La chute de 2018 a "hanté" Crutchlow toute l'année

Douze mois après une terrible chute qui est allée jusqu'à faire planer le doute sur la suite de sa carrière, Cal Crutchlow a retrouvé le circuit de Phillip Island ce week-end. Avec un final en apothéose, puisque le Britannique est monté sur la deuxième marche du podium, derrière Marc Márquez. Le numéro 35 a également mené plusieurs tours en début de course, avant que le duo composé de Márquez et Maverick Viñales ne prenne la poudre d'escampette. Derrière, Crutchlow a pu s'échapper pour assurer dans des conditions difficiles ce qui s'annonçait comme une troisième place, avant qu'elle ne se transforme en deuxième position suite à la chute du pilote Yamaha.

"Nous sommes absolument ravis ! L'équipe a fait du bon travail pour me construire une moto capable d'être sur le podium aujourd'hui. Il me manquait un peu pour partir avec les deux premiers, mais nous pensons que c'était le pneu arrière, car le mien était complètement détruit après quatre ou cinq tours d'attaque derrière eux", a-t-il déclaré au site officiel du MotoGP.

Sa violente chute de 2018, au virage 1, avait laissé Crutchlow avec de graves blessures à la cheville droite, l'ayant fait manquer toute la fin du championnat. Le téméraire Britannique a avoué que pour la première fois de sa carrière, un accident l'avait fortement secoué mentalement. De quoi rendre le voyage de retour vers Phillip Island difficile et stressant...

"Quelle année ! Revenir après la blessure, toute la récupération où je me demandais si je pourrais ne serait-ce que piloter une moto de nouveau.... et maintenant être sur le podium ici. Je n'ai jamais eu une chute à laquelle j'ai repensé, je revenais sans y penser, mais là celle-ci m'a hanté toute l'année. J'ai dit à [ma femme] Lucy avant de venir que j'avais peur, car on ne sait jamais si ça ne peut pas se produire de nouveau, on y pense", avoue-t-il. "Je pense que nous avons prouvé qu'il n'y avait pas de quoi [avoir peur dimanche], et j'ai d'ailleurs revu le chirurgien qui a fait l'opération ici : il a sauvé ma carrière, honnêtement."

Un podium entre potes

"Toute l'équipe le mérite. Nous savons que nous avons eu de la chance de finir deuxième, Maverick méritait d'être sur le podium, mais c'est super d'y être avec mon pote Jack !" se réjouit l'Anglais. Et c'était effectivement la belle histoire de ce Grand Prix d'Australie, la troisième place du régional de l'étape, Jack Miller. Le pilote australien avait d'ailleurs revêtu une livrée différente pour l'occasion, rappelant l'époque des chevaliers. De quoi donner quelques sueurs froides à Crutchlow quand il a aperçu son ami derrière lui en course !

"C'est super d'être sur le podium avec ces deux gars, [dont] Jackie, qui s'est battu comme un cheval de guerre. T'es censé être quoi, un guerrier en armure ?" a-t-il interpellé Miller en souriant. "Je l'ai appelé avant la course et je lui ai dit de me suivre car j'allais remonter, puis quand j'ai vu son cuir je me suis dit que ce n'était pas une bonne idée car on aurait dit 'Bullet Man' !" Et au niveau des festivités d'après-course, quel était l'avis de Crutchlow ce dimanche ? "Je n'y prendrai pas part, ça je peux vous le dire ! Car Jack n'arrivera pas en Malaisie, c'est sûr, c'est sa fin de saison je pense, car s'il sort avec ses potes il vaut mieux lui dire bravo maintenant ! [rires]"

Lire aussi : Miller 1er Australien sur le podium à domicile depuis Stoner !

En course, Cal Crutchlow s'est également retrouvé légèrement bousculé par Marc Márquez, quand celui-ci souhaitait remonter au plus vite sur Maverick Viñales, pour éviter de voir la Yamaha s'échapper. Une manœuvre virile mais correcte qui n'a pas dérangé plus que cela le numéro 35, malgré un petit souci de logistique en découlant !

"Je pense qu'il voit les choses différemment de nous de temps en temps ! Mais je n'ai aucun souci avec le dépassement, je suis resté sur la moto et voilà. Nous pilotons des motos, parfois il y a des contacts, parfois non. On sait que Marc fait parfois ce genre de choses, mais je ne lui ai jamais laissé beaucoup de place ! Je ne sais pas où il a vu qu'il pouvait passer. Et puis mon gant a commencé à tomber ! J'ai essayé de le remettre pendant un tour, je dépassais Iannone en ligne droite en essayant de remettre mon gant !" décrit l'Anglais.

"Je n'ai aucun souci avec la bataille, Maverick et Marc ont piloté de manière fantastique, et je sens que nous avons bien piloté pour terminer sur le podium. Bravo à mon équipe et à Honda, et on a hâte d'aller en Malaisie maintenant."