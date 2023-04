Course sprint - Binder bat Miller et les Ducati dans le sprint !

À l'instar de Pecco Bagnaia, Brad Binder compte désormais deux rangées à son nom sur la liste des vainqueurs de sprint en MotoGP. Après son succès en Argentine, le pilote KTM a remis ça au Grand Prix d'Espagne, en venant à bout notamment de son coéquipier Jack Miller.

Les nuages qui avaient apporté un peu de pluie ce matin se sont éloignés du circuit de Jerez à temps pour le sprint MotoGP, disputé en plein milieu de l'après-midi. Le thermomètre affichait 30°C dans l'air et 50°C en piste au moment où les 23 pilotes ont pris place sur la grille de départ de cette course (Enea Bastianini a déclaré forfait ce matin).

Ce fut toutefois un départ manqué, car un accident impliquant quatre pilotes dans le virage 2 a immédiatement entraîné la suspension de la course au drapeau rouge. C'est un accrochage entre Franco Morbidelli, situé à l'intérieur du virage, et Álex Márquez, à sa gauche, qui a déclenché un effet domino. Marco Bezzecchi, qui avait manqué son départ, a heurté la Yamaha au sol et est tombé à son tour, tandis qu'Augusto Fernández a chuté seul derrière eux.

Un début d'incendie sur la Ducati du leader du championnat, dans le bac à gravier, a poussé à interrompre la course le temps que la zone soit dégagée et sécurisée. Malgré un instant de crainte, les quatre pilotes, eux, se sont tous relevés indemnes, prêts à reprendre leur place sur la grille pour un second départ quelques minutes plus tard.

La moto de Marco Bezzecchi après l'accident du premier départ

Qualifié en pole position, Aleix Espargaró s'était fait griller la politesse par les KTM de Jack Miller et Brad Binder au premier départ. Au second envol, bis repetita, et le pilote Aprilia a même vu Jorge Martín et Pecco Bagnaia le dépasser dès les premiers mètres.

Parti tel un boulet de canon pour les 11 tours de ce sprint écourté, Martín s'est rapidement installé devant Miller, en chasse de Binder. Au deuxième tour, cependant, il a subi la réplique de l'Australien puis s'est fait passer par Bagnaia pour descendre du podium provisoire.

Derrière eux, Espargaró n'arrivait pas à revenir sur ces premières places et il devait prendre garde à ses arrières, opposé à Miguel Oliveira et à un Dani Pedrosa bel et bien au rendez-vous, auteur du meilleur temps dans le deuxième tour !

L'écart s'est rapidement creusé avec la meute, emmenée par Johann Zarco dès les premiers tours. Un groupe de poursuivants qui a vite perdu plusieurs de ses membres, avec les chutes d'Álex Márquez dans le quatrième tour (il était neuvième), puis celle de Takaaki Nakagami (dixième) quelques instants plus tard.

Miller tente sa chance

La tête de la course a changé dans le troisième tour, lorsque Jack Miller a pris l'avantage sur son coéquipier, tandis que Pecco Bagnaia et Jorge Martín maintenaient leur rang derrière les KTM. Aleix Espargaró était toujours cinquième, au contact du groupe de tête, quand il est tombé dans le cinquième tour. Leader hier et poleman ce matin, l'Espagnol perdait une chance de marquer de gros points !

De légères cassures se sont alors créées, avec un écart devenu visible entre les deux KTM de tête et les deux Ducati qui les suivaient, puis derrière Oliveira et Pedrosa, en bagarre pour la cinquième place. Derrière eux, Zarco et Viñales livraient un autre duel pour la septième position, ayant fait le trou sur les pilotes VR46 qui cherchaient à s'adjuger le dernier point, celui de la neuvième place.

Miller n'a pas démérité dans la position de leader, mais son coéquipier n'avait clairement pas l'intention d'en rester là. Les deux hommes ont livré un duel de toute beauté qui s'est soldé par le retour du Sud-Africain en tête au prix d'un superbe dépassement. Bagnaia a ensuite profité d'une erreur de l'Australien pour s'emparer de la deuxième place, qu'il allait maintenir jusqu'au drapeau à damier.

Le trio de tête n'a plus changé et Martín a validé une quatrième place qui lui laissera sans doute quelques regrets. La cinquième position est revenue à Oliveira, devant Pedrosa. Le duel entre Viñales et Zarco s'est conclu dans le dernier tour, à l'avantage du pilote Aprilia, et le dernier point est revenu à Bezzecchi.

Fabio Quartararo a dû se contenter de la 12e place à l'arrivée, non sans regrets. Au premier départ, le Français était passé de la 18e à la huitième position dans le premier tour, avant de voir la course interrompue. Au second départ, il n'a pas pu rééditer cet envol et a bouclé le premier tour à la 14e place. Au fil des abandons devant lui, le Français a pu remonter jusqu'au 12e rang mais l'écart était trop important et le temps restant trop court pour qu'il puisse faire mieux et réintégrer la zone des points, limitée aux neuf premiers.

Après cette première course, les pilotes MotoGP en disputeront une seconde, cette fois sur la longueur totale prévue par le format du Grand Prix, dimanche à 15h.

GP d'Espagne MotoGP - Course sprint