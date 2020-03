Selon Puig, le MotoGP a mieux géré la crise que la F1

Alberto Puig a beau être le cousin de Pedro de la Rosa, il n'a jamais ressenti une quelconque attirance pour la Formule 1. Ancien pilote en Grand Prix moto, devenu découvreur de talents et encadrant de pilotes, le vainqueur du Grand Prix d'Espagne 1995 juge aujourd'hui que les actions menées par la Dorna depuis le début de la crise liée à la pandémie de COVID-19 dans le monde ont été teintées du bon sens qui devait prévaloir dans une situation aussi délicate. Une approche qui, selon le team manager de Repsol Honda, tranche avec celle qu'ont adoptée les responsables de la Formule 1.

Lire aussi : Coronavirus - Le point sur le bouleversement des calendriers

Alors que la plupart des compétitions étaient reportées ou annulées, dans les sports mécaniques mais également au-delà, les promoteurs de la F1 ont en effet encouragé toutes les équipes du championnat à se rendre à Melbourne, où devait avoir lieu le premier Grand Prix de la saison, le 15 mars. Mais, à la dernière minute et alors que de premières infections avaient été décelées dans le paddock, l'épreuve a finalement été suspendue.

La semaine précédente, la Dorna avait décidé d'annuler le Grand Prix du Qatar pour la catégorie reine avant que les équipes n'aient fait le voyage, les autorités ayant imposé un isolement de 14 jours à des voyageurs en provenance de zones touchées au début de l'épidémie. Seules les équipes Moto2 et Moto3, ont couru, compte tenu du fait qu'elles se trouvaient déjà sur place, leurs derniers essais de pré-saison ayant été organisés après ceux du MotoGP.

Passée une première quinzaine de mars critique, les instances des deux championnats ont annulé et reporté les épreuves les unes après les autres, se calant sur un rythme assez similaire. La F1 s'oriente, pour le moment, sur une reprise du 12 au 14 juin au Canada, alors que le MotoGP affiche toujours le GP de France, un mois plus tôt, comme première manche de sa saison, mais avec des perspectives plus réalistes qui s'orientent vers juin ou juillet selon les directeurs d'équipes.

"Je pense que nous pouvons être très fiers de l'organisateur de notre championnat. La Dorna a fait les choses avec la tête, pas à pas et en écoutant toujours l'avis des autorités sanitaires", estime Alberto Puig dans une interview accordée à Motorsport.com. "À partir de là, ils ont évalué ce qui pouvait être fait et ce qui ne pouvait pas l'être, mais il est très intéressant de voir comment l'ensemble du collectif travaillant dans le championnat a été protégé."

"Si on compare cela à la F1, aux institutions du football ou au Comité international olympique, ils ont été très hésitants. La Dorna a fait ce qu'il fallait", poursuit l'ancien pilote. "Dès le premier instant, ils ont eu conscience de l'ampleur du problème. Pour cela, il faut avoir les idées claires et être intelligent, et Carmelo Ezpeleta l'est."