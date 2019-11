Course - Viñales se rattrape et s'impose sans opposant

Fabio Quartararo a créé la sensation en atomisant le record de Sepang et en allant chercher samedi sa cinquième pole position, cependant le Français n'était pas le seul à porter les espoirs de victoire de Yamaha pour cette course, sachant que le constructeur d'Iwata a intégralement dominé ce week-end à la seule exception du warm-up ce matin. Sans disparité entre eux cette fois, les quatre pilotes de la marque avaient chacun affiché leur potentiel et une confiance en hausse.

Et au départ, ce n'est pas Fabio Quartararo mais son coéquipier, Franco Morbidelli, qui a pris le meilleur envol. Au premier virage, cependant, la Ducati de Jack Miller a brièvement pris l'avantage, l'Australien se retrouvant d'emblée au coude à coude avec Maverick Viñales. Alors que les deux hommes se disputaient la position de leader, derrière on pouvait voir Marc Marquez et Andrea Dovizioso effacer en un rien de temps leur qualification lointaine. En l'espace de quatre virages, en effet, l'Espagnol s'est retrouvé cinquième devant Quartararo et le pilote Ducati a pris la troisième place à Morbidelli.

On notera que pour cette course ensoleillée les pilotes ont en grande majorité opté pour deux pneus medium. Dovizioso et Miller faisaient exception en ayant choisi deux pneus soft, alors que Márquez a opté en dernière minute pour la gomme la plus tendre à l'avant, un choix également fait par Quartararo, entre autres.

Bien que chaussés des pneus les plus tendres, donc, et auteurs d'un excellent départ, Miller et Dovizioso ont tous deux ouvert une poste à Márquez à la fin du premier tour dans une trajectoire élargie, permettant à l'Espagnol de s'emparer de la deuxième place. Le pilote Pramac a repris l'avantage dès le virage 1, aidé par la ligne droite, alors que derrière eux Valentino Rossi remontait à la cinquième place. Décidément en difficulté, Quartararo n'était déjà plus que huitième, dépassé par tout ce groupe et également par Álex Rins.

Après les deux jours d'essais, Maverick Viñales avait annoncé vouloir se porter en tête sans tarder et s'échapper, et une fois ce premier tour mouvementé passé, le pilote espagnol a suivi son plan à la perfection. Il s'est défait de Miller et a pu commencer à creuser son avance pour se maintenir à l'abri, ce qu'il allait parvenir à faire sans encombre jusqu'à l'issue des 20 tours de course.

Derrière, ce fut bien plus ouvert durant les premiers boucles. Au quatrième tour, Márquez a profité d'une porte ouverte par Miller pour s'emparer de la deuxième place, puis il a résisté à la contre-attaque de l'Australien. Viñales se détachait déjà, mais derrière lui le groupe restait compact, les écarts s'étirant et se réduisant selon les qualités des uns et des autres dans les parties sinueuses ou les lignes droites.

Auteur du meilleur temps de la course dans le troisième tour, puis régulier dans la fenêtre des 1'59, Rossi s'est lui aussi frotté à Miller, réussissant à plusieurs reprises à le passer avant d'être repris par la Ducati en ligne droite. Dans le septième tour, une chaleur de l'Australien lors d'une attaque du #46 a cette fois permis au pilote Yamaha de conserver la quatrième place qu'ils se disputaient. Dans la foulée, Rins a porté à son tour une attaque musclée sur Miller (à voir ici en vidéo), qui s'est soldée par un contact entre les deux hommes et la perte pour le pilote Suzuki de son aileron droit.

Dovizioso résiste à Rossi jusqu'au bout

Peu avant la mi-course, les écarts aux avant-postes ont commencé à se creuser de manière bien plus marquée qu'ils ne l'étaient précédemment. Derrière Viñales, Márquez s'est retrouvé isolé à la deuxième place, tandis que Rossi s'est détaché de ses poursuivants, laissant Miller aux prises avec Rins, Morbidelli et Quartararo. Semblant quelque peu en difficulté à la mi-course, Dovizioso s'est retrouvé sous la menace de Rossi pour la troisième place. Dès lors, le pilote Yamaha allait tenter plusieurs attaques, mais sans toutefois pouvoir résister aux répliques de la Ducati, qui a réussi à conserver sa place sur le podium jusqu'à l'arrivée.

Derrière eux, les pilotes Petronas ont vu Rins se détacher irrémédiablement, le pilote Suzuki se rapprochant du binôme Dovizioso-Rossi pour terminer dans leur roue. À deux tours de l'arrivée, Quartararo a tenté une attaque sur Morbidelli pour la sixième place mais a manqué son passage du virage 1 et en a été quitte pour une excursion hors-piste. La messe était dite entre eux et ils allaient rallier l'arrivée respectivement sixième et septième.

Miller, quant à lui, a perdu de plus en plus de temps, jusqu'à être dépassé momentanément par Johann Zarco et devoir se contenter de la huitième position à l'arrivée. Il a finalement réussi à devancer Danilo Petrucci. Dans les premiers tours, le Français avait pris l'avantage sur le pilote Ducati pour se porter au neuvième rang. Alors que Márquez se trouvait dans le trio de tête, il a longtemps été le deuxième pilote Honda, Cal Crutchlow occupant la 11e place, puis la 12e après avoir été dépassé par Joan Mir, et Jorge Lorenzo évoluant un moment hors des points. L'Anglais a fini par chuter dans le 16e tour.

Dans les derniers tours, Mir a également pris l'avantage sur Petrucci pour se porter dans le top 10. En tentant de poursuivre sa remontée, le pilote Suzuki a mis fin à la belle course de Johann Zarco dans le 18e tour, dans une attaque qui a provoqué un contact et la chute du Français. Cette manœuvre a immédiatement été placée sous enquête des commissaires et a valu à l'Espagnol une pénalité de long tour, mais il a tout de même pu se classer dixième.

Derrière, Aleix Espargaró a un temps chipé la 12e position à son frère, Pol, mais le pilote KTM a néanmoins réussi à reprendre son droit et à aller chercher la 11e place. Pecco Bagnaia a également dépassé le pilote Aprilia en toute fin de course. Entré dans les points dans le 16e tour, Jorge Lorenzo s'est classé 14e devant Mika Kallio. Hafizh Syahrin et Karel Abraham ont également rallié l'arrivée, mais hors des points. On notera enfin la chute d'Andrea Iannone dans le 12e tour.

GP de Malaisie - Course