Une dernière "émouvante" pour Crutchlow, heureux de voir l'arrivée

Cal Crutchlow a raccroché son casque de pilote de course dimanche, au terme du Grand Prix du Portugal. Après avoir obtenu la veille sa deuxième meilleure qualification (quatrième) d'une saison globalement rude pour lui, le pilote anglais a fait le show en course, se battant aux portes du podium avant de rétrograder à la 13e place. Bien que déçu par son résultat, il retenait le positif de sa performance tout en se disant heureux d'en finir, prêt à 35 ans à entrer dans une nouvelle phase de sa vie en tant que pilote d'essais Yamaha et papa plus présent pour sa fille.

Ta dernière journée en Grand Prix a plutôt bien commencé, avec le meilleur temps au warm-up, puis en course ça a été un peu plus difficile. Raconte-nous !

Oh, ça n'a pas été tellement compliqué, j'ai manqué mon point de freinage plusieurs fois dans le virage 1 en essayant de me battre pour ma place, et c'est la raison pour laquelle j'ai fini là parce que j'ai perdu quatre ou cinq positions à chaque fois. Mais globalement je suis content que ce soit fait. Je suis content de la manière dont on s'est battu ce week-end, j'y suis allé, je me suis bagarré contre de super pilotes en piste, dans un gros groupe. […] À huit tours de la fin, le grip arrière s'est vraiment dégradé sur le côté droit, mais j'arrivais quand même à me battre, je faisais de mon mieux. Globalement, je suis ravi que ce soit fini.

Je dois remercier mon team. Ça fait six ans qu'on est ensemble et je suis content de terminer avec eux. Ils ont travaillé tellement dur durant ces années, on a partagé de supers souvenirs et il est maintenant temps de passer à autre chose et pour eux d'accueillir un nouveau pilote. Taka fait de très bonnes performances désormais et maintenant ils ont Álex [Márquez] pour la saison prochaine. Je serai avec un autre constructeur, mais je les soutiendrai malgré tout. Ce sera sympa de continuer à suivre le MotoGP, depuis la maison désormais et sans avoir à m'inquiéter de courir chaque dimanche.

Que ressens-tu après cette dernière course ?

C'est émouvant de s'arrêter. J'ai tout donné en course, c'est tout ce que je pouvais demander à moi-même, comme toujours. Au sujet de la course, je suis déçu de mon résultat parce que j'occupais une bonne position et je pensais pouvoir m'y maintenir, mais j'ai eu une grosse dégradation du pneu arrière, peut-être un peu due à la cartographie et l'électronique, car j'avais probablement trop peu de traction control au début de la course. Mais j'ai continué à me battre et je suis sorti de la piste plusieurs fois à plus de 300 km/h à l'entrée du virage 1. Je n'ai jamais baissé les bras, j'y suis allé, et c'est comme ça.

C'était bien d'être en piste aujourd'hui et de me bagarrer face à plusieurs pilotes, de réussir à me battre contre certains des meilleurs pilotes au monde. Ceux contre qui je me suis battu ont gagné des courses cette année et ils sont montés plein de fois sur le podium. J'ai essayé de faire de mon mieux.

J'ai commencé ma carrière par une chute, alors j'aurais facilement pu la finir avec une chute, je peux vous le garantir ! Cal Crutchlow

Tu l'as dit, ce n'est pas le résultat dont tu rêvais, mais la manière dont tu t'es battu est peut-être la façon parfaite de faire tes adieux ?

Je n'aurais rien pu faire de plus. J'ai fait de mon mieux, je me suis battu. Le fait est aussi que je voulais finir ma dernière course : c'était important de voir le drapeau à damier. Il y a une erreur que j'aurais aimé ne pas faire, c'est quand j'étais derrière Pol [Espargaró] et que j'ai fait une excursion hors piste au virage 1. Là, c'était fichu parce qu'ensuite je me suis retrouvé au milieu de six ou sept autres gars, et je suis à nouveau sorti de la piste en essayant de me bagarrer pour remonter. C'est ma propre erreur. Je continue de penser que si j'avais pu rester derrière Pol, j'aurais pu mieux gérer mes pneus jusqu'à la fin de la course. Mais ça arrive, comme je l'ai dit je suis content d'être allé au bout. J'ai commencé ma carrière par une chute, alors j'aurais facilement pu la finir avec une chute, je peux vous le garantir !

Quels sont tes projets pour les prochaines semaines ?

Rentrer à la maison. Je vais rentrer à l'Île de Man, avec les filles, et passer du temps avec elles parce que ça fait à nouveau trois semaines que je ne les ai pas vues. Ce sera bien d'être à l'isolement à la maison pendant deux semaines ! Je n'ai pas beaucoup vu Lucy cette année et Willow n'a pas beaucoup vu son papa. J'ai toujours passé tout mon temps avec Lucy, même il y a dix ans quand je courais, on voyageait tout le temps ensemble. Et ces quatre dernières années, depuis que Willow est née, on l'a toujours emmenée avec nous et on a continué à voyager ensemble. Ça a donc été une année étrange et j'ai hâte de rentrer à la maison avec elles.

Quelle est la chose que tu ne pouvais pas faire et que tu souhaites faire à présent ?

Je n'en ai aucune idée. Il n'y a pas une chose qui me vienne à l'esprit. Il y a Mark Cavendish qui m'a dit cette année que je vais vouloir faire le Tour de France ! Il sait que je peux le faire, ça ne fait aucun doute, mais bon. C'est sûr que je vais continuer à faire du vélo et à m'entraîner. J'aimerais faire des courses [de vélo] à un haut niveau, je vais essayer. Mais le principal c'est que je veux emmener Willow à l'école. J'ai déjà essayé de m'organiser avec Yamaha pour que je ne sois pas en test quand elle ira à l'école la première fois. C'est quelque chose d'important pour moi. Franchement, je crois m'être arrêté au bon moment. J'ai pris cette décision seul, mais je voulais le faire parce que ce sera un grand jour dans sa vie, et dans la vie de Lucy et moi aussi, et j'aimerais pouvoir le faire.

Qu'est-ce qui va te manquer dans le paddock ?

Courir va me manquer, mes amis vont me manquer, bien sûr. Je cours depuis tellement longtemps que la compétition va me manquer, mais je vais peut-être essayer de la trouver ailleurs, en m'engageant dans d'autres compétitions. [...] Bien sûr, mes amis dans le paddock vont clairement me manquer. Jack [Miller] et 'Samy' [Sam Lowes], bien sûr, sachant qu'on est vraiment des amis proches. Avec Samy, je pense qu'on a fait du bon boulot, on a essayé de le préparer pour le championnat. Ce week-end je lui ai dit de serrer les dents, et il l'a fait. C'est tout ce qu’on pouvait attendre de lui. Qu'il termine à cette place au championnat, en sachant d'où il venait, ça fait plaisir à voir. Et sans oublier Jack aux avant-postes en MotoGP aussi. Maintenant j'ai hâte de les suivre en n'étant plus là, mais ils vont me manquer. Et mon team aussi. J'ai travaillé avec trois supers équipes. Quand toute l'équipe Tech3 est venue me voir sur la grille, ça a été un beau moment. Et puis travailler toutes ces années avec Beefy [Christophe Bourguignon, son ingénieur, ndlr]… Je resterai ami avec tous.

Tu rejoins Yamaha, qui a hâte que tu commences les essais et que tu essayes d'améliorer une moto qui actuellement se trouve un peu en difficulté...

Vous savez, les pilotes vont toujours se plaindre de leur moto jusqu'à ce qu'ils en pilotent une autre. J'ai hâte de remonter sur la Yamaha, la moto avec laquelle j'ai commencé ma carrière en Grand Prix. Ils ont travaillé dur pour me faire venir en MotoGP et je vais essayer de transmettre mon expérience, et ma vitesse aussi si je peux faire de bons temps. C'est important d'être aussi rapide que possible et je vais travailler dur pour Yamaha.