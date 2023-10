Arrêt tardif et long-lap : Crutchlow n'a pas profité de son rythme

Cal Crutchlow été classé au 13e rang au Grand Prix du Japon dimanche, pour sa seule apparition de l'année en wild-card. Comme les deux autres représentants de la marque, le pilote d'essais de Yamaha a préféré attendre pour passer sur une moto équipée de pneus pour la pluie et ne l'a fait qu'au deuxième tour, ce qui l'a fait repartir à une lointaine 20e position et l'a contraint à remonter dans le classement.

"C'était évidement la mauvaise décision parce qu'après on était trop loin", a reconnu l'Anglais. "J'aurais dû m'arrêter avant et nous aurions été mieux placés parce qu'en fait, mon rythme sous la pluie était vraiment bon. Mais c'était la bonne décision d'arrêter la course. Quand le drapeau rouge a été sorti, j'avais doublé les deux qui étaient devant moi mais on a [pris le classement] un tour avant donc..."

"En tout cas on a pris quelque données, on a appris des choses. J'ai fait l'erreur de ne pas rentrer dans le même tour que tout le monde parce que je ne pensais pas qu'il pleuvait autant. Quand j'ai mis les gaz, l'antipatinage est totalement entré en action donc j'ai pu trouver un peu d'adhérence et je pouvais gérer la situation s'il s'arrêtait de pleuvoir ou que ça restait identique. Au final, c'était la mauvaise décision."

Crutchlow est convaincu qu'il avait le potentiel pour un bon résultat : "Je voyais le rythme de ceux devant moi et la vitesse à laquelle je revenais sur eux, donc j'aurais pu être bon. J'aurais dû m'arrêter un tour plus tôt et j'aurais été bien placé. On revenait sur certains pilotes alors qu'on était loin donc c'était positif, avec environ six tours seulement sous la pluie. Ça se passait bien mais on avait besoin d'une course sur le sec [pour mener des essais]."

J'ai fait deux courses et j'ai eu deux long-laps, c'est peut-être une première ! Cal Crutchlow

La remontée de Crutchlow dans la hiérarchie a en plus été contrariée par un long-lap. Il en avait reçu un en course sprint, pour avoir dépassé les limites de la piste un trop grand nombre de fois, et a été sanctionné pour la même raison que Raúl Fernández dimanche : il n'a pas tourné vers son garage en respectant le chemin imposé.

"J'ai fait deux courses et j'ai eu deux long-laps, c'est peut-être une première ! J'ai reçu le long-lap parce qu'il y avait quelqu'un devant mon panneau dans la voie des stands. On a un panneau au sol, il faut tourner après. Quelqu'un était devant et je ne pouvais pas le voir, donc je suis passé du mauvais côté et j'ai eu un long-lap pour ça... Je n'avais aucune idée de la raison du long-lap, j'ai cru à une erreur ou que j'avais percuté quelqu'un sans le réaliser... C'était une course folle."

Crutchlow a également dû composer avec de gros problèmes de visibilité, un souci qui a touché de nombreux pilotes et a même poussé Miguel Oliveira à l'abandon : "On avait tous des visières pour le sec, de l'eau rentrait dans le casque... C'est normal pour tout le monde. La visibilité était vraiment mauvaise parce que les pneus dégagent beaucoup de projections d'eau maintenant."

Cette apparition pour la course à domicile de Yamaha devrait rester la seule de l'année pour Cal Crutchlow, la marque n'étant pas habituée à aligner des pilotes en wild-card : "À moins qu'ils changent leur plan, mais j'en doute. J'ai deux tests de plus [cette année], un à Jerez et un à Valence."