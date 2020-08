Crutchlow "confiant" d'être encore en MotoGP en 2021

Cal Crutchlow s'est vu signifier la fin de sa collaboration avec le HRC après six saisons, auréolées pour le moment de trois victoires, sa place chez LCR étant destinée à Álex Márquez alors que celui-ci sera remplacé l'année prochaine par Pol Espargaró dans l'équipe officielle du constructeur.

Avec à ce jour deux guidons factory encore officiellement à pourvoir, chez Ducati et Aprilia, c'est à Noale que le nom de Crutchlow est le plus lié, sachant que l'équipe n'a pour le moment pu confirmer qu'Aleix Espargaró pour la saison prochaine. Si la direction affirme son intention de donner la priorité à Andrea Iannone, l'actuelle suspension du pilote italien et le renvoi au 15 octobre de son audience auprès du Tribunal arbitral du sport laissent la situation en suspens bien plus longtemps que ne l'aurait souhaité Aprilia.

Entre-temps, cependant, l'annonce du départ d'Andrea Dovizioso de Ducati a placé un autre candidat sur le marché, ouvrant une nouvelle option pour le constructeur italien, bien que Massimo Rivola ait d'abord réagi en se demandant si son équipe aurait les moyens de recruter un pilote au tel palmarès. Crutchlow, lui, estimait en marge de cette annonce que le fait que son ancien coéquipier chez Tech3 soit à présent sans contrat ne changeait rien à son cas personnel.

Interrogé une nouvelle fois pendant le Grand Prix de Styrie, l'Anglais s'est dit optimiste quant à ses chances de rester sur la grille de départ l'année prochaine. "Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée", a-t-il déclaré lorsqu'il lui a été demandé s'il lui serait difficile de rester en MotoGP en 2021. "Exactement comme la semaine dernière, je n'en ai aucune idée. Mais je suis optimiste et confiant quant au fait que je roulerai l'année prochaine."

Cité il y a quelques semaines parmi les options plausibles chez Ducati avant que l'équipe italienne ne restreigne, semble-t-il, le cercle des prétendants, Cal Crutchlow a jugé que le vice-Champion n'était pas irremplaçable. "Ils vont perdre un super pilote, mais ça ne veut pas dire que c'est un pilote qu'on ne peut pas remplacer. […] Ils perdent un prétendant au titre, un pilote qui s'est battu pour le titre ces trois dernières saisons. Ils perdent un gars bien, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être remplacé et qu'ils ne peuvent pas trouver quelqu'un qui soit aussi rapide, voire plus."

Le pilote LCR a par ailleurs estimé au moment de cette annonce que ce départ n'avait rien d'étonnant : "Les gens vont dire que c'est une surprise, mais je ne le vois pas nécessairement comme ça. Je crois que Dovi doit avant toute chose faire ce qui le rend heureux. Ça fait de nombreuses années qu'il est en MotoGP et je ne sais pas si on va continuer à l'y voir. Je l'espère, bien sûr. Je crois qu'il a pris cette décision pour différentes raisons."

"Il quitte une super équipe, l'équipe Ducati factory, avec de super personnes comme Davide [Tardozzi], Paolo [Ciabatti] et Gigi [Dall'Igna] qui ont fait des choses incroyables depuis l'époque où j'étais là-bas moi aussi. C'est une situation étrange pour tout le monde, mais je crois qu'il faut qu'on respecte sa décision."

"Il a été un grand pilote pour le MotoGP et pour Ducati", a souligné l'Anglais. "Il a eu un super parcours chez Ducati, il a gagné un grand nombre de courses, il a terminé plein de fois deuxième du championnat. Et en MotoGP il a été très compétitif avec tous les constructeurs avec lesquels il a couru. Il a décidé d'arrêter avec eux et je pense que la plupart des pilotes peuvent comprendre sa situation. Si on ne se sent pas super bien avec la moto ou l'équipe… Ou bien peut-être qu'il veut arrêter ou qu'il veut continuer ailleurs, on ne sait pas."

Andrea Dovizioso a fait savoir qu'il quittait Ducati sans avoir préparé de plan B pour la suite, ce qui fait planer le risque d'une retraite forcée pour celui qui occupe actuellement la deuxième place du championnat et a été le dauphin de Marc Márquez ces trois dernières années. Son manager a admis un manque de flexibilité dommageable dans les contacts noués avec KTM au printemps, au vu de ce qu'a été l'évolution de la situation par la suite.

Reste cependant l'option Aprilia, qui bien que moins attractive sur le papier, doit selon lui être étudiée. "À partir de la semaine prochaine, nous allons évaluer tous les projets qui nous sont proposés", indiquait Simone Battistella à Sky Italia le week-end dernier. "Nous n'avons pas encore en main de proposition concrète, nous avons un peu discuté avec tout le monde, mais Andrea évaluera chaque projet."

S'il n'est pas au manettes des recrutements, Aleix Espargaró ne cache pas qu'une arrivée d'Andrea Dovizioso à ses côtés constitue son option favorite et multiplie les appels du pied en ce sens. "Pour moi c'est clair qu'il y a une vraie chance [qu'il rejoigne Aprilia] : c'est la seule marque où une place est disponible et il sera plus que bienvenu. Nous le traiterons très bien ici !" promet-il, grand admirateur des qualités de l'Italien.

Crutchlow, lui, tente de garder le sourire : "Si tout le reste échoue, si Dovi veut s'arrêter et si je ne roule nulle part, peut-être que l'on pourra former notre propre équipe en courses historiques !"