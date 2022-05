Une course de "survie" et quelques points pour Oliveira

Comme l'ensemble des pilotes KTM, Miguel Oliveira a vécu un week-end difficile à Jerez. Contraint à un départ en fond de grille en raison d'un problème sur son holeshot device en qualifications, le Portugais a profité d'un bon premier tour pour remonter au 14e rang. Il a ensuite doublé Álex Rins et profité de l'abandon de Johann Zarco pour prendre une 12e position presque satisfaisante dans ce contexte.

"Partir 21e et finir 12e, ce n'est pas parfait, pas bon, mais on au moins on a pris quelques points, c'est important", a commencé Oliveira. "Je ne peux pas dire que je suis content d'une 12e place mais en partant si loin sur cette piste, je pense que c'est ce qu'on pouvait faire aujourd'hui."

Brad Binder a pris la dixième place et Oliveira pense qu'il aurait peut-être eu une chance d'accrocher lui aussi le top 10 sans son souci en Q1 : "Je ne sais pas, j'aurais été curieux de voir ce qu'on aurait pu faire sans ces mauvaises qualifications. Si tout s'était bien passé et qu'on avait été chanceux, peut-être que si on avait été dans le top 10, on aurait pu y rester. Je ne peux pas l'assurer. Disons que l'écart avec les leaders n'embellit pas vraiment notre journée."

Relégué à plus de 20 secondes du vainqueur sous le drapeau à damier, Oliveira n'a pas pu rouler à son propre rythme dans le sillage des autres motos, étant comme plusieurs de ses rivaux limité par la montée en température de son pneu avant. Il était également limité par les difficultés de la KTM en courbe.

"Ce qui nous manquait ici, c'était du turning. On n'a pas une moto qui tourne en parcourant peu de mètres et avec la vitesse que les autres ont. Naturellement ça nous a compliqué la vie, on sollicitait plus le pneu sur le flanc. Quand il fait si chaud, on souffre beaucoup parce qu'on n'a pas autant d'adhérence et il faut utiliser la zone la plus critique du pneu, et on peut plus facilement tomber."

"C'était le principal problème, qui nous a empêché de nous battre. En course, on s'est battus pendant quelques tours et après c'était fini. Si on se rapprochait trop, tout devenait plus chaud, puis on se laissait de la marge, on commençait à accélérer mais on était trop loin. [...] Il y avait un effet yoyo. On ne pouvait pas se battre. C'était juste de la survie, à essayer de ne pas chuter."

Le podium de Brad Binder au Qatar et le succès de Miguel Oliveira sur la piste humide de Mandalika semblent bien loin pour une équipe KTM à la peine dans les dernières courses. Binder reste sur trois courses sans top 10 et hormis son succès, Oliveira n'a vu qu'une seule fois l'arrivée parmi les dix premiers, sur ses terres au Portugal. Le #88 reconnaît que le bilan des derniers Grands Prix n'est pas satisfaisant mais veut surtout retenir le bon état d'esprit des membres de l'équipe.

"On ne peut pas être déçu quand on fait de son mieux. L'équipe donne vraiment tout ce qu'elle a, ils travaillent comme des fous, ils font tout pour nous donner la meilleure moto possible tous les week-ends. Quand on n'est pas au niveau le vendredi, ils travaillent comme des fous. On a plus ou moins trouvé de bons réglages, mais trop tard. Quand on a immédiatement [une bonne] moto, c'est plus facile. Évidemment, notre ambition ne nous permet pas d'être satisfaits, mais on fait de notre mieux, c'est la réalité pure."

