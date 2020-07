Crutchlow admire la tentative de retour de Márquez

Cal, tu as reçu l'aval physique en étant déclaré apte par les docteurs, que t'ont-ils demandé de faire ?

Ce n'était rien de facile comme ce que vous les journalistes pouvez dire ! Je ne sais pas si et combien d'os vous vous êtes déjà cassés et si vous en avez été opérés avant de revenir vous placer devant trois docteurs qui font les mêmes tests sur vous à répétition, comme voir si vous pouvez écrire, tourner une poignée de porte, ou faire ces gestes [il mime un test de flexibilité, ndlr]... Ce n'était rien d'évident et ils étaient satisfaits : quand tu passes et qu'on te déclare apte, ce n'est pas juste pour te déclarer apte comme ça. Les docteurs reviennent dans le garage chaque jour pour voir si tu es capable de continuer et ce n'est pas comme s'ils se contentaient de signer un bout de papier…

À quel point as-tu souffert aujourd'hui ? Tes performances ont été plutôt bonnes…

[Rires] En toute sincérité, je trouve que je n'ai pas trop souffert. Je peine plus à faire des tours réguliers. Aller sur une longue distance sur ce circuit avec un poignet blessé n'est jamais bien mais je pense que cela vient plus d'un feeling physique que mon poignet en lui-même. Je me sentais malade ce matin et en parlant avec Marc, il m'a dit que lui aussi se sentait un peu vaseux et nous pensons que c'est plus l’anesthésique pris il y a trois jours. C'est physiquement éprouvant et il fait aussi cinq millions de degrés dehors !

Piloter la Honda n'est jamais simple et il faut vraiment beaucoup pousser la moto pour obtenir un temps au tour, que ce soit au freinage, dans les virages… Donc je pense que c'est la raison pour laquelle je ne me sens pas à 100% physiquement. Je me sens mieux aujourd'hui qu'hier et espère donc que je serai encore mieux demain qu'aujourd'hui mais globalement, oui, je suis satisfait de ma performance. J'ai fait de mon mieux en qualifications et c'est tout ce que je peux attendre de moi-même. Je l'ai dit tout au long de ma carrière : j'y vais à 100%, et que ce soit la douzième, treizième, quinzième place, du moment que j'aie donné 100% – ce que j'ai fait ce week-end –, je m'en satisfais.

Penses-tu avoir la condition physique pour faire les 25 tours demain ?

Non ! [rires] Mais encore une fois, je ne pense pas que le poignet sera le problème. La moto bouge dans tous les sens et actuellement j'utilise bien plus mon bras droit que mon bras gauche pour me sentir complètement en contrôle. Je ne suis pas sûr dans le milieu des courbes car j'ai un feeling étrange et je ne tiens pas le guidon totalement parfaitement, ce qui est normal car j'utilise bien plus le bras droit. Mais je n'ai pas vraiment de problème globalement : je ne rate jamais de point de freinage. Cela pourrait quand même être difficile demain sur 25 tours et je pourrais ressentir une chute [de contrôle], qui sait.

Je pense que ce qu'il a fait est génial. Crutchlow au sujet de la tentative de retour de Márquez

Ne penses-tu pas qu'il aurait été mieux pour Marc de totalement rester au repos et observateur de l'ensemble du week-end au lieu de prendre des risques avec sa blessure ?

Non, je suis d'accord avec ce qu'a dit Alberto Puig concernant l'approche d'un champion et qu'un pilote essaiera toujours s'il croit qu'il peut le faire, et il a essayé. Il ne souhaitait pas abandonner sa quête de titre. Je pense que ce qu'il a fait est génial, c'est incroyable de revenir en piste comme ça même si je ne connais pas exactement l'étendue de ses blessures.

Maintenant, il a bien plus d'informations sur son biceps même si je suis sûr qu'on ne l'utilise pas tant que ça en pilotant mais c'est plus que quand tu restes au repos ! Le problème est sans doute plus l'hématome, l'ecchymose. Dans mon cas, ce n'est pas si enflé que ça mais vous savez, c'est différent avec le poignet. Le plus dur est sans doute la gestion de la douleur et j'ai une bonne tolérance à la douleur. Je suis sûr que lui aussi mais en ce qui me concerne, je ne ressens pas une douleur énorme. Mais s'il ressent qu'il ne peut pas piloter la moto, alors je pense qu'il prend la bonne décision et ce n'est pas à moi de commenter sur lui car je pense que ce qu'il a fait est très difficile.

Le plateau est-il beaucoup plus rapide cette semaine, selon toi ? Takaaki [Nakagami, son équipier, ndlr] dit que le grip a changé et s'est détérioré…

Je ne trouve pas que le grip ait vraiment évolué négativement. Les temps au tour sont très similaires. Je m'attendais peut-être à ce que les qualifications soient un peu plus rapides, donc peut-être que le grip est un peu moins bon que la semaine dernière. Mais Taka est allé une seconde plus vite que la semaine dernière, donc je ne comprends pas de quoi il se plaint. Il a monté d'un cran et a très bien piloté, c'est sa troisième saison en MotoGP et c'est ce que l'on attend sur une moto factory, que tu tiennes ton rang et il a bien fait cela ce week-end.