Crutchlow n'est pas intéressé par le World Superbike

HRC a confirmé ce lundi le départ de Cal Crutchlow en fin de saison, remplacé l'an prochain par Álex Márquez, tandis que Pol Espargaró quittera KTM pour rejoindre le team usine de Honda. Crutchlow a exprimé son intérêt à l'idée de rejoindre Aprilia et révèle avoir parlé d'un possible retour chez Ducati, mais le directeur de Honda, Alberto Puig, a déclaré au site officiel du MotoGP qu'une offre en World Superbike avec Honda était sur la table pour le Britannique. "Honda a une équipe en WorldSBK et il y a une chance pour lui s'il veut étudier cette option, avec notre nouvelle moto, car l'objectif de Honda en WorldSBK est de remporter le titre dans un futur proche", a déclaré Puig.

Une possibilité que n'envisage pas franchement Crutchlow, qui souhaite se concentrer sur son avenir en MotoGP plutôt qu'envisager un retour en Superbike, où il a roulé en 2010. "C'est parce qu'ils veulent que je le fasse, c'est pour ça que [Puig] l'a proposé", a déclaré le Britannique. "Il y a encore des choses que je veux faire en MotoGP, je continuerai à piloter ici. Il ne faut jamais dire jamais, j'ai juste dit que je ne suis pas intéressé à l'idée d'aller en World Superbike."

"Je pense que j'ai eu une belle carrière en MotoGP. Je ne vois pas cela comme un retour en arrière. Les gens pensent que si j'allais en World Superbike, ce serait un retour en arrière. Je ne vois pas cela comme tel. Je vois cela comme un grand championnat, il y a d'excellents pilotes et c'est une chose que beaucoup de gens voudraient faire. Mais pour le moment, je ne veux pas le faire. Quant au fait que ça puisse évoluer selon la situation ici, je ne sais pas. Si vous me le demandez maintenant, comme je vous l'ai dit, je me vois continuer en MotoGP."

Si Crutchlow avait été intéressé par cette offre, il aurait certainement remplacé Leon Haslam, puisqu'il semble acquis qu'Álvaro Bautista possède un contrat pour 2021. Mais la possible arrivée de Crutchlow n'est pas accueillie de manière très positive par l'Espagnol, qui expliquait récemment à Motorsport.com ne pas voir ce que le Britannique apporterait à au projet par rapport à Haslam.

"Nous sommes désormais dans une étape de développement de la moto et l'équipe est neuve", a déclaré Bautista. "Il est clair que Cal est un pilote avec beaucoup d'expérience, il est très rapide, mais Leon a aussi couru en Superbike toute sa vie, et je ne pense pas que Cal puisse contribuer davantage que lui. Je suis concentré aux côtés de Leon sur le développement, et pour le bien du projet, je pense que la meilleure chose à faire est de continuer avec les pilotes actuels ; nous sommes ceux qui pilotons la moto."