Crutchlow balaie les rumeurs de retraite et vise Aprilia

Cal Crutchlow sera-t-il en MotoGP en 2021 ? Sa place chez Honda LCR sera prise par Álex Márquez, actuellement dans l’équipe officielle du constructeur, et l’état de santé du Britannique pose question. Des complications suite à une opération d’un arm pump l'ont contraint à déclarer forfait pour le Grand Prix de Saint-Marin.

Crutchlow a affiché son envie de rejoindre Aprilia. Aleix Espargaró a déjà prolongé son contrat avec la marque italienne jusqu’en 2022 et la deuxième place est en théorie attribuée à Andrea Iannone, mais ce dernier attend de savoir si sa suspension pour dopage sera levée. Des rumeurs ont également évoqué une arrivée d'Andrea Dovizioso, sur le départ chez Ducati.

"Je vise toujours Aprilia, si c’est possible", a déclaré Crutchlow à Misano. "Je pense que ma relation avec l’équipe sera bonne, je pense que je peux faire du bon travail, je pense que la moto a le potentiel pour être sur le podium et ce serait bien d’y arriver."

Sa blessure peut-elle le pousser à la retraite ? "Non. Je veux pouvoir rouler dans les bonnes conditions. Je reste rapide, je l’ai prouvé [vendredi] matin [avec la huitième place en EL1], avec un bras, sur une moto en difficulté sur cette piste."

Aleix Espargaró prêt à accueillir Cal Crutchlow

Aleix Espargaró pense que Cal Crutchlow pourrait apporter beaucoup à Aprilia : "La vitesse de Cal ne fait pas le moindre doute", estime-il. "Je veux un pilote très rapide à mes côtés. Je n’ai pas vraiment besoin d’un pilote rapide pour me motiver, mais quand on a quelqu’un de très fort à ses côtés, tester de nouvelles choses devient plus facile, on peut parfois comparer les données quand on est en difficulté."

"Cal a prouvé ces dernières années qu’il était l’un des meilleurs pilotes de la grille et même s’il ne vit pas une période facile à cause de ses accidents et de ses blessures, il n’y a aucun doute sur ses performances."

Espargaró est séduit par les différents noms évoqués chez Aprilia : "Si Aprilia discute avec Dovi et Cal, c’est bon signe parce que ce sont deux très bons pilotes, et c’est positif pour Aprilia. L’année 2021 sera importante pour nous, la RS-GP est la meilleure Aprilia de l’ère MotoGP. Nous devons franchir un cap en 2021."