Portugais et la Yamaha de Viñales, qu'il avait réussi à dépasser dans le quatrième tour. Dans les instants qui ont suivi, le Français a toutefois dégringolé à la dernière place après avoir tiré tout droit au virage 4.

Nous en étions au sixième tour et c'est alors que Pol Espargaró s'est emparé des commandes au détriment de Miller. Un groupe de quatre était désormais formé en tête, bien qu'Oliveira ne soit pas distancé de plus d'une seconde et demie. Dovizioso s'est alors assuré de d'abord reprendre la troisième place à Mir. Dans la foulée, c'est Miller qu'il a dépassé, et il avait désormais Pol Espargaró en ligne de mire.

Dans le huitième tour, un accrochage terrifiant entre Franco Morbidelli et Johann Zarco a interrompu la course. Dans une dynamique pétrifiante, les deux hommes sont miraculeusement sortis indemnes alors que leurs motos, en miettes, ont évité de justesse de heurter de plein fouet d'autres pilotes en piste.

Espargaró et Oliveira au tapis dans la 2e course

Au restart, Jack Miller s'est une nouvelle fois efforcé de prendre les commandes. Si Pol Espargaró a bien tenté de résister, le pilote Pramac s'est imposé comme un leader solide durant les premiers tours, alors que le pilote KTM se faisait attaquer par Dovizioso.

Seul pilote à avoir opté pour deux pneus tendres pour cette seconde phase de la course, Miller s'est échappé rapidement, se détachant de ses poursuivants de façon nette en à peine trois tours. Une fois débarrassé d'Espargaró, Dovizioso est toutefois parti en chasse du pilote Pramac, bien décidé à ne pas lui laisser de répit.

Onzième sur la seconde grille, Rins − dont la Suzuki est dotée du holeshot device − s'est propulsé à la quatrième place au départ et s'est vite retrouvé en lutte contre son coéquipier, ainsi qu'Oliveira. Une fois semé par Dovizioso, Pol Espargaró s'est fait avaler par ce groupe, mais un nouveau coup de théâtre l'attendait puisque sa course allait se terminer dans le gravier : le pilote espagnol avait élargi au virage 4 et heurté Oliveira en revenant sur la ligne, les deux KTM terminant au sol.

Aux positions de tête aussi la course restait tendue. Dovizioso a passé Miller dans le neuvième tour pour s'emparer des commandes, puis c'est Rins qui a attaqué l'Australien. Dans la foulée, dans le dixième tour, le pilote Suzuki a tenté de déposséder Dovizioso des commandes, mais la course du pilote Suzuki allait elle aussi s'arrêter sur une chute lorsque sa roue avant s'est dérobée.

Nous en étions à la moitié de cette seconde course et le pari pneumatique de Miller tenait toujours, puisqu'il restait dans le trio de tête, encadré par Dovizioso en tête et désormais Mir en troisième position. Vainqueur la semaine dernière, Brad Binder avait réussi à tirer son épingle du jeu pour se porter à une solide quatrième place.

Viñales, lui, a dégringolé à la dernière place au restart, et pourtant il était à ce stade le pilote le plus rapide en piste, remonté à la 12e place. Il comptait toutefois 15 secondes de retard sur la tête de la course, où Dovizioso faisait désormais parler sa supériorité sur ses deux acolytes. Dans les derniers tours, le pilote Ducati a réussi à se détacher légèrement, suffisamment pour aller chercher ce qui est sa première victoire de la saison, au lendemain de l'annonce de son départ de Ducati avec qui il s'était déjà imposé deux fois sur cette piste.

Mir pour sa part a tenté d'attaquer Miller dans les derniers tours, pour chercher en vain à partir en chasse du pilote italien. Après de longs efforts, l'Espagnol a fini par trouver l'ouverture dans le dernier tour et à s'emparer de la deuxième place lorsque Miller a élargi, s'offrant ainsi son premier podium.

Un temps quelque peu isolé, Binder a vu le duo Rossi-Nakagami revenir en force, mais il a bel et bien tenu son rang jusqu'au drapeau à damier. Danilo Petrucci a quant à lui obtenu la septième place, contenant Fabio Quartararo jusqu'à l'arrivée. Iker Lecuona s'en sort avec un résultat particulièrement probant, puisqu'il voit l'arrivée pour la première fois avec en poche une belle neuvième place. Maverick Viñales complète le top 10 de cette course, ayant dépassé Aleix Espargaró dans les derniers instants.

