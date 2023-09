Course - Martín fait le doublé, Bezzecchi et Bagnaia sur le podium

Auteur de la pole et vainqueur de la course sprint samedi, Jorge Martín était le grand favori et n'a pas déçu ce dimanche. Les deux pilotes l'accompagnant en première ligne, Marco Bezzecchi et Pecco Bagnaia, affichaient certaines limites physique une semaine après les accidents du GP de Catalogne. Le premier souffrait du pouce de la main gauche et le second au niveau du genou de la jambe droite, mais ils sont encore montés sur le podium, tandis que Dani Pedrosa a une nouvelle fois impressionné.

L'asphalte a été chauffé par le soleil depuis la matinée et sa température a atteint 44°C avant le départ. Les leaders ont tous choisi le pneu dur à l'avant et le medium à l'arrière, les pilotes Honda étant les seuls à opter pour le tendre à l'arrière.

Au départ, Martín a conservé la tête et, comme samedi, Bagnaia a pris l'avantage sur Bezzecchi. Mais alors qu'il avait vite cédé en course sprint, Bagnaia a cette fois pu rester dans la roue du leader, et même tenter une attaque, en vain, à la fin du premier tour.

Pedrosa, quatrième après la première boucle, a rapidement été doublé par Brad Binder, tandis que Maverick Viñales occupait la sixième place devant Miguel Oliveira et les frères Márquez, Marc devant Álex. Luca Marini était dixième en début d'épreuve, devant Aleix Espargaró et Fabio Quartararo. Johann Zarco n'était que 14e. Quartararo a cependant vite dégringolé au 14e rang.

Un groupe composé de Martín, Bagnaia et Bezzecchi s'est rapidement détaché, avec Binder repoussé à près d'une seconde au quatrième tour. Après avoir fait une petite erreur, Bezzecchi a rapidement comblé l'écart avec Bagnaia et l'a doublé au sixième tour... mais a commis une nouvelle erreur permettant à son compatriote de repasser devant lui. Martín en a profité pour se donner un peu d'air.

Binder n'a pas réellement profité de cette lutte et s'en est même exclu avec une chute au neuvième tour. Le pilote KTM a pu repartir, mais hors des points.

À l'avant, le trio des Ducati s'est regroupé et Pedrosa, quatrième après la chute de Binder, a réduit l'écart pendant quelques tours mais n'a finalement pas pu suivre le rythme des pilotes devant lui.

Martín fait le break, Bezzecchi double Bagnaia

Dans la dernière partie de la course, Martín a commencé à creuser un gros écart sur ses deux poursuivants, repoussant Bagnaia à deux secondes à neuf tours du drapeau à damier. Bagnaia a semblé de plus en plus en difficulté et Bezzecchi en a profité pour le doubler au 19e tour.

Le classement n'a plus évolué en tête et Martín s'est offert son deuxième succès dans une course principale cette année, après le Sachsenring, devant Bezzecchi et Bagnaia, qui ont tous les deux réussi à limiter les dégâts avec leurs blessures.

Viñales a pris la cinquième place, à distance des hommes de tête, devant Oliveira. Marc Márquez s'est classé à une septième place presque inespérée. L'Espagnol avait doublé Oliveira et s'est fait un temps menaçant sur Viñales, mais il a peut-être payé l'usure de son pneu tendre et a vu le pilote RNF repasser devant lui. Márquez a devancé Raúl Fernández, Luca Marini et Zarco, qui a gagné deux places en toute fin de course, privant Álex Márquez du top 10.

Après avoir perdu des places dès le départ, Aleix Espargaró a dû se contenter d'une 12e position décevante, une semaine après son doublé à Barcelone. L'Espagnol était peut-être diminué puisqu'il souffrait d'un traumatisme cervical après une chute vendredi. Il a devancé Quartararo, qui a encore souffert ce dimanche.

Alors qu'ils étaient en fond de classement, Michele Pirro et Jack Miller se sont accrochés et sont tombés, ce qui a entraîné leur abandon. Les commissaires de course ont annoncé une enquête sur l'incident. Joan Mir et Pol Espargaró sont eux aussi partis à la faute.

GP de Saint-Marin - Course