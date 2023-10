Course - Martín au bout du suspense, Bagnaia hérite de la 2e place

Sous pression pendant toute la course et même doublé par Brad Binder pendant quelques tours, Jorge Martín est sorti vainqueur de la course principale de Buriram. Le Madrilène grignote encore son retard sur Pecco Bagnaia au championnat mais l'Italien a récupéré la deuxième place après l'arrivée, profitant d'une pénalité pour Binder.

Dominateur du sprint samedi, Martín était encore en pole ce dimanche et contrairement au GP d'Australie, la semaine dernière, le pilote Pramac n'a pas fait un choix audacieux pour ses pneus puisqu'il a opté pour le pneu dur à l'arrière, comme la totalité du plateau à l'exception d'Álex Márquez, équipé du medium. L'asphalte dépassait à nouveau les 40°C avant le départ mais le ciel était beaucoup plus nuageux que lors des derniers jours.

Comme samedi, Martín a dû contenir Luca Marini au départ, mais l'Italien a finalement été doublé par Aleix Espargaró quelques virages plus loin. Bagnaia est de son côté immédiatement remonté au quatrième rang après être parti sixième.... avant d'être doublé par Binder et Álex Márquez coup sur coup avant la fin du premier tour. Maverick Viñales a conclu cette boucle au septième rang, devant Marc Márquez, Fabio Quartararo et Marco Bezzecchi. Johann Zarco n'était que 12e.

Bagnaia a réussi un dépassement autoritaire sur Álex Márquez dès le deuxième tour, tandis que Viñales a perdu plusieurs positions, permettant à Zarco de remonter au 11e rang. Álex Márquez est repassé devant Bagnaia à la fin du tour.

Le classement est resté très compact entre les sept premiers et Marini en a fait les frais, en étant doublé par Espargaró puis Binder au troisième tour. Dans la boucle suivante, Marc Márquez a pris l'avantage sur Bagnaia après un duel de plusieurs virages. Aleix Espargaró a de son côté été doublé par Binder et a perdu du temps, permettant à Álex Márquez de le dépasser également. Bagnaia a quant à lui pu reprendre la sixième place à Marc Márquez.

Devant, Martín et Binder ont commencé à creuser un petit écart sur les autres pilotes. Leur premier poursuivant était Marini mais le pilote VR46 a été doublé par Álex Márquez, très performant avec son pneu plus tendre à l'arrière. Après six tours, l'Espagnol devançait Marini, Espargaró, Bagnaia et son frère, Marc. Derrière eux, Quartararo a été doublé par Bezzecchi puis menacé par Raúl Fernández.

Dans un groupe restant très resserré, Espargaró a perdu plusieurs places, étant doublé par Bagnaia puis Marc Márquez. Le duel avec le pilote Honda a duré plusieurs virages, ce qui leur a fait perdre du temps, mais Espargaró a fini par reprendre l'avantage. Plus à l'aise, Bezzecchi a doublé les deux hommes peu de temps après. Zarco luttait pour jouer le top 10 et le vainqueur du GP d'Australie a même dégringolé jusqu'à la 16e position.

Au dixième tour, Martín restait leader avec Binder, Álex Márquez, Marini et Bagnaia dans sa roue. Le Champion du monde 2022 a doublé Marini mais a eu du mal à combler l'écart qui le séparait de Márquez... jusqu'à une chute du pilote Gresini, qui a abandonné.

Derrière, Quartararo a réussi à doubler Marc Márquez, alors que Marini a perdu le contact avec les trois leaders, ce qui l'a placé sous la menace de Bezzecchi. Le duel entre les deux coéquipiers a duré plusieurs tours et a finalement été remporté par Bezzecchi. En difficulté, Marini a par la suite été doublé par Espargaró, Quartararo et Márquez.

Binder prend la tête... pour trois tours

Binder a continué à suivre Martín comme son ombre tandis que Bagnaia semblait très légèrement distancé. À sept tours de l'arrivée, Binder a tenté un premier dépassement mais Martín a pu répliquer dès le virage suivant. Le duel a repris un boucle plus tard mais le Madrilène a encore pu conserver l'avantage. Cette lutte a permis à Bagnaia de revenir au contact. Le pilote KTM a pris le pouvoir à cinq tours de l'arrivée, cette fois pour de bon.

Martín a un temps semblé sous la menace de Bagnaia mais il est resté dans la roue de Binder et a réussi à reprendre la tête trois tours plus tard. Bagnaia a tenté de doubler les deux hommes dans la même manœuvre au dernier virage, mais il était finalement toujours troisième à la réaccélération. Le classement n'a pas évolué dans le dernier tour.

Martín s'est ainsi imposé devant Binder... mais le Sud-Africain a finalement été pénalisé d'une place pour être passé dans la partie verte au virage 4 dans le dernier tour, ce qu'il avait déjà connu à Assen. Bagnaia a ainsi récupéré la deuxième position et limité la casse au championnat, puisqu'il conserve 13 points d'avance.

Bezzecchi a terminé au pied du podium devant Espargaró, Quartararo, Márquez et Marini. Fabio Di Giannantinio s'est classé au neuvième rang devant Zarco, qui a réalisé plusieurs dépassements dans la deuxième partie de la course.

Maverick Viñales a abandonné en fin d'épreuve, visiblement à cause d'un souci technique. Miguel Oliveira, vainqueur de l'épreuve la saison passée, a reçu l'instruction de la direction de course d'abandonner en raison d'un problème sur sa moto.

GP de Thaïlande MotoGP - Course