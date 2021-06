Course - Marc Márquez retrouve la victoire avec autorité !

Deux mois après son retour et près d'un an après s'est fracturé le bras droit, Marc Márquez a renoué avec la victoire au Sachsenring, son jardin puisqu'il s'agit cette année du 11e succès consécutif, le huitième dans la catégorie MotoGP.

Le ciel était nuageux avant le départ et il faisait nettement moins chaud que lors des deux journées précédentes, la température ambiante étant de 28°C et celle de la piste de 39°C, avec un faible risque d'orage. Dans ces conditions, les pilotes ont majoritairement opté pour un pneu dur à l'avant et un medium à l'arrière, les rares exceptions étant Maverick Viñales, Pecco Bagnaia et Jorge Martín, qui ont préféré une gomme medium à l'avant, ainsi que Takaaki Nakagami, également en piste avec un pneu medium à l'avant, associé à un tendre à l'arrière.

Johann Zarco était en pole mais Aleix Espargaró, qui a offert à Aprilia une première ligne inédite dans l'ère MotoGP samedi, a fait le holeshot, devant Marc Márquez, Zarco et Fabio Quartararo. Márquez s'est emparé de la tête à la fin du premier tour. Espargaró a répliqué dès la boucle suivante, mais le #93 a une nouvelle fois pris l'avantage.

Quartararo a eu du mal à tenir le rythme des leaders dans les premiers tours et le Niçois a été dépassé par Jack Miller puis Miguel Oliveira. Devant, les deux leaders ont creusé un petit écart sur Johann Zarco, ensuite doublé par Jack Miller au premier virage, à l'entame du huitième tour. Miguel Oliveira a également pris l'avantage sur le Français.

Márquez s'échappe avec Oliveira comme seul rival

Les commissaires de piste ont brièvement agité le drapeau blanc, signe de l'apparition de quelques gouttes sur la piste. Márquez en a profité pour repousser Espargaró à plus d'une seconde, et le pilote Aprilia a ensuite été doublé par Miller et Oliveira. Peu après, Quartararo a dépassé Zarco pour la cinquième place.

Márquez avait près de deux secondes d'avance sur le groupe de poursuivants au 11e tour, moment où Oliveira a dépassé Miller. La pluie s'est visiblement éloignée du circuit mais Márquez est resté dominateur, portant son avance sur Oliveira à plus de deux secondes au 15e tour, qui marquait la mi-course. Miller était relégué à une seconde du pilote KTM, avec Espargaró, Quartararo et Zarco toujours dans son sillage. L'Australien n'a rien pu faire face à la remontée de Quartararo, qui s'est débarrassé d'Espargaró avant de revenir sur lui et de le doubler dans le 20e tour. Le pilote Yamaha avait alors plus de trois secondes de retard sur Oliveira.

Ce dernier a commencé à grignoter l'avance de Márquez, dixième par dixième, et une petite erreur du Catalan au premier virage lui a permis de revenir à moins d'une seconde à sept boucles de l'arrivée. L'écart a fluctué autour de la seconde tour après tour, Márquez ayant l'avantage dans les premiers virages du circuit, tandis qu'Oliveira gagnait du temps dans le troisième secteur. Les derniers tours ont vu le pilote du team Repsol Honda augmenter son avance.

Un succès inattendu pour Márquez

Marc Márquez a ainsi décroché son 57e succès en MotoGP, le premier depuis le GP de Valence 2019. Opéré trois fois au cours de l'année 2020, à chaque fois pour poser des plaques sur son humérus fracturé à Jerez en juillet dernier, celui qui a dominé la catégorie dans les saisons précédentes a dû faire face à de nombreuses complications, la première plaque s'étant brisée et une greffe osseuse devenant nécessaire au mois de décembre, moment où une infection a été détectée et pour laquelle il prend encore un traitement antibiotique.

Marquez écartait pourtant toute chance de victoire samedi, estimant qu'un podium serait déjà difficile à conquérir. Le champion espagnol a finalement été au dessus du lot sur son circuit fétiche, son manque de condition physique étant moins un problème avec une piste ne proposant que trois virages sur la droite, ceux qui sollicitent le plus son bras meurtri.

Miguel Oliveira a décroché son troisième podium consécutif en prenant la troisième place, finalement à 1"610 du vainqueur du jour. Après son début de course difficile, Fabio Quartararo a pris une troisième place encourageante, qui lui permet de faire une bonne opération face à ses rivaux directs au championnat.

Pourtant discret durant les différentes séances d'essais, Brad Binder a pris la quatrième place grâce à plusieurs dépassements dans la dernière partie de la course, devant Pecco Bagnaia, lui aussi auteur d'une belle remontée puisqu'il était hors du top 10 en début d'épreuve. Jack Miller a franchi la ligne d'arrivée en sixième position, devant Aleix Espargaró et Johann Zarco, peu à l'aise dans les derniers tours.

Joan Mir a réussi à retrouver le top 10 après ses qualifications difficile, pour prendre la neuvième place devant Pol Espargaró. De retour après sa blessure de Barcelone, Álex Rins n'a pas pu rester dans le top 10, se classant au 11e rang. Valentino Rossi a connu une nouvelle course difficile, ne prenant que les deux points de la 14e place. Franco Morbidelli et Maverick Viñales, les deux derniers pilotes à l'arrivée, n'ont jamais été en mesure d'intégrer les 15 premières places.

Álex Márquez a chuté et emmené Danilo Petrucci en début de course. Lorenzo Savadori est lui aussi tombé.

