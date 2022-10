Course - Rins remporte sa plus belle victoire, Quartararo au tapis !

Suzuki rêvait d'une victoire avant la fin de son programme MotoGP ? Álex Rins s'est chargé de l'offrir à l'équipe dirigée par Livio Suppo, qui dans moins d'un mois quittera le championnat après la décision choc de sa direction, annoncée au printemps. Qualifié dixième, le pilote espagnol n'était pas le premier favori pour cette course, mais comme à son habitude Phillip Island a livré un spectacle haletant, avec une lutte restée très ouverte durant 27 tours.

Trois ans après la précédente édition du Grand Prix d'Australie, le MotoGP a retrouvé l'île avec toutes ses singularités, parmi lesquelles une météo toujours aussi capricieuse. Alors que le soleil avait repris ses droits depuis le début du week-end, la pluie a en effet opéré un retour en force samedi soir, modifiant les conditions de piste à la veille des courses. Le warm-up, dimanche matin, s'est ainsi déroulé sur une piste humide, perturbant les dernières évaluations de pneus pourtant essentielles face à la grande indécision qui régnait après les essais libres, et avec au passage une chute de Marc Márquez.

Au moment où les pilotes ont pris place sur la grille de départ, les choix de pneus divergeaient fortement, et certains ont même opté pour un changement de dernière minute. Ce fut le cas notamment de Jorge Martín, en pole position pour la septième fois cette saison, qui a opté pour le pneu avant hard juste avant le départ.

Le pilote Pramac s'est maintenu aux commandes à l'extinction des feux, emmenant dans sa roue Marc Márquez, qualifié deuxième. Derrière eux, les trois principaux prétendants au titre se sont immédiatement opposés dans un début de course agressif. Aleix Espargaró est celui qui s'en est le mieux sorti au moment où a été donné le départ, puisqu'il s'est s'installé à la troisième place, mais très vite le pilote Aprilia a vu Pecco Bagnaia bondir sur lui pour le faire rétrograder d'un cran, le laissant ensuite à la merci de Fabio Quartararo, cinquième durant le premier tour de cette course.

Le départ de la course

Pendant que le duo Martín-Márquez tentait de prendre la poudre d'escampette, les trois hommes s'expliquaient mais se trouvaient également sous la menace de la meute d'un peloton resté très compact. Quartararo a rapidement montré des signes inquiétants, jusqu'à être passé par un Jack Miller déchaîné, puis par Luca Marini dans le quatrième tour. Mais le pire est arrivé juste après, avec une erreur au freinage qui a fait sortir le Français de la piste et dégringoler au-delà de la 20e place !

Au même moment, Bagnaia n'avait pas la vie simple à l'avant à en juger par les attaques répétées de son coéquipier qui cherchait à le déposséder de la troisième place pour aller chercher les deux leaders. Après quelques échanges de position entre les deux Ducati officielles, l'Australien a semblé rentrer dans le rang. Il s'est retrouvé entre les deux pilotes VR46, jusqu'à ce que l'impensable se produise : en tentant d'attaquer Marini dans le neuvième tour, Álex Márquez est allé harponner Miller, positionné juste devant, l'emmenant violemment au tapis… dans le virage 4, précisément celui qui porte son nom depuis hier !

La première dizaine de tours à peine terminée, un nouveau coup de théâtre allait secouer cette course, et non des moindres… Fabio Quartararo venait de faire son retour dans la zone des points lorsqu'il est parti à la faute ! Le calvaire du pilote Yamaha s'est ainsi terminé dans le virage 2, avec son troisième abandon de la saison, celui qui à présent entraîne un changement de leader au championnat.

Lutte à sept en fin de course

Pendant ces événements, c'est une Suzuki qui s'est affirmée comme la principale menace à l'avant, celle d'Álex Rins. Parti dixième et ayant choisi de prendre le pneu arrière dur sur la grille de départ, le pilote espagnol s'est frayé un chemin avec force et solidité, grappillant les places une à une durant la première moitié de l'épreuve. Dans le huitième tour, il a ainsi réussi à prendre l'avantage sur Pecco Bagnaia, avant de faire la jonction avec le duo de tête et de dépasser Marc Márquez sans difficulté.

Le pilote Suzuki est passé une première fois aux commandes dans le 14e des 27 tours, un dépassement qui allait entraîner la dégringolade de celui qui avait jusqu'ici mené les débats. En quelques instants, Jorge Martín s'est retrouvé cinquième, également dépassé par Bagnaia, Márquez et Bezzecchi, et désormais suivi par Aleix Espargaró.

Le leadership de Rins n'allait durer qu'un tour durant cette phase de la course, car à l'entrée dans la 15e boucle c'est Bagnaia qui prenait la tête. Celui qui se présentait au départ de cette 18e course de la saison avec le plus petit écart qu'il ait affiché sur Quartararo et qui venait virtuellement de passer en tête du championnat avec la chute du Français, revenait d'un début de course délicat, son holeshot device l'ayant mis en délicatesse au départ, mais sa lutte pour la victoire était désormais bel et bien lancée.

Bien que les écarts soient restés très contenus, une lutte à part s'est dessinée dans un groupe initialement composé de cinq pilotes, bientôt rejoints par deux derniers prétendants. Bagnaia n'en avait pas fini avec Rins, avec qui les dépassements se sont poursuivis, mais derrière eux, Márquez, Martín et un étonnant Bezzecchi ne lâchaient pas l'affaire non plus.

On savait que les derniers tours seraient une histoire à part entière au vu de l'usure pneumatique attendue, et les invités surprise de cette phase délicate ont indéniablement été les deux Ducati du team VR46. Luca Marini a rejoint le groupe de tête en réussissant à passer Aleix Espargaró dans le 19e tour. Pendant ce temps, son coéquipier se défaisait de Martín et Márquez puis prenait l'avantage sur Rins. Bezzecchi s'installait ensuite dans la roue de Bagnaia, toujours leader, en tentant de faire office de bouclier pour son chef de file.

À trois tours du drapeau à damier, cependant, Bezzecchi a subi le retour conjoint de Márquez et de Rins et c'est une autre bagarre qui s'est dessinée pour les dernières minutes de cette épreuve si indécise. Les deux Espagnols ont réussi à fondre sur Bagnaia et Rins a pris l'avantage au moment décisif. Leader juste après l'entrée dans le dernier tour, le pilote Suzuki a réalisé une prestation magistrale pour résister à toute attaque et aller arracher cette victoire, la première de son équipe depuis 2020 et assurément la plus belle de sa carrière. Márquez célèbre, lui, son 100e podium MotoGP !

Le podium du Grand Prix d'Australie

Espargaró marque le pas

Aleix Espargaró s'est longtemps stabilisé à la sixième place sans parvenir à se mêler à la bagarre qui faisait rage sous son nez. Pire pour l'Espagnol, la montée en puissance de Marini l'a dépossédé d'une place supplémentaire dans le 19e tour, avant qu'il subisse le retour en force d'un autre pilote habitué aux fins de course ultra compétitives, à savoir Enea Bastianini.

Le pilote Gresini, relégué au fin fond du peloton en début de course, a une nouvelle fois réussi à remonter jusqu'à s'emparer de la septième position dans le 20e tour, puis à se mêler à ce groupe de tête déchaîné. À défaut de pouvoir véritablement prétendre à la victoire en si peu de temps, Bastianini a tout de même réussi à grappiller deux places de plus en passant Martín et Marini dans les derniers instants.

Le calvaire d'Espargaró ne s'est, lui, pas arrêté là, car après Marini et Bastianini c'est un autre pilote Ducati qui lui a mené la vie dure, en l'occurrence Johann Zarco. En proie à un souci sur son holeshot device à l'extinction des feux, le Français avait connu un départ et un début de course compliqués, jusqu'à figurer hors de la zone des points à la fin du premier tour, mais il a lui aussi réussi à construire sa course sur la durée, particulièrement durant la première moitié puisqu'il est remonté jusqu'à la neuvième place. Durant la seconde partie de l'épreuve, il n'allait gagner qu'une place supplémentaire, celle qui prive Espargaró d'un point de plus au championnat.

Brad Binder a complété le top 10 à l'arrivée, le deuxième plus serré de l'Histoire ! Cinq secondes plus loin, Pol Espargaró a bouclé un week-end fait de hauts et de bas à la 11e place, devant la KTM de Miguel Oliveira, sanctionné samedi pour avoir réalisé un essai de départ et roulé au ralenti sur la trajectoire rapide avant la fin des qualifications et qui a donc dû s'acquitter d'une pénalité long-lap après s'être élancé de la dernière position sur la grille.

Venait ensuite la Yamaha de Cal Crutchlow, la première à l'arrivée. Après Fabio Quartararo, Franco Morbidelli est en effet tombé à son tour, pour définitivement faire de cette course un point noir dans la saison d'Iwata. Les derniers points ont été marqués par Darryn Binder et le local Remy Gardner, dont il s'agissait du premier Grand Prix d'Australie dans la catégorie reine et possiblement déjà du dernier puisqu'il rejoindra le WorldSBK la saison prochaine.

De retour de blessure, Joan Mir a réalisé un excellent début de course, se mettant en évidence avec le meilleur temps dans le troisième tour, mais l'Espagnol a par la suite dégringolé. À l'instar d'un Maverick Viñales en grande difficulté durant cette course, il a rallié l'arrivée hors des points.

GP d'Australie - MotoGP - Course