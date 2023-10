Course - La pluie stoppe le GP du Japon, Martín encore vainqueur !

Tout le week-end, la pluie a joué avec le programme du GP du Japon MotoGP, ne touchant Motegi qu'en dehors des séances. Tout juste les pilotes ont-il pu arpenter un bitume humide ce matin pendant le court warm-up, dont Jack Miller a signé le meilleur temps en pneus slicks. Mais à l'approche de la course principale, les prévisions étaient à la pluie… Et les 21 motos avaient pris place sur la grille de départ lorsque les premières gouttes sont tombées sur le circuit !

Pour certains, cette menace était une source de stress, pour d'autres elle faisait naître des espoirs nouveaux. "Si la pluie arrive, ça change tout, ça crée de nouvelles opportunités", annonçait à quelques minutes du départ Lin Jarvis, patron de Yamaha dont les motos se trouvaient sur la seconde moitié de la grille de départ et avaient fait pâle figure samedi pendant la course sprint.

Lorsque les feux se sont éteints, il était évident qu'il faudrait très vite profiter de la règle du flag-to-flag pour changer de moto et passer à une configuration pluie. Jorge Martín, installé en pole position et solide vainqueur du sprint samedi, s'est maintenu en tête lorsque le départ a été donné. Derrière lui, Pecco Bagnaia s'est fait avaler par les deux KTM, mais la prudence était de mise et Brad Binder a vite relâché.

Dans le peloton, un seul incident a marqué ce départ, avec une touchette entre Marco Bezzecchi, Maverick Viñales et Johann Zarco. L'Italien y a perdu du temps, mais pas autant que le Français, qui est passé hors piste et s'est retrouvé en dernière place, déjà très distancé par le reste de la meute. Viñales, lui, en a été quitte pour une petite chute en perdant l'équilibre dans les graviers, mais il a pu repartir.

À l'avant, Aleix Espargaró s'est illustré par un surprenant premier tour dans lequel il a vite récupéré des places. Jack Miller n'était pas en reste et c'est lui qui a finalement plongé en premier dans la pitlane à la fin du tour, alors qu'il venait de dépasser Martín. Le peloton tout entier, ou presque, attendait que ce premier tour se termine pour enfin pouvoir sauter sur les motos réglées pour la pluie, que les équipes tenaient prêtes devant les stands.

Cinq pilotes restés en slicks

La pluie, une opportunité ? Les mots de Lin Jarvis ont vite trouvé un écho car les trois Yamaha sont restées en piste à la fin de ce premier tour, de même que Michele Pirro (Ducati) et Stefan Bradl (Honda) ! Tandis que tous les autres commençaient à chauffer les pneus rainurés et que le bitume se couvrait de plus en plus d'une couche d'eau, les cinq hommes ont, de façon quelque peu téméraire, joué leur va-tout.

Quartararo et Crutchlow n'ont pas tardé à changer d'avis et, dès le tour suivant ils passaient sur leur seconde moto. Pirro, Bradl et Morbidelli menaient la course et Martín avait repris la tête du reste du groupe. Très vite, cependant, le pilote Pramac a fait une excursion hors piste qui l'a repoussé de cinq places.

Dans le quatrième tour, le dernier qu'il a bouclé en pneus slicks, Pirro était toujours en position de tête. Morbidelli a en revanche été repris par le reste de la meute, avec à sa tête un surprenant Aleix Espargaró. Cette stratégie étrange a fait reculer l'Italien en bas de classement avant d'enfin passer par son stand au huitième tour. Dans l'intervalle, Crutchlow, Raúl Fernández et Viñales ont été pénalisés d'un long-lap pour avoir réalisé un "changement de moto incorrect".

Drapeau rouge à la mi-course

La véritable course était désormais bel et bien lancée et Martín n'a pas mis longtemps à se frayer un chemin vers sa position préférée, la première. Aleix Espargaró est rentré dans le rang et Marc Márquez semblait en faire de même après s'être lui aussi illustré dans les premiers tours si délicats. Le trio de tête du championnat s'est reformé, puisque Pecco Bagnaia s'est installé à la deuxième place, devant Marco Bezzecchi.

Brad Binder était dixième, entre Joan Mir et Augusto Fernández, quand il est tombé dans le sixième tour. Son coéquipier Jack Miller s'est lui aussi fait quelques chaleurs qui l'ont fait reculer dans le peloton. Miguel Oliveira, Joan Mir, Johann Zarco et Raúl Fernández se sont en revanche illustrés pour former la deuxième partie du top 10. La joie a été de courte durée chez RNF : Oliveira est rentré au stand pour abandonner, touché par des problèmes de visibilité, et Fernández s'est acquitté de sa pénalité long-lap.

Zarco, lui, avait opéré une remontée canon après l'incident du départ et on se demandait ce qui allait l'arrêter ! Mais alors qu'il était sixième, il est tombé dans le 13e tour, piégé dans le virage 12. Le Français s'est relevé sans mal, même si le carénage de sa Ducati a subi de gros dégâts dans sa cabriole. Il a dans la foulée commis une erreur lourde de conséquences puisqu'il a rejoint les stands en prenant un raccourci au lieu du passage autorisé...

Juste devant eux, Marc Márquez et Aleix Espargaró constituaient un duo de poursuivants de plus en plus menaçant pour le trio de tête. Bezzecchi en a fait les frais dès le 12e tour, lorsqu'il s'est fait déposséder de sa place sur le podium par le #93. Alors que Martín pouvait compter sur plus d'une seconde d'avance, le pilote Repsol avait Bagnaia en ligne de mire.

Mais la pluie avait redoublé et les conditions étaient devenues intenables. La course a été stoppée au drapeau rouge, dans le tour dans lequel était tombé Johann Zarco, qui aurait pu avoir une chance de se relancer. Son retour au stand par un passage non autorisé l'a toutefois exclu du reste de l'épreuve.

La moitié de la course avait été couverte à cet instant, ce qui permettait d'ores et déjà d'attribuer l'intégralité des points en cas de suspension définitive. Un restart a cependant été tenté, après de longs conciliabules destinés à déterminer qui pourrait prendre place sur la grille. Lorsque l'épreuve a été sur le point de reprendre, seuls Zarco et Binder manquaient à l'appel. Oliveira avait été autorisé à repartir − depuis la pitlane, comme Viñales, tous deux étant classés à un tour du leader −, grâce au fait que sa moto ne se trouvait pas à l'intérieur de son stand au moment où le drapeau rouge a été exposé.

Mais l'espoir a été de courte durée. Dès qu'ils ont fait le tour de chauffe, plusieurs pilotes ont alerté sur la quantité d'eau présente sur une partie du circuit et la décision est alors très vite tombée : le GP du Japon était définitivement stoppé !

Jorge Martín remporte donc sa troisième victoire dominicale et réduit encore un peu plus son retard, désormais minime, sur Pecco Bagnaia au championnat. Le champion en titre, lui, peut se féliciter de décrocher son premier podium sous la pluie, devant un Marc Márquez bien mieux récompensé qu'il l'aurait pensé ce week-end.

Marco Bezzecchi obtient la quatrième place, devant Aleix Espargaró. Jack Miller valide les points de la sixième place, devant Augusto Fernández, Fabio Di Giannantonio et un Raúl Fernández qui s'en sort finalement bien. Fabio Quartararo décroche pour sa part la dixième place.

GP du Japon MotoGP