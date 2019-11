Crutchlow voulait récupérer des membres d'équipe confiés à Álex Márquez

Cal Crutchlow regrette que trois membres de son équipe, placés il y a un an dans le team de Jorge Lorenzo, ne puissent pas revenir chez LCR maintenant que le pilote espagnol a pris sa retraite. Ce staff en qui l'Anglais a toute confiance va rester au sein de l'équipe officielle Honda pour accompagner désormais Álex Márquez, qui fera ses débuts en MotoGP la saison prochaine.

"Ce qu'il y a d'ironique, c'est que je n'ai aucune idée de ce qui va changer l'année prochaine, mais quelque chose va changer", a fait savoir Crutchlow cette semaine. "Honda m'a pris des gars et, de mon point de vue, je suis le seul avec Marc [Márquez] à pouvoir monter sur le podium. C'était le cas cette année, l'année d'avant et ce sera probablement le cas l'année prochaine. J'espère que Taka [Nakagami] va progresser et je pense qu'il le fera, mais le plus proche de Marc c'est moi, alors il faudrait sûrement me renforcer, pas m'affaiblir."

"Or, ils m'ont pris mes gars l'année dernière, ça a été décevant, et ils ne me les rendent pas, alors que je pense que ça ne fera pas une grande différence pour Álex. Cela en ferait pour moi, mais pas vraiment pour Álex, car il apprend. Mais c'est comme ça et je dois l'accepter", ajoute Crutchlow, qui a également vu l'un de ses fidèles mécaniciens quitter son équipe en cette fin d'année pour rejoindre le programme Honda en WorldSBK.

Zarco ? "Pas pris en considération" pour Repsol

Malgré sa déception de voir ses membres d'équipe confiés à Álex Márquez, le #35 assure ne pas être déçu que l'Espagnol lui ait été préféré pour remplacer Lorenzo chez Repsol Honda en 2020. Deuxième meilleur pilote Honda cette année, l'Anglais a obtenu la neuvième place au championnat et a été le seul avec Márquez à mener la RC213V sur le podium. Lorsque Lorenzo a annoncé son départ, Honda a étudié en urgence trois candidatures pour le remplacer : celles de Johann Zarco, d'Álex Márquez et la sienne. De l'aveu même d'Alberto Puig, le pilote LCR avait plus de chances que Zarco d'être choisi, étant déjà pilote officiel du HRC, mais c'est finalement le Champion du monde Moto2 en titre qui les a coiffés au poteau.

Réagissant à ce choix cette semaine, Crutchlow a estimé que "cela avait plus de sens" pour le HRC de recruter le jeune frère de Marc Márquez. "De ce que je sais et en ce qui me concerne, Zarco n'a jamais été pris en considération", a-t-il fait savoir, bien qu'il estime que le Français "a fait du bon boulot" en remplaçant Nakagami. "Après la Malaisie, les choses ont bien sûr changé étant donné qu'Álex a remporté le titre et qu'il a fait du très bon travail. Et ensuite, évidemment, Jorge a arrêté. Le plus simple était donc de mettre soit moi soit Álex à cette place. Mais je pense que cela avait plus de sens qu'Álex y aille par rapport au HRC et à mon team."

Quant à savoir s'il aurait vraiment voulu s'approprier ce guidon, ce n'est finalement pas si sûr… "Est-ce que je suis déçu ? Non, parce que je pense qu'être le coéquipier de Marc Márquez est très difficile pour quiconque." Il poursuit : "Je pense que j'aurais fait du bon boulot si j'y étais allé, mais je n'ai jamais demandé à y aller. Je suis content de mon équipe."

Et bien que le choix du HRC ne se soit pas porté sur lui, Crutchlow conserve un rôle important au sein du groupe. Takaaki Nakagami étant actuellement convalescent puis destiné à piloter une moto d'un an d'âge la saison prochaine, et Álex Márquez devant pour le moment découvrir les spécificités du MotoGP, c'est bien le pilote LCR qui va épauler le plus solidement Marc Márquez dans les essais hivernaux et ceux qui seront menés tout au long de l'année prochaine.

S'attend-il à ce que sa situation prenne de l'envergure ? "Eh bien, je pense que mon rôle était de toute façon important. Je pensais qu'il serait difficile pour Jorge d'être immédiatement rapide, alors mon rôle était de toute façon important cette année. J'ai été le deuxième meilleur pilote Honda, j'ai quand même réussi à monter sur des podiums et je pense que ce sera encore le cas l'année prochaine."