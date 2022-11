Course - Rins offre un ultime succès à Suzuki, Bagnaia titré

Pecco Bagnaia a sans surprise décroché le titre en MotoGP à Valence, face à Fabio Quartararo qui n'a pas pu accrocher le podium. L'épreuve a été remportée par Álex Rins, leader de bout en bout pour les adieux de Suzuki.

L'équation était simple avant la course : Bagnaia devait finir parmi les 14 premiers en cas de succès de Quartararo, et pouvait même se permettre un abandon si le Français ne s'imposait pas. Côté pneus, les deux prétendants au titre ont fait le même choix : un dur à l'avant et un medium à l'arrière, seuls les pilotes LCR ayant préféré un tendre à l'arrière.

Au départ, Álex Rins a bondi depuis la deuxième ligne et pris l'avantage sur le poleman Jorge Martín. Jack Miller occupait la troisième place devant Marc Márquez et les deux rivaux pour le titre, Quartararo et Bagnaia. Márquez a vite attaqué Miller, qui a dû ouvrir sa trajectoire et laisser également passer Quartararo.

Au deuxième tour, Miller est repassé devant Quartararo, ensuite menacé par Bagnaia. Les deux rivaux pour la couronne se sont touchés, arrachant une pièce de la Ducati, et ont continué à se battre pendant de nombreux virages, la position revenant finalement à l'Italien. Leur lutte a permis à Rins, Martín, Márquez et Miller de s'échapper.

La lutte entre Quartararo et Bagnaia a repris et le Français a doublé le pilote Ducati au quatrième tour, pour le gain de la quatrième place, et a vite commencé à réduire l'écart sur le quatuor de tête, au sein duquel la hiérarchie a évolué quand Miller a doublé Márquez. Quartararo a de son côté tenté de contenir Brad Binder, qui a fini par le dépasser au neuvième tour.

De nombreux pilotes sont tombés dans cette première partie de course et Marc Márquez a fait partie d'entre eux, laissant ainsi la quatrième place à Quartararo mais après 11 boucles, le pilote Yamaha avait encore 1"7 à combler sur Miller. Bagnaia a très vite perdu le contact avec Binder et a continué à perdre des places : Mir l'a doublé au cap de la mi-course, avant que Miguel Oliveira et Luca Marini prennent l'avantage.

Les deux hommes les plus rapides en piste étaient alors Quartararo et Binder, qui revenaient sur les trois premiers, toujours emmenés par Rins. À une dizaine de tours de l'arrivée, les cinq hommes étaient presque réunis, et Binder a doublé Quartararo. Derrière, Bagnaia n'était plus que dixième après avoir perdu une position supplémentaire, au profit de son futur coéquipier Enea Bastianini.

La victoire pour Rins, le titre pour Bagnaia

Rins s'est peu à peu détaché de la menace de Martín, tandis que Binder a continué sa remontée aux dépens de Miller, tombé quelques instants plus tard. En fin d'épreuve, l'enjeu n'était plus la victoire mais la deuxième place puisque Martín était sous la menace de Binder et le pilote KTM a pris l'avantage à deux tours du but.

Álex Rins n'a pas été menacé et a ainsi offert une dernière victoire à Suzuki, qui va quitter le MotoGP après cette course. Brad Binder et Jorge Martín l'ont accompagné sur le podium. Quatrième sous le drapeau à damier, Fabio Quartararo n'a pas décroché le succès dont il avait besoin, mais qui n'aurait de toute façon rien changé puisque Pecco Bagnaia s'est classé au neuvième rang et a ainsi assuré le titre. Entre eux, Miguel Oliveira a pris la cinquième place, devant Joan Mir, Luca Marini et Enea Bastianini. Franco Morbidelli a pris une dixième place encourageante après une saison très loin de ses attentes.

Johann Zarco a conclu l'année sur une chute, alors qu'il était 11e. Hors du top 10 en début d'épreuve, Aleix Espargaró est rentré à son garage pour abandonner, laissant filer ainsi la troisième place du championnat au profit d'Enea Bastianini, qui n'avait qu'un point de retard avant cette course. Son frère Pol Espargaró est tombé peu après. Darryn Binder, Álex Márquez et Cal Crutchlow sont eux aussi partis à la faute. Comme son coéquipier chez Aprilia, Maverick Viñales a abandonné en raison d'un souci technique.

