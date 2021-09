Nouvelle course à oublier pour Oliveira : "C'est dur à comprendre"

Après sa victoire à Barcelone, la montée en puissance de Miguel Oliveira commençait à inquiéter Fabio Quartararo. Le Portugais enchaînait alors les podiums, mais ce sont désormais les contre-performances qui se succèdent, avec seulement une arrivée dans les points et deux unités inscrites au cours des cinq dernières courses disputées.

Lointain 14e au GP d'Aragón, Oliveira n'a pris que la 20e place à Misano, son plus mauvais résultat de l'année hors abandon, au lendemain d'un décevant 21e temps en qualifications. Plusieurs courses ont été compliquées par sa blessure au poignet tandis qu'au GP de Saint-Marin, un accrochage avec Iker Lecuona a causé des dégâts sur sa RC16 et l'a empêché d'exprimer son potentiel, mais ce sont plus globalement les performances des KTM qui étonnent actuellement.

"Une journée assez décevante", reconnaissait Oliveira après l'arrivée. "Après avoir trouvé une bonne direction et avoir eu de bonnes sensations au cours du warm-up, j'étais optimiste pour la course, je pensais qu'on serait proches du top 10 et qu'on prendrait quelques points. Mais juste après le départ, j'ai eu un contact avec Lecuona au virage 3, et avec son corps à l'extérieur [de la moto], il a arraché mon aileron avant sur le côté gauche. Donc, après, j'ai juste essayé de voir l'arrivée."

"Le comportement de la moto était imprévisible, surtout au début parce que j'avais beaucoup de wheelie en ligne droite. La moto était déséquilibrée parce que je n'avais de l'appui que d'un coté. La moto ne pouvait pas tourner sur la gauche autant que je le voulais. Ce sont des sensations normales avec un aileron cassé. J'avais déjà fait une course sans aileron au Sachsenring en 2019 et ce sont plus ou moins les sensations que j'attendais. L'aileron n'est pas là pour rien et on est très limité s'il est absent."

Cette KTM endommagée a conditionné la course d'Oliveira à Misano mais c'est l'ensemble de son week-end qui a été décevant. Il n'a atteint le top 10 qu'en Essais Libres 2, une séance peu représentative puisqu'elle a été intégralement disputée sur piste humide, et son niveau de performance était bien loin de celui qu'il affichait avant la trêve du mois de juillet.

"Le but est de retrouver ce niveau. C'est sûr que c'est dur à comprendre ou d'avoir une idée claire, mais c'est un ensemble de petites choses qui ont mené à cette situation. En ce moment, la chance n'a pas l'air d'être de notre côté [mais] nous avons montré une certaine vitesse par moments, nous avons montré une capacité à décrocher des résultats différents. Dans les deux dernières courses, le rythme que j'avais au warm-up, en EL4 et en EL2 était bien différent mais de petits soucis techniques nous ont empêchés d'aller plus loin."

"C'est la brutalité de la compétition. On ne peut pas s'attendre à être en grande forme tous les week-ends. En ce moment, je ne trouve pas les bonnes sensations ou les bons réglages pour piloter à mon meilleur niveau. Mais nous les trouverons et quand ça sera le cas, je serai très, très performant. et c'est le plus important."

Chez KTM, les principales raisons d'espérer un rebond sont peut-être à chercher de l'autre côté du garage. Brad Binder a décroché les meilleurs résultats de la marque à chaque course depuis la fin de la pause estivale, atteignant le top 10 à chaque épreuve, avec en point d'orgue une surprenante victoire sous la pluie dans la deuxième manche du Red Bull Ring. Le Sud-Africain a également vécu un week-end difficile à Misano mais il a réussi à remonter au neuvième rang le dimanche, après s'être pourtant élancé depuis une lointaine 17e place.

"Mon dimanche a été bien plus positif que le reste du week-end. Chapeau au team, ils ont fait leur travail et amélioré la moto. [Au warm-up], j'étais neuvième et c'était dix fois mieux que dans le reste du week-end. Et en course, j'ai pu être assez constant et finir neuvième. Ce n'est absolument pas la position que l'on recherche, c'est évident. Mais on a été en difficulté ce week-end et décrocher un top 10, c'était acceptable. Évidemment, je ne veux jamais me satisfaire d'un top 10 mais je sens que j'ai fait de mon mieux, j'ai eu une course propre et j'ai tout donné."