Course - Quartararo titré, Bagnaia fautif, Márquez vainqueur !

Victime d'une chute alors qu'il menait à Misano, Pecco Bagnaia a offert à Fabio Quartararo le titre de Champion du monde 2021 du MotoGP, du jamais-vu pour un pilote français.

Le circuit était intégralement sec pour la première fois du week-end, l'asphalte atteignant 23°C et poussant l'immense majorité du plateau à opter pour un pneu medium à l'avant et un tendre à l'arrière. Parmi les rares exceptions, Fabio Quartararo et Johann Zarco ont préféré rouler avec deux gommes medium, tandis que le duo de l'équipe Ducati officielle a choisi un dur à l'avant et un medium à l'arrière.

Ce duo occupait les deux premières places de la grille de départ, avec Pecco Bagnaia devant Jack Miller. Ce dernier a pris le meilleur envol mais il a ralenti avant d'aborder le premier virage, permettant à son coéquipier de virer en tête. Luca Marini, parti troisième, a immédiatement dégringolé dans le classement, laissant Marc Márquez et Miguel Oliveira se disputer la troisième place. La position est finalement revenue à l'Espagnol.

Seulement 15e sur la grille, Quartararo a pris un départ prudent et n'a gagné qu'une position dans le premier tour, à la faveur d'un dépassement sur Takaaki Nakagami. Le leader du championnat a pris l'avantage sur Zarco dans le tour suivant, puis sur Danilo Petrucci.

Bagnaia a vite creusé un petit écart sur Miller et Márquez. Les trois hommes se sont détaché et Pol Espargaró a ravi la quatrième place à Miguel Oliveira. Franco Morbidelli était sixième en ce début de course, devant Aleix Espargaró et Luca Marini.

Joan Mir a de son côté reçu un double long lap pour avoir volé le départ. Peu après, le Champion du monde 2020 a chuté, emmenant avec lui Petrucci. Un triste cadeau d'anniversaire pour l'Italien, qui fête ses 31 ans ce dimanche.

Alors qu'il commençait à perdre le contact avec Bagnaia, Miller est tombé au virage 15, laissant Márquez comme son rival du pilote italien. Le sextuple Champion du monde a immédiatement comblé l'écart, tandis que Pol Espargaró était déjà relégué à plus de deux secondes.

Quartararo a continué une remontée lente mais efficace : le Français n'était que neuvième au dixième passage devant les stands, après avoir pris l'avantage sur Iker Lecuona puis Jorge Martín. Le Français a ensuite profité d'une dégringolade dans le classement de Morbidelli, peut-être limité par un genou encore douloureux, et il a doublé Luca Marini. Quartararo était septième au cap de la mi-course, avant de porter des attaques sur Álex Rins puis Aleix Espargaró. Désormais cinquième, il pouvait difficilement espérer mieux, Oliveira ayant plus de huit secondes d'avance.

Bagnaia à la faute, le titre pour Quartararo !

Plus de 15 secondes devant Quartararo, Bagnaia et Márquez s'échangeaient le meilleur tour en course tour après tour, laissant présager d'une nouvelle lutte en fin d'épreuve, trois courses après leur duel exceptionnel au GP d'Aragón. À cinq tours de l'arrivée, Bagnaia a commencé à creuser l'écart mais dans la boucle suivante, l'Italien est parti à la faute, chutant et offrant ainsi le titre à Quartararo, puisqu'il devait réduire l'écart pour conserver ses chances.

Peu après, Oliveira est également parti à la faute. Quartararo est ainsi remonté au troisième rang, derrière un Márquez sans rival et Pol Espargaró. Le Français n'a pas pu conserver la position, étant doublé dans le dernier tour par Enea Bastianini, une nouvelle fois auteur d'une incroyable remontée sur ce circuit.

Marc Márquez et Pol Espargaró ont conservé les deux premières places et ainsi offert à Honda son premier doublé depuis le GP d'Australie 2019. Márquez s'est offert son troisième succès de l'année, le deuxième consécutif mais surtout son premier sur un circuit fait majoritairement de virages sur la droite, où les sollicitations sur le bras fracturée l'an passé sont plus fortes. L'Espagnol a ainsi désigné son bras en franchissant la ligne d'arrivée. Bastianini a pris la troisième place devant Quartararo, immédiatement félicité par Johann Zarco, qui a pris la cinquième place quelques secondes derrière lui.

Álex Rins s'est classé au sixième rang devant Álex Espargaro et Maverick Viñales, auteur de sa meilleure course avec l'Aprilia. Luca Marini a pris la neuvième place devant Valentino Rossi, présent dans le top 10 pour la troisième fois de l'année. Brad Binder, 11e à l'arrivée, a dû respecter un long lap pour avoir dépassé les limites de la piste à cinq reprises.

Takaaki Nakagami, leader du warm-up, Ikea Lecuona et Jorge Martín se sont ajouté à la liste des pilotes à terre tandis qu'Álex Márquez a dû stopper sa Honda, victime d'un problème technique.

Grand Prix d'Émilie-Romagne - Course