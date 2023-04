La course de Miller : une grosse remontée et un moment de creux

Après la victoire de Brad Binder depuis la 15e place sur la grille lors de la course sprint, c'est Jack Miller qui s'est illustré dimanche, au Grand Prix d'Argentine, en passant de 16e à sixième. Pourtant, le pilote australien a admis qu'il s'attendait à mieux, mais que des soucis d'adhérence à l'arrière l'ont limité.

"Je suis plutôt content. Enfin... Personne n'est content d'une sixième place, on en voulait un peu plus", a-t-il commenté. "Je sens que j'aurais pu faire un peu mieux. Partir 16e, ce n'était pas la chose la plus facile au monde. Je suis quand même remonté. Une fois que j'ai rejoint le groupe du milieu, j'étais plutôt à l'aise, la moto fonctionnait bien. J'ai commencé à attaquer pendant trois tours et je me suis retrouvé face à un mur. Je ne sais pas si j'ai un peu trop cuit mon pneu arrière, si j'étais trop à la limite à l'accélération sur le côté gauche."

Après s'être retrouvé derrière Fabio Di Giannantonio et Álex Rins durant trois tours, le #43 a vite rétrogradé. "Je me suis fait frayeur après frayeur", a-t-il expliqué. Il a alors tenté de jouer avec tous les réglages à sa portée, en modifiant le traction control ou en changeant de cartographie moteur pour réduire un peu la puissance de son V4. "J'aurais aimé avoir un peu plus de marge sur ça", a-t-il admis, limité par ses possibilités.

Mais ce moment de creux a fini par passer et il a pu reprendre quelques pilotes, puis se rapprocher de Jorge Martín, cinquième. "À huit tours de la fin, c'est redevenu plutôt bon donc j'ai un peu amélioré mes chronos et j'ai pu reprendre Jorge. Il m'en manquait un peu. La moto elle-même était géniale, surtout sur l'avant. [Mais] aux virages 1 ou 6, ceux où on emmène pas mal de vitesse, je ne pouvais pas faire les transferts de masse comme je le voulais."

Le bilan n'est donc pas parfait, mais Miller a voulu retenir le chemin parcouru, alors que Francesco Guidotti lui-même a admis que KTM avait entamé le week-end "assez loin des meilleurs réglages". "C'était un week-end d'apprentissage pour nous", a souligné le pilote. "C'est sûr qu'on a beaucoup progressé depuis la Q1. On était vraiment, vraiment loin pendant le premier roulage sur le sec. On a fait de gros progrès [dimanche] matin, on aurait peut-être aller un peu plus dans cette direction mais c'était quand même un bon week-end, le rythme était vraiment bon à la course sprint. J'espérais que ça serait sec [dimanche] mais je suis quand même très content du travail que l'on a fait."

"Le potentiel est là, c'est certain. On a fait de gros progrès [au warm-up]. On a un peu raccourci la moto, l'empattement n'est plus aussi long que ces dernières années. On aurait probablement pu aller un cran plus loin dans cette direction [après le warm-up]. Rien qu'avec les transferts [de masse], c'était beaucoup mieux, la relance était bien meilleure. Les pneus semblaient en assez bon état à la fin en considérant que je ne me sentais pas si bien pendant la course. La moto est vraiment excellente sous la pluie. L'avant est très bon, on a une bonne lecture du pneu avant, sur le sec comme sous la pluie."

Peu de temps pour faire ses preuves

"Je voulais faire un peu mieux mais on va prendre ça, ce sont de bons points et on repart d'ici avec beaucoup de connaissances", a-t-il ajouté, impatient de voir ce que donnera le prochain Grand Prix, à Austin. "On savait que ça serait dur ici, en raison du manque de grip. Les objectifs et le reste changent toujours selon le calendrier et on repartait un peu à zéro ici. Après ces deux Grands Prix, je sens qu'on a une sorte de base de réglages et j'espère qu'on sera bons en Amérique. Je suis vraiment impatient."

Ce Grand Prix n'était que le deuxième de Miller avec KTM. Il s'est mis en valeur au Portugal en signant le meilleur temps des essais, puis en se qualifiant cinquième et en décrochant la quatrième place de la course sprint, à un cheveu du podium, et la septième le lendemain. Malgré la valeur de ces performances plus qu'honorables, et bien qu'il assure qu'il "apprécie le processus" d'adaptation à la moto autrichienne, il voudrait désormais commencer à obtenir de meilleurs résultats, conscient de la pression et des attentes qui règnent en MotoGP.

"On est là", a-t-il assuré. "C'est le MotoGP, personne ne va me donner une demi-saison [pour m'adapter], je ne suis pas Maverick Viñales ! [rires] Je n'ai pas une demi-saison, tout ce qui compte ce sont les résultats. C'est ce qu'on fait, on y travaille. J'apprécie le processus."

Avec Vincent Lalanne-Sicaud