Course - Quartararo, taille patron !

Après une communion exceptionnelle entre le paddock MotoGP, à Portimão, et celui de la Formule 1 qui se trouve à Imola, pour rendre hommage à Fausto Gresini, natif des lieux, un autre type d'émotions a pris place. L'adrénaline a une nouvelle fois investi l'esprit des acteurs du championnat, pour la troisième course de la saison.

Le ciel d'Algarve n'avait jamais été aussi clément depuis le début du week-end, et c'est avec un thermomètre atteignant pour la première fois 25°C dans l'air et 41°C en piste que le départ a été donné. Tous les pilotes KTM et Yamaha ont ainsi choisi de s'élancer avec le pneu arrière dur, et parmi eux l'un des plus en vue à l'heure du départ, Fabio Quartararo, en pole pour la 11e fois en seulement 36 Grands Prix en MotoGP.

À l'extinction des feux, c'est un autre Français qui a capté toute l'attention. Qualifié troisième, Johann Zarco est en effet entré dans le premier virage en leader, devant Álex Rins, puis Jack Miller. Très observé depuis la deuxième ligne de la grille, Marc Márquez s'est porté à la quatrième place, au coude à coude avec Quartararo durant ces premières secondes.

Quant à Joan Mir, il a très vite réussi à effacer sa neuvième place sur la grille pour se défaire de Quartararo et de Miller, et se placer dans la roue de Márquez. Avant la fin du premier tour, le Champion du monde en titre a pris l'avantage sur son aîné, avec un petit contact au passage, une façon comme une autre de lui rendre la monnaie de sa pièce après l'épisode qui l'a agacé lors des qualifications. Les deux hommes ne se sont pas lâchés tout de suite, et Márquez a même risqué la chute dans le deuxième tour en touchant la roue arrière de la Suzuki, avant que la confrontation entre les deux champions prenne fin.

Leader, Zarco devait pour sa part répondre aux attaques de Rins. Il a résisté une première fois, avant d'être finalement dépassé par le pilote Suzuki dans le troisième tour. L'Espagnol n'a toutefois pas réussi à se détacher et il s'est fait avaler par la Ducati du Français dans la ligne droite suivante. Sans se laisser démoraliser, Rins a pu reprendre la tête dans la partie technique puis c'est Quartararo qui a pris l'avantage sur son compatriote. Dans la foulée, Mir, très incisif depuis le départ, a trouvé l'ouverture à son tour, mais les quatre hommes sont restés groupés.

Tout juste de retour de neuf mois de convalescence, Marc Márquez ignorait s'il serait capable de disputer l'intégralité de la course. Force est de constater qu'après avoir joué des coudes dans le groupe de tête au départ, il a rapidement glissé dans le classement, se stabilisant à la neuvième place, dernier de ce qui ressemblait encore à un groupe de tête assez compact. Les quatre hommes de tête restaient les deux Français et les deux pilotes Suzuki, qui continuaient à batailler entre eux, suivis par Morbidelli, Binder, Bagnaia et Aleix Espargaró, devant le #93 donc.

Rins et Zarco à la faute

Ce groupe allait bientôt se scinder, cependant. Le tournant est intervenu dans le huitième tour, lorsque Quartararo a retrouvé la première place en prenant l'avantage sur Rins au freinage du virage 1. En prenant un peu d'air, le Français a commencé à tourner sous la barre des 1'40 (avec un premier chrono en 1'39"999 !), et ce n'était que le début d'une performance qui allait une nouvelle fois briller par sa solidité. Au fil des kilomètres, Quartararo a pris quelques dixièmes d'avance sur Rins, poursuivant valeureux mais impuissant. Et le pilote Suzuki était tellement impuissant que cela s'est soldé par sa chute dans le 18e tour, piégé dans le virage 5.

Derrière eux, Zarco a pu repasser Mir dans le 14 tour, seulement les deux hommes avaient alors cumulé plus de deux secondes de retard sur les leaders. Et la menace venait de derrière ! Franco Morbidelli a longtemps fait office de premier poursuivant, avant d'être dépassé par son collègue de la VR46 Riders Academy, Pecco Bagnaia, dans le 16e tour. Le pilote Ducati a alors haussé le ton, dépassant coup sur coup Mir puis Zarco, ce qui, ajouté à la chute de Rins, le plaçait deuxième à six tours de l'arrivée. Les quatre secondes d'avance de Quartararo ne lui laissaient toutefois pas beaucoup d'espoir de faire mieux.

Après Rins, c'est Zarco qui est tombé dans le 20e tour, en perdant l'avant dans le virage 10… En à peine plus de deux minutes, deux des trois hommes du podium étaient donc à terre ! Et le trio de tête conservait un degré d'incertitude à ce stade, puisque Morbidelli avait encore une chance de reprendre Mir, l'écart entre eux se réduisant sensiblement au fil des derniers tours. Le pilote Petronas a toutefois dû s'incliner, de même que Mir a vu la deuxième place lui échapper sous la puissance de la Ducati de Bagnaia. Celui-ci a donc pu sauver 20 points bienvenus après avoir dû encaisser la déception de voir la pole position lui être retirée dans un incident contestable.

Bien remonté dès le départ, Brad Binder a solidement conservé son rang pour finalement rallier l'arrivée en cinquième position, devant Aleix Espargaró, puis Marc Márquez, qui a pu atteindre son objectif en allant au bout de l'effort.

Lire aussi : Jorge Martín sera opéré lundi à Barcelone

La cassure qui s'est rapidement créée derrière le pilote Repsol Honda est restée inchangée jusqu'à l'arrivée. Álex Márquez s'est approprié la huitième place, rapidement isolé, tandis que derrière lui la bataille a fait rage. Les rookies Luca Marini et Enea Bastianini ont lutté contre Takaaki Nakagami, pourtant en proie à de fortes douleurs de l'épaule depuis sa chute à grande vitesse de vendredi. C'est finalement Bastianini qui a eu le dernier mot, alors que Nakagami a terminé au coude à coude avec Viñales, Marini ayant glissé à la 12e place.

Pour Maverick Viñales, les points de la 11e place avaient la saveur d'un certain soulagement… À l'opposé de la chevauchée fantastique de son coéquipier, l'Espagnol a en effet pris un départ catastrophique, descendu à la dernière place dès le début de la course et auteur des temps les plus faibles du plateau. Il a fallu attendre six tours pour voir le pilote Yamaha retrouver du poil de la bête et commencer à opérer quelques dépassements, mais il affichait déjà 12 secondes de retard sur la tête de la course. Entré dans la zone des points dans le 15e tour, Viñales a pu remonter jusqu'à la 11e place grâce aux chutes survenues à l'avant mais aussi à un rythme bien plus convaincant durant la seconde moitié de la course.

Pol Espargaró s'est quant à lui retrouvé dernier dans le troisième tour avant de rejoindre les stands avec ce qui semblait être un problème technique. Pour Jack Miller, c'est un début de championnat cauchemardesque qui continue, puisqu'il est tombé dans le virage 3 dans le cinquième tour alors qu'il était sixième, au contact direct des premiers. Et que dire de la déception de Miguel Oliveira ? En difficulté tout le week-end, le pilote portugais était 13e quand il est tombé dans le cinquième tour. Il a malgré tout repris la course, pour l'honneur, mais a rallié l'arrivée dernier et hors des points. Autre chute, celle de Valentino Rossi, qui occupait la 11e place quand il est tombé dans le 15e tour.

